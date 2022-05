Vorsicht Pastenköder aus Rattengift (siehe Foto)

Edenkoben (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf einen Tatverdächtigen geben können, der bereits am vergangenen Mittwoch 27.04.2022 in der Nonnenstraße einen sog. “Pastenköder” in den Garten, welcher mit einer hohen und blickdichten Hecke versehen ist, geworfen hat. Eine Überprüfung ergab, dass es sich bei der Paste um Rattengift handelte.

Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter Tel: 06323 9550 entgegen. Die Polizei appelliert an die Hundehalter zur besonderen Vorsicht.

Einbruch in Vereinsheim

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen am Sonntag (01.05.2022), zwischen 5 Uhr und 11 Uhr, in ein Vereinsheim in der Teichgasse ein. Aus den Räumlichkeiten wurde ein Tresor mit Bargeld (niedriger dreistelliger Betrag) entwendet. Darüber hinaus entstand ein Gebäudeschaden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .