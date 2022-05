Frontalzusammenstoß mit Straßenlaterne (siehe Foto)

Kirn (ots) – Am Montag 02.05.2022 gegen 07:13 Uhr befuhr ein 21-jähriger Chevrolet Fahrer die Kallenfelser Straße aus Hahnenbach kommend in Fahrtrichtung der Kirner Innenstadt. In Höhe des Gymnasiums verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im Folgenden fuhr er quer über die Fahrbahn und stieß linksseitig, in Höhe des Drogeriemarktes, frontal gegen eine Straßenlaterne.

Beide Airbags lösten durch den Zusammenstoß aus. Der Fahrer wurde nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise nur leicht verletzt. Er wurde dennoch zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Straßenlaterne knickte durch den Zusammenstoß um.

Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte kein Schüler- bzw. Personenverkehr. Auch der fließende Verkehr wurde, weder durch den Unfall noch die umgeknickte Straßenlaterne gefährdet. Den 21-jährigen Unfallverursacher erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrerin

Kirchheimbolanden/Albisheim (ots) – Am 01.05.2022 gegen 13:45 Uhr befuhr eine 18-Jährige PKW-Fahrerin die B 47 von Albisheim in Fahrtrichtung Kirchheimbolanden. Während der Fahrt bemerkt die junge Frau plötzlich ein Insekt auf ihrer Hand und erschreckt sich. Durch die Ablenkung gerät sie mit ihrem Fahrzeug auf den Gegenfahrstreifen. Als sie dies erkennt, lenkt sie ruckartig nach rechts, um wieder auf ihren Richtungsfahrstreifen zu gelangen.

Hierbei kommt der PKW jedoch ins Schleudern und schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden Grünstreifen überschlägt sich das Fahrzeug und kommt auf der Seite zum Liegen. Die junge Fahrerin wird bei dem Unfall zum Glück nur leicht verletzt, am PKW entstand ein Totalschaden.

Leergutdieb gefasst

Kirn (ots) – Am frühen Abend des 30.04.2022 beobachtete ein Zeuge den Diebstahl einer Kiste Leergut vom Gelände einer Brauerei und meldete dies der Polizei. Dank der weiteren Beobachtungen des Zeugen konnte der Täter kurze Zeit später beim Verlassen eines nahegelegenen Supermarktes festgenommen werden. Der Dieb trug noch den entsprechenden Bon des Leergutautomaten in der Hand und war durch die schnelle Festnahme überrascht. Er gab die Tat zu.

Betrunken auf dem Feldweg unterwegs

Eisenberg (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag hielt die Streifenwagenbesatzung der Polizei Kirchheimbolanden eine Fahrzeugführerin auf einem landwirtschaftlichen Weg zwischen Kerzenheim und Eisenberg (Pfalz) an. Dieser Weg ist landwirtschaftlich gewidmet und nicht für den normalen Straßenverkehr freigegeben.

Bei der Kontrolle der Fahrzeugführerin konnte festgestellt werden, dass sie erheblich alkoholisiert war und auch im Fahrzeug noch zugriffsbereit alkoholische Getränke mit sich führte. Der betrunkenen Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt.

Sachbeschädigung Maibaum

Hahnenbach (ots) – In der Nacht vom 30.04.2022 auf den 01.05.2022 wurde der vor dem Rathaus in Hahnenbach aufgestellte Maibaum von bisher unbekannten Personen umgesägt.

An der Spitze des Maibaumes war eine ukrainische Flagge angebracht. Ob die Fällung des Maibaumes in Zusammenhang mit dieser Flagge steht, ist derzeit nicht bekannt. Die diesbezüglichen polizeilichen Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

Unfallflucht in der Königsberger Straße

Kirn (ots) – Zwischen Donnerstag Abend 18 Uhr und Samstag 15:30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Königsberger Straße in Kirn. Hierbei wurde ein am Fahrbahnrand stehender champagnerfarbener PKW, durch ein noch bisher unbekanntes Fahrzeug, gestreift.

Dadurch wurde der geparkte PKW im vorderen linken Fahrzeugbereich deutlich beschädigt. Der Sachschaden dürfte sich auf mindestens 3.000 Euro belaufen. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Kirn unter: 06752/1560.

Unfall an Grünschnittsammelstelle

Bolanden (ots) – Am 30.04.2022 gegen 13.40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der L401, in Höhe der dortigen Grünschnittsammelstelle. Wie schon öfter an dieser Örtlichkeit, hielt der erste Fahrzeugführer aus Richtung Kirchheimbolanden kommend an, weil er nach links in die Einfahrt der Grünschnittsammelstelle abbiegen wollte.

Der zweite Fahrzeugführer dahinter hielt ebenfalls an. Ein abgelenkter dritter Fahrzeugführer fuhr auf das zweite Fahrzeug auf und schob dieses auf das stehende erste Fahrzeug. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden.

An dieser Örtlichkeit werden der Polizei Kirchheimbolanden regelmäßig Unfälle mit einfahrenden oder abbiegenden Fahrzeugen aus der dortigen Grünschnittsammelstelle gemeldet. Die Polizei bittet darum, gerade auf diesem Streckenabschnitt der L401 besonders vorsichtig und aufmerksam zu fahren, um solche vermeidbaren Verkehrsunfälle zu verhindern.