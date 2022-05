Mehrere Verletzte bei Unfall auf der L408 (siehe Foto)

Bornheim/Rhh. (ots) – Am Sonntag 01.05.2022kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der L408 bei Bornheim. Eine 36-jährige Frau wollte mit ihrem Pkw nach links abbiegen um an der dortigen Anschlussstelle auf die A61 aufzufahren. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Pkw eines 48-jährigen Mannes.

Durch die Kollision wurden die 36-jährige Frau sowie ihre beiden im Fahrzeug befindlichen Kinder verletzt. Im entgegenkommenden Pkw befanden sich insgesamt 5 Personen. In diesem wurden 3 der Insassen, darunter ebenfalls ein Kind, verletzt.

Der Rettungsdienst, welcher mit einem Notarzt und drei Rettungswagen vor Ort war, verbrachte die Verletzten in umliegenden Krankenhäuser. Nach ersten Erkenntnissen zogen die Person sich diverse Prellungen sowie Kratz- und Schürfwunden zu.

Im Einsatz waren auch die Feuerwehren aus Flonheim, Bechtolsheim und Gau-Odernheim. Die beiden Unfallfahrzeuge, an denen jeweils Totalschaden entstand, mussten abgeschleppt werden. Die L408 war für die Rettungs- und Aufräumarbeiten für ca. eineinhalb Stunden gesperrt.

Wegen Zigarette in Schlangenlinien gefahren

A 61/Albig (ots) – Einen in Schlangenlinien fahrenden Sattelzug meldeten zeugen der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 30.4.2022 gegen 08 Uhr auf der A 61 bei Albig. Zudem habe der LKW vorher im Überholverbot andere überholt. Eine Streife konnte den Zug dann aufnehmen und auf dem Parkplatz Steingewann bei Zotzenheim kontrollieren.

Dort gab der Fahrer an, dass er sich am Steuer eine Zigarette gedreht hätte und daher bei der Fahrt hin- und hergeschwankt sei. Eine Überprüfung auf Einfluss von Rauschmitteln verlief negativ.

Der 53-jährige Fahrer räumte ein, vorher das Überholverbot missachtet zu haben. Der Trucker wurde ermahnt, aufmerksamer zu fahren. Wegen dem verbotenen Überholen muss er mit einem Bußgeld rechnen.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Fahrradfahrt unter Alkoholeinfluss endet im Grünstreifen

Alzey (ots) – Am Samstag 30.04.2022 gegen 00:05 Uhr, geriet ein Fahrradfahrer in Wörrstadt ins Straucheln und stürzte in einen Grünstreifen. Eine Polizeistreife beobachtete einen 55-jährigen Fahrradfahrer der beim Herausfahren aus dem Kreisel L414/B420 die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und in den dortigen Grünstreifen stürzte. Dabei verletzte er sich zum Glück nur leicht.

Während der Unfallaufnahme wurde bei dem 55-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt, ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Der Fahrradfahrer musste zur Entnahme einer Blutprobe die Beamten auf die Dienststelle begleiten, ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Probefahrt mit nicht zugelassenem Motorrad unter Alkoholeinfluss

Alzey (ots) – Ein unter Alkoholeinfluss stehender Motorradfahrer geriet am gestrigen Sonntag, 01.05.2022 gegen 20 Uhr, ins Schleudern und stürzte. Kurz zuvor fiel einem Passanten in der Alzeyer Innenstadt ein Motorradfahrer mit auffälliger Fahrweise auf, u.a. durch sogenannte “wheels”, nur auf dem Hinterrad fahrend.

An der Einmündung Bahnberg / Bahnhofstraße beschleunigte der 28-jährige Motorradfahrer sein Gefährd nur auf dem Hinterrad fahrend, kam dadurch ins Schleudern und fiel zu Boden. Dabei wurde der 28-Järhige leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei konnte bei dem Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,81 Promille. Als weiteres stellte sich heraus, dass das Motorrad nicht zugelassen war und das angebrachte Kennzeichen falsch. Der eigentliche Besitzer des Motorrades wollte dieses an den Unfallverursacher verkaufen, dieser damit nur eine Probefahrt machen.

Worms

Fahrzeug fährt gegen Baum – Fünf leicht verletzte Insassen

Worms (ots) – Die 20-jährige Fahranfängerin aus Mannheim befuhr am Samstagmorgen mit ihrem VW Golf die Hochheimer Straße aus Fahrtrichtung Ulrich-von-Hutten-Straße kommend in Fahrtrichtung Alzeyer Straße. Aufgrund von hohem Verkehrsaufkommen bildete sich am Kreisverkehr Hochheimer Straße / Alzeyer Straße ein Rückstau. Die Mannheimerin erkannte diesen aus unerklärlichen Gründen zu spät, konnte nicht mehr bremsen und wich aufgrund dessen nach links auf die entgegengesetzte Fahrspur aus, um einen Unfall mit einem wartenden stehenden PKW zu vermeiden.

Hierbei kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Die vier weiteren weiblichen Insassen gleichen Alters, wurden hierbei ebenso leicht verletzt wie auch die Fahrzeugführerin selbst. Jedoch wurden nur drei der Frauen durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Untersuchung ins Klinikum Worms verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Es wurde in eigener Zuständigkeit abgeschleppt.

Während der gesamten Unfallaufnahme sowie bis zur Bergung des PKWs wurde die Hochheimer Straße in Fahrtrichtung Ulrich-Von-Hutten-Straße einseitig gesperrt und der Verkehr an der Unfallstelle vorbei geleitet.

Unfall endet auf Kreisverkehr

Worms (ots) – In den frühen Morgenstunden des 30.04.2022 gegen 02:45 Uhr kam es im Kreisverkehr Berliner Ring/Mainzer Straße in Worms zu einem Alleinunfall eines PKW. Der Unfall wurde über die Audi-Notzentrale gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeibeamten an der Unfallörtlichkeit kann der PKW ohne Fahrzeuginsassen, mit ausgelösten Airbags mittig auf dem Kreisel vorgefunden werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme erscheint der Fahrzeughalter an der Unfallörtlichkeit. Dieser gibt an, dass der PKW nicht durch ihn gefahren worden sei. Durch weitere Ermittlungen ergaben sich Verdachtsmomente gegen einen möglichen Fahrer. Diesem wurde eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein beschlagnahmt. Der verunfallte PKW wurde zwecks Spurensicherung

Fund einer Granate aus dem 2. Weltkrieg

Worms (ots) – Im Rahmen von Erdarbeiten kam es am heutigen Vormittag in der Gabriel-von-Seidl-Straße zum Fund einer alten Wurfgranate. Die Granate war noch gefüllt, jedoch ohne Zünder. Durch den hinzugezogenen Kampfmittelräumdienst wurde das Relikt aus dem 2. Weltkrieg geborgen und abtransportiert.

Sachbeschädigung an drei Fahrzeugen

Worms (ots) – Unbekannte Täter verschaffen sich vermutlich in der Nacht von Freitag (29.04.) auf Samstag (30.04.) Zutritt auf den umzäunten Außenstellplatz eines Autohauses in der Vangionenstraße und beschädigen drei dort abgestellte Pkw. Bei einem Fahrzeug wird die Heckscheibe, bei den beiden Anderen, eine Seitenscheibe einschlagen.

Bislang bestehen keine Täterhinweise.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter 06241/852 0 zu melden.