Karlsruhe – Raubversuch bei Fahrt in Straßenbahn – Kripo sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Während der Fahrt in einer Straßenbahn der Linie 1 ist am

Freitag gegen 19.20 Uhr zwischen den Haltestellen „Gottesauer Platz/BGV“ und

„Europaplatz“ ein 29 Jahre alter Mann offenbar Opfer eines Raubversuches

geworden.

Das aus der Ukraine stammende Opfer wurde von einem noch unbekannten Täter

zunächst in deutscher und danach in russischer Sprache angeredet. Im Verlauf der

Unterhaltung sei der 29-Jährige unter Drohung, er würde sonst sein Ziel nicht

erreichen, zur Herausgabe seiner Geldbörse aufgefordert worden.

Der verängstigte Geschädigte wandte sich wohl auch an Mitfahrende, er habe sich

aber aufgrund von Sprachbarrieren nicht hinreichend erklären können. Die beiden

Männer verließen an der Haltestelle „Europaplatz“ schließlich die Bahn. In der

Folge gelang es dem 29-Jährigen in den unterschiedlichen Ebenen der

U-Strab-Haltestelle anscheinend, den Mann „abzuschütteln“.

Der Täter wird auf etwa 30 Jahre alt und 180 cm groß geschätzt, er hat der

Beschreibung zufolge braunes Haar mit braun-orange-farbigem Bart. Auf einem Arm

habe er eine Tätowierung in Form eines Kreises oder Sterns, die bis zur Hand

reiche. Bekleidet war er mit Langarmshirt und blauer Hose. Er führte zudem eine

blaue, über die Schulter getragene Tasche mit.

Zeugen oder Hinweisgeber der Geschehnisse werden gebeten, sich mit dem

Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Waghäusel, Wiesental – Einbruch in Firma

Waghäusel, Wiesental (ots) – Bislang unbekannte Täterschaft brach am Sonntag in

ein Tiefbauunternehmen in Waghäusel, Wiesental ein. In der Zeit zwischen 02.35

Uhr und 10.30 Uhr verschaffte sich die Diebe gewaltsam Zutritt zu dem

Firmengebäude in der Triebstraße und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie

entwendeten Bargeld und hinterließen einen Sachschaden von geschätzten 500 Euro.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 6665555

entgegen.

Karlsruhe – E-Scooter auf Auto geworfen – Dach kaputt

Karlsruhe (ots) – Ein betrunkener Randalierer warf am frühen Montagmorgen einen

abgestellten E- Scooter auf ein geparktes Auto. Diese wurde stark beschädigt.

Der Betrunkene musste anschließend in Gewahrsam genommen werden.

Gegen 0.30 Uhr am Montagmorgen wurde ein 27-jähriger betrunkener Mann von einem

Zeugen dabei beobachtet, wie er in der Rheinstraße absichtlich einen

abgestellten E-Scooter auf die Frontscheibe eines Autos donnerte. Die

Frontscheibe und Teile des Panoramadachs gingen zu Bruch. Der Zeuge verständigte

die Polizei und der Betrunkene wurde noch in unmittelbarer Nähe festgenommen.

Der 27-Jährige war aggressiv und unberechenbar und wurde daher in Gewahrsam

genommen. Er wird wegen Sachbeschädigung angezeigt.

Karlsruhe – Durch Unfall verletzte Radfahrerin

Karlsruhe (ots) – Eine 80-jährige Radfahrerin zog sich am Sonntagnachmittag bei

einem Unfall eine stark blutende Kopfplatzwunde zu. Die Frau war gegen 14.45 Uhr

ohne Helm mit ihrem Fahrrad auf der Gartenstraße in Richtung Europaplatz

unterwegs. In Höhe der Bahnhaltestelle Weinbrennerplatz verlor sie im Bereich

der Gleise offenbar ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über ihr Fahrrad und

stürzte zu Boden. Herbeigeeilte Rettungskräfte versorgten die Frau vor Ort und

brachten sie in eine Klinik. Nach derzeitigen Erkenntnissen sind die

Verletzungen nicht schwerer, so dass sie die Klinik mittlerweile wieder

verlassen konnte. An ihrem Fahrrad wurde kein sichtbarer Schaden festgestellt.

Dettenheim – Sachbeschädigungen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – In der Nacht zum 01. Mai kam es in Dettenheim zu mehreren

Sachbeschädigungen. An zwei in der Hauptstraße in Liedolsheim geparkten

Fahrzeugen wurde die Heckscheibe eingeschlagen, bzw. beschädigt. Weiterhin wurde

festgestellt, dass in Rußheim die Glasscheiben an den Bushaltestellen

Liedolsheimer Straße und Huttenheimer Straße zerstört worden waren. Die Polizei

sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten sich mit dem

Polizeirevier Philippsburg, Telefon 07256/93290 in Verbindung zu setzen.

Stutensee – Beim Abbiegen mit Straßenbahn zusammengestoßen

Karlsruhe (ots) – Ein 59-Jähriger war am Samstag gegen 11.30 Uhr mit seinem Pkw

auf der Hauptstraße in Stutensee unterwegs und wollte auf das Gelände einer

Tankstelle einbiegen. Beim Überqueren der dortigen Gleise achtete er nicht auf

eine in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn und stieß mit dieser zusammen.

Personen wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf

7.500 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Straßenbahnscheiben durch Schüsse beschädigt

Karlsruhe (ots) – Ein bislang Unbekannter schoss Samstagnacht im Bereich

Mühlburger Feld auf eine fahrende Straßenbahn. Ein Straßenbahnfahrer war mit der

Bahn der Linie S5 unterwegs und vernahm gegen 23.30 Uhr im Bereich der

Haltestelle Mühlburger Feld zunächst laute Knallgeräusche. Bei der Kontrolle der

Straßenbahnwagen an der Haltestelle Rheinhafen stellte er dann neun beschädigte

Fenster fest. Bei den doppelt verglasten Scheiben war jeweils die äußere Scheibe

gesprungen. Die Fahrgäste in der Bahn wurden nicht verletzt. Kurz zuvor wurden

zwei durch Schüsse beschädigte Wartehäuschen an den Bushaltestellen

Germersheimer Straße und Kaiserslauterner Straße der Polizei gemeldet. Die Höhe

des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei sucht nun Personen die im Bereich des Mühlburger Feldes oder in der

Nähe der Wartehäuschen verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden

gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West, Telefon 0721/666-3600 in

Verbindung zu setzen.

Weingarten, A5 – 52 Hunde ohne entsprechende Fahrerlaubnis transportiert

Karlsruhe (ots) – Ein 50-jähriger Autofahrer war am Freitagmorgen auf der

Autobahn 5 ohne Fahrerlaubnis und mit 52 Hunden in Tiertransportboxen unterwegs.

Beamte des Karlsruher Verkehrsdienstes kontrollierten den Mercedes V-Klasse mit

Anhänger, gegen 11:40 Uhr, in Höhe Weingarten auf dem Parkplatz Kreuzlach. Neben

der Tatsache, dass der Fahrer nicht im Besitz der entsprechenden Fahrerlaubnis

war stellten die Beamten fest, dass er 10 Hunde auf der Ladefläche des Anhängers

und 42 Hunde im Fahrzeuginnenraum transportierte. Nach Hinzuziehung des

Veterinäramts wurde die weitere Sachbearbeitung hinsichtlich des Tierschutzes

von deren Seite übernommen und die Hunde in ein Tierheim gebracht. Der

50-Jährige wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Besuch bei der Bundespolizei endet in Haft

Mannheim (ots) – In der Nacht von Samstag (30. April) auf Montag (1. Mai) kam

ein polizeilich gesuchter und alkoholisierter 34-Jähriger aus eigener

Veranlassung zur Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof.

Gegen 2 Uhr erschien der Mann in Begleitung einer weiteren Person bei den

Beamten am Hauptbahnhof. Der Begleiter des 34-Jährigen wollte sich scheinbar

über dessen Verhalten beschweren.

Eine Kontrolle der Personen ergab, dass der 34-Jährige zur Festnahme aufgrund

Betrugs ausgeschrieben war.

Da der Mann die 1200 Euro Geldstrafe nicht begleichen konnte, erwartet ihn nun

eine Freiheitsstrafe von 120 Tagen.

Nach der Ausnüchterung in der Gewahrsamszelle der Bundespolizei wurde der Mann

der Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Heranwachsende greifen mehrere Personen am Hauptbahnhof Mannheim körperlich an

Mannheim (ots) – Samstagmorgen (30. April) haben zwei 19-jährige Deutsche im

Untergeschoss des Mannheimer Hauptbahnhofs mehrere Personen körperlich

angegriffen. Zwei Geschädigte erlitten hierbei leichte Verletzungen.

Gegen 06:45 Uhr trafen die beiden Tatverdächtigen im Untergeschoss auf zwei

männliche Personen. Die 21 und 25 Jahre alten Männer wurden unvermittelt von den

Heranwachsenden mit Tritten und Faustschlägen angegriffen. Die Geschädigten

erschienen im Nachgang selbstständig bei der Bundespolizei, um Strafanzeige zu

erstatten.

Aufgrund ihrer Verletzungen wurde ein Rettungswagen gerufen. Die Rettungskräfte

verbrachten die beiden verletzten Geschädigten zur weiteren medizinischen

Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte zum Ergreifen der Tatverdächtigen.

Ermittlungen ergaben, dass die Heranwachsenden nur wenige Minuten vor der

Attacke bereits einen 26-Jährigen im Untergeschoss angegriffen hatten. Auch

dieser Geschädigte erstattete Strafanzeige.

Die beiden 19-Jährigen erwarten nun unter anderem Strafverfahren wegen des

Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Karlsdorf-Neuthard – Unfallflucht in der Baustelle auf der Autobahn

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr wohl am Sonntagabend

in die Baustellenabsperrung auf der Autobahn 5 an der Anschlussstelle Bruchsal

in Fahrtrichtung Karlsruhe. Hier überfuhr er einige Warnbaken.

Ein Zeuge konnte den Unfall gegen 21.45 Uhr beobachten. Der Unfallverursacher

erkannte offenbar die Baustellenabsperrung auf seiner Fahrspur in Richtung Süden

zu spät und überfuhr hier das Absperrmaterial. Dieses wurde zerstört. Es

entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Der Zeuge konnte aufgrund der Dunkelheit nur erkennen, dass es sich wohl um

einen dunklen Mittelklassewagen gehandelt haben muss. Wo dieses Auto den

abgesperrten Bereich verlassen hat, ist nicht bekannt.

Zeugen des Vorfalls können sich gerne mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter

der Telefonnummer 0721/944-840 In Verbindung setzen.

Bruchsal – Mann mit Schreckschusswaffe löst größeren Polizeieinsatz aus

Karlsruhe (ots) – Ein Zeuge berichtete der Polizei am Freitagabend von einer

vierköpfigen Personengruppe im Luisenpark in Bruchsal, bei der ein Mann mit

einer Waffe hantierte.

Die Polizei eilte mit über 20 Beamten zum Einsatzort und nahm daraufhin gegen

17.20 Uhr einen 18-jährigen Mann vorläufig fest. In seinem Hosenbund steckte

eine Schreckschusswaffe. Eine waffenrechtliche Erlaubnis hatte er hierfür nicht.

Die Waffe wurde beschlagnahmt. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. Derzeit

wird geprüft, ob auf den jungen Mann auch die Kosten für den Polizeieinsatz

zukommen.

Karlsruhe – Einbruch in Wohnung in der Karlsruher Oststadt

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter brachen am Wochenende in eine Wohnung in der

Karlsruher Oststadt ein.

Offenbar durch ein gekipptes Fenster stiegen Einbrecher zwischen Samstag 12.30

Uhr und Sonntag 15.00 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in der Bernhardstraße ein.

Dort durchwühlten sie die Zimmer und entwendeten scheinbar einen Laptop im Wert

von etwa 1.000 Euro. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren.

Bruchsal – Autofahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer bei Überholvorgang – Polizei sucht Zeugen

Bruchsal (ots) – Kurz nach sechs Uhr am frühen Sonntag morgen fiel einer

Streifenwagenbesatzung ein weißer Pkw der Marke Audi auf, welcher mit hoher

Geschwindigkeit die Industriestraße in Bruchsal und anschließend die L 558 in

Richtung Stutensee fuhr. Anhaltesignale wurden zuvor ignoriert. Bei einem

Überholvorgang auf der Überführung der BAB A 5 musste ein entgegenkommender

Autofahrer stark abbremsen und äußerst rechts fahren, um einen Zusammenstoß zu

verhindern. Der unbeirrt weiterfahrende Pkw-Lenker setzte seine Fahrt mit hoher

Geschwindigkeit auf der L 558 in Richtung Friedrichstal fort, wo er aus den

Augen verloren wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche möglicherweise

gefährdet wurden oder nähere Angaben zum weißen Audi machen können. Sie werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Bruchsal unter Tel.: 07251/726-0 zu melden.

Bretten – Schwerer Unfall mit Feuerwehrfahrzeug – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Schwer verletzt wurde eine Person bei einem Unfall am Samstag

gegen 17.45 Uhr auf der K3504 bei Büchig. Ein Lkw der Feuerwehr Zaisenhausen

befuhr die K3504 von Büchig in Richtung K3503. Zur gleichen Zeit befuhr ein

23-jähriger Fahrer eines VW Golf in die entgengesetzte Richtung. Im Bereich

einer Kurve kollidierten die beiden Fahrzeuge jeweils mit dem vorderen linken

Kotflügel. Durch den Aufprall erlitt der Golf-Fahrer schwere Verletzungen und

musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der

38-jährige Fahrer des Feuerwehrfahrzeuges und seine beiden Mitfahrer blieben

unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Es entstand ein Schaden von insgesamt etwa 50.000 Euro. Die Strecke war

bis etwa 22.30 Uhr voll gesperrt. Die Unfallursache ist derzeit Gegenstand der

Ermittlungen, hierzu hat der Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe die

Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Unfalls, insbesondere ein sich direkt

hinter dem Golf befindlicher Fahrer eines dunklen Audi, werden gebeten, sich mit

dem Verkehrsdienst unter 0721 / 944840 in Verbindung zu setzen.