Einbrecher von Anwohner überrascht

Speyer (ots) – Am 01.05.2022 um 05:33 Uhr vernahmen aufmerksame Anwohner eines Mehrparteienhauses im Emanuel-Geibel-Weg in Speyer Geräusche aus dem angrenzenden Garten. Als das Ehepaar nachschauen wollte, bemerkten sie zwei dunkel gekleidete Personen mit Base-Caps, die versuchten ein Kellerfenster einzutreten.

Als die Täter bemerkten, dass sie entdeckt wurden flohen sie in Richtung Dudenhofener Straße. Die Polizei wurde umgehend alarmiert, konnte die Täter allerdings nicht mehr feststellen. Es entstand lediglich Sachschaden am Kellerfenster.

Die Polizei sucht nach Zeugenhinweisen. Wer hat am 01.05.2022 in der Zeit vom 05:00 – 06:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Emanuel-Geibel-Wegs in Speyer gesehen? Hinweise bitte an die Polizei Speyer unter Tel: 06232 / 137-0 oder per

E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

Kontrollen in der Hafenstraße

Speyer (ots) – Am 29.04.2022 wurde zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr durch Kräfte der Polizei Speyer eine Kontrollstelle in der Hafenstraße an der Einmündung der Nonnenbachstraße durchgeführt. Anlass hierfür war, dass es in den vergangenen Monaten dort wiederholt zu Verkehrsunfällen kam. Ein besonderes Augenmerk lag hier auf der Einhaltung des Haltegebots.

Die Polizeibeamten konnten bei 42 kontrollierten Verkehrsteilnehmern 21 Verstöße feststellen, bei denen die Haltelinie überfahren wurde. Zudem wurden zwei Verstöße gegen die Gurtpflicht geahndet.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots) – Am 01.05.2022 um 18:30 Uhr befuhr eine 42-jährige Audi-Fahrerin mit zwei weiteren Insassen die Straße Im Oberkämmerer in Richtung Zentrum. Ein 81-jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem KIA die Gabelsbergstraße in Richtung der Hasenstraße.

An der Kreuzung beider Straßen missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden Audi, woraufhin es zur Kollision kam. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und es entstand erheblicher Sachschaden. Der 46-jährige Beifahrer des Audis wurde zudem leicht am Bein verletzt. Eine Aufnahme in einem Krankenhaus war nicht von Nöten.

Vermehrt Einbrecher unterwegs

Speyer (ots) – Einbruchsversuche Am Melchior-Heß-Park und Einbrüche in Geschäftsräume: Bereits am 01.05.2022 stellte gegen 11:00 Uhr ein 60-jähriger Anwohner Am Melchior-Heß-Park Beschädigungen an seiner Eingangstür fest. Vermutlich versuchte ein Täter in der Nacht vom 29.04.2022 auf den 30.04.2022 über die Eingangstür in das Einfamilienhaus einzubrechen, was allerdings nicht gelang.

Am 02.05.2022 meldete ein 45-jähriger Geschädigter aus der unmittelbaren Nachbarschaft, dass an seiner Eingangstür ebenfalls Beschädigungen vorhanden seien. Auch hier gelangte der Täter nicht in die Wohnräumlichkeiten. In beiden Fällen entstand Sachschaden.

Am Montagmorgen wurden der Polizei Speyer zwei Einbrüche in Geschäftsräume gemeldet. Zum einen wurde in der Nacht auf den 02.05.2022 in eine Taxi-Zentrale in der Unteren Langgasse eingebrochen. Hierbei entwendeten die Täter Bargeld und einen Tresor. Zudem wurde zwischen dem 30.04.2022 und dem 02.05.2022 in einen Friseursalon in der Schwerdstraße eingebrochen. Dort konnten die Täter kein Diebesgut erbeuten.

Die Polizei sucht nach Zeugenhinweisen. Wer hat in den vergangenen Tagen in Speyer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Melchior-Heß-Parks, der Schwerdstraße oder der Unteren Langgasse gesehen? Hinweise bitte telefonisch an die Polizei Speyer unter der 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.