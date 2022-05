Versuchter Raub auf Tankstelle

Mainz-Lerchenberg (ots) – Unverrichteter Dinge flüchtete am gestrigen Abend ein Täter nach einem Raubversuch auf eine Tankstelle auf dem Mainzer Lerchenberg. Ein 51-jähriger Angestellter der Tankstelle in der Hindemithstraße war gegen 22:08 Uhr gerade dabei den Eingang zu verschließen, als ein bislang unbekannter männlicher Täter an ihn herantrat und ihn mit einer Schusswaffe bedrohte.

Der Täter forderte den 51-Jährigen unter weiterer Drohung mit der Waffe dazu auf, die abgeschlossene Tür wieder zu öffnen. Der Mitarbeiter verneinte diese Aufforderung und setze sich dem Täter gegenüber zur Wehr, sodass dieser ohne Raubgut flüchtete.

Der 51-jährige konnte den Mann wie folgt beschreiben:

ca. 1,80 m groß

heller Hauttyp

bekleidet mit einer dunklen Sturmhaube, einem dunklen Pullover, einer dunklen Funktionsweste und weißen Sportschuhen.

sprach mit Akzent

Die Kriminalpolizei in Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen.

Weitere Mülltonnenbrände im Stadtgebiet

Mainz-Altstadt/Neustadt (ots) – In der Nacht von vergangenem Samstag auf Sonntag 01.05.2022 kam es im Bereich der Mainzer Altstadt sowie der Neustadt an insgesamt 5 Tatorten erneut zu Mülltonnenbränden. Zunächst kam es gegen 00:31 Uhr zu einem Brand zweier Plastikmülltonnen in der Schießgartenstraße.

Unmittelbar im Anschluss wurden zuerst brennende Mülltonnen und kurz darauf eine brennende Abdeckplane im Bereich der Forsterstraße sowie des Frauenlobplatzes gemeldet.

Um 00:57 Uhr und erneut wenige Minuten später wurde darüber hinaus mitgeteilt, dass es in der Wallau- sowie der Mainstraße zu weiteren Bränden von Mülltonnen gekommen war. Die Berufsfeuerwehr Mainz sowie die Polizei waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Es kam zu keinerlei Personen- oder Gebäudeschäden.

Die Polizeiinspektion Mainz 2 ist mit den Ermittlungen betraut und fahndet mit Hochdruck nach dem oder den bislang unbekannten Tätern. Noch in der Nacht gingen mehrere Zeugenhinweise bei der Polizei ein, welche nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen sind. Im Rahmen des Einsatzkonzeptes konnten zudem mehrere Personen kontrolliert werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz-Bingen

19-Jähriger unter Drogeneinfluss

A 61, Bingen (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Autohof Nahetal an der A 61 stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 29.4.2022 gegen 10:20 Uhr bei einem 19-jährigen Fahrer eines PKW Drogeneinfluss fest. Ein Vortest ergab ebenfalls ein positives Ergebnis.

Für den 19-Jährigen war die Weiterfahrt beendet und er musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm drohen nun ein Bußgeld, ein Fahrverbot und eine Strafanzeige.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Fahrraddiebstahl E-bike

Bingen (ots) – 30.04., 20:00 Uhr bis 01.05., 01:30 Uhr – Im angegebenen Zeitraum wurde ein an einem Laternenmast angeschlossenes E-Bike in der Kirchstraße entwendet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen (ots) – 01.05., Saarlandstraße, 11:30 Uhr – Bei einer Streifenfahrt kontrollierten die Beamten den Fahrer einen Audi A4 mit KH-Kennung. Der Fahrer konnte keinen gültigen Führerschein vorweisen. Eine Recherche ergab außerdem, dass gegen den 35-Jährigen eine Fahrerlaubnis-Sperre vorlag. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, und der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt.

Trunkenheitsfahrt

Waldalgesheim (ots) – 01.05., K30, 21:42 Uhr. Bei der Aufnahme eines Wildunfalls stellten die Beamten einen Atemalkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein Test ergab einen Wert von 0,77 Promille. Der Autoschlüssel wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.