Frankfurt-Bockenheim: Festnahme von Altkleider-Dieben

Frankfurt (ots) – (mc) Am späten Abend des Tages der Arbeit wurden insgesamt

sechs Menschen in der Reifenberger Straße festgenommen, nachdem sie einen

Altkleidercontainer aufbrachen und die Kleidung entwendeten.

Gegen 22.25 Uhr beobachtete ein Zeuge die Tat und verständigte die Polizei. Die

hinzugeeilte Polizei konnte die inzwischen zum Teil flüchtenden Tatverdächtigen

stellen und festnehmen. Nicht nur das Diebesgut, sondern auch das Tatwerkzeug,

ein Brecheisen, stellten die Beamten sicher.

In Ermangelung von Haftgründen wurden die Verdächtigen im Alter von 20, 22, 23,

27, 31 und 43 Jahren nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Handtaschenräuber überwältigt und festgenommen

Frankfurt (ots) – (ne)Zwei Handtaschenräuber und ein Komplize sind gestern

Morgen nach einem Überfall auf eine 52-jährige Frau in der Münchener Straße

vorübergehend festgenommen worden. Zunächst hatten zwei 22 und 28 Jahre alte

Täter die Frau gegen 7:00 Uhr morgens gewaltsam attackiert und versuchten dabei

die Handtasche ihres Opfers an sich zu nehmen. Der Lebensgefährte der Frau eilte

zur Hilfe und konnte so Schlimmeres verhindern. Schließlich wurde eine

Polizeistreife in der Nähe des Tatortes auf die Hilferufe aufmerksam und schritt

ein. Beide Tatverdächtige zeigten sich aggressiv gegenüber den Beamten. Bei der

anschließenden Festnahme kam ein 29-jährige Komplize des Räuberduos hinzu und

versuchte diese zu verhindern. Zunächst gelang zwei Männern die Flucht. Doch

nachdem weitere Streifenwagen eintrafen, konnten auch diese Beiden festgenommen

werden. Der 22-Jährige versuchte sich dabei durch Tritte gegen einen Beamten

erneut der Festnahme zu entziehen. Zwar traf er dabei den Oberkörper des

Polizisten und verletzte ihn dadurch leicht, jedoch musste er dennoch mit zur

Dienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen alle wieder auf

freien Fuß.

Frankfurt-Fechenheim: Versuchtes Tötungsdelikt unter Handwerkern

Frankfurt (ots) – (mc) Am Tag der Arbeit (1. Mai 2022) gingen in der

Gründenseestraße drei Handwerker mit Messern auf zwei Berufskollegen los und

verletzten einen lebensgefährlich. Die mutmaßlichen Täter wurden festgenommen.

Gegen 21.45 Uhr trafen sich zwei Gruppen von Handwerkern in Fechenheim. Die

später verletzten Männer im Alter von 22 und 29 Jahren, ahnten allerdings nicht,

dass Ihnen die drei mutmaßlichen Täter auflauerten. Als sie sich

gegenüberstanden, stachen die 21, 22 und 53 Jahren alten Arbeiter unvermittelt

mit Messern auf ihre Opfer ein. Zwei Begleiter der Verletzten konnten

Schlimmeres verhindern, indem sie die Messerstecher zurückdrängen konnten. Eilig

verbrachten sie dann ihre Kumpane ins Krankenhaus. Einer von ihnen hatte eine

lebensbedrohliche Stichverletzung im Oberkörper, jedoch schwebt er zum aktuellen

Zeitpunkt nicht mehr in Lebensgefahr. Die informierte Polizei nahm wenig später

die mutmaßlichen Beschuldigten, einen Vater, seinen Sohn sowie seinen Neffen,

fest. Die Handwerker verfügen über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik

und werden heute dem Haftrichter vorgeführt. Die Frankfurter Mordkommission

übernahm die Ermittlungen. Die genauen Hintergründe für die versuchten

Tötungsdelikte sind noch nicht abschließend ermittelt.

Streit im Hauptbahnhof eskaliert – gefährliche Körperverletzung mit Glasflasche

Frankfurt am Main (ots) – Eine 20-jährige Frau aus Mainz wurde am Sonntagabend

von zwei weiblichen Täterinnen im Frankfurter Hauptbahnhof attackiert und

verletzt. Hintergründe der Tat sind bislang noch unbekannt und Gegenstand der

laufenden Ermittlungen.

Nach jetzigen Ermittlungsstand griffen die 18- sowie 19-jährigen Täterinnen die

Geschädigte gemeinschaftlich an. Hierbei schubste die 19-Jährige das Opfer und

die jüngere Täterin schlug mehrfach mit einer vollen Glasflasche auf den Kopf

der 20-Jährigen ein. Die Geschädigte ging nach mehreren Schlägen zu Boden und

trug eine stark blutende Platzwunde davon, sodass sie mit einem Rettungswagen in

ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Die 19-jährige Mittäterin filmte die Schläge mit der Glasflasche der 18-Jährigen

und Zeugen beobachteten die Tathandlungen, welche der Geschädigten zur Hilfe

eilten und weitere Einwirkungen abwendeten.

Beamte der Bundespolizei nahmen die Täterinnen fest und verbrachten sie zur

Wache. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen wurden bei den beiden

alkoholisierten Täterinnen geringe Mengen an Betäubungsmitteln aufgefunden und

das Smartphone der 19-Jährigen als Beweismittel sichergestellt.

Die Personalien der 18-Jährigen aus Gelnhausen und der 19-Jährigen aus Gründau

wurden festgestellt und gegen beide ein Ermittlungsverfahren wegen

gemeinschaftlich begangener gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Frankfurt am Main (ots) – Beamte der Bundespolizei konnten am vergangenen

Wochenende einen 23-jährigen sowie einen 40-jährigen Mann verhaften, die seitens

der Staatsanwaltschaft mit Haftbefehl gesucht wurden.

Der 23-jährige Mann wurde am Samstagnachmittag auffällig, da er ohne

erforderliches Ticket mit einem ICE von Mannheim nach Frankfurt fuhr.

Ermittlungen wegen Erschleichen von Leistungen wurden daher gegen ihn

eingeleitet. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann wegen selbiger Straftat

von der Staatsanwaltschaft Traunstein gesucht wird und eine Freiheitsstrafe von

30 Tagen zu verbüßen oder ersatzweise eine Geldstrafe in Höhe von 300 zu zahlen

hat. Die geforderte Geldstrafe konnte der wohnsitzlose Mann aufbringen und somit

die Haft abwenden. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

Weniger Glück hatte ein 40-jähriger wohnsitzloser Mann, der im Frankfurter

Hauptbahnhof einer Routinekontrolle unterzogen wurde. Bei einer Überprüfung

seiner Personalien im Fahndungssystem wurde festgestellt, dass er wegen des

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz durch die Staatsanwaltschaft

Frankfurt am Main gesucht wurde. Gegen ihn lag eine Freiheitsstrafe von 136

Tagen oder eine Geldstrafe in Höhe von 1.360 Euro vor. Da er die Geldstrafe

nicht aufbringen und somit die Haft nicht abwenden konnte, wurde der 40-Jährige

in die Justizvollzugsanstalt Frankfurt-Preungesheim eingeliefert.

Frankfurt-Bornheim: Betrunkener Radfahrer muss mit zur Ausnüchterung

Frankfurt (ots) – (ne)Augenscheinlich völlig betrunken war ein 32-jähriger

Radfahrer gestern Nachmittag in der Seckbacher Landstraße von Passanten gemeldet

worden. Seine Fahrt endete im Polizeigewahrsam. Um Drei Uhr nachmittags hatte

die Besatzung eines Rettungswagens die Polizei verständigt. Die Sanitäter hatten

versucht den in einem Gebüsch liegenden Mann zu untersuchen und mit in den

Rettungswagen zu nehmen. Der 32-Jährige war damit jedoch gar nicht

einverstanden. Im Gegenteil: Er stand auf, setzte sich auf sein Fahrrad und fuhr

in deutlichen Schlangenlinien Richtung Wilhelmshöher Straße davon. Die

herbeigerufene Polizeistreife konnte den 32-Jährigen schnell ausfindig machen

und nahm ihn mit ins Polizeipräsidium. Auch hier wollte er partout keinerlei

Maßnahmen unterstützen, so dass er nach einer unter Zwang durchgeführten

Blutentnahme in eine Ausnüchterungszelle gebracht wurde, wo er bis heute Morgen

seinen Rausch ausschlafen konnte. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren wegen

des Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Guter Freund zahlt 4444,50 Euro für die Freiheit

Frankfurt/Main (ots)

Durch die Zahlung von 4.444,50 Euro ersparte ein Mann am 30. April seinem Freund einen viermonatigen Gefängnisaufenthalt. Wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln hatte ein Gericht den 25-jährigen Rumänen im Januar 2022 zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen á 30 Euro verurteilt. Weil er anschließend untertauchte, erließ die zuständige Staatsanwaltschaft am 22. April Haftbefehl. Die Bundespolizei verhaftete den Gesuchten nur acht Tage später bei seiner Ankunft aus Bukarest / Rumänien. Nachdem der großzügige Freund die offene Geldstrafe einschließlich der Verfahrenskosten bei einem Mannheimer Polizeirevier eingezahlt hatte, durfte der 25-Jährige seine Reise fortsetzen.

: Vereinbarte Ratenzahlung für Geldstrafe nicht eingehalten – 40-Jähriger muss für ein Jahr hinter Gitter

Frankfurt/Main (ots)

Weil er die mit der zuständigen Staatsanwaltschaft vereinbarte Ratenzahlung zur Tilgung einer Geldstrafe nicht eingehalten hat, muss ein 40-jähriger Türke nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 370 Tagen verbüßen. Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt verhafteten den Mann am 29. April bei der versuchten Ausreise nach Ankara / Türkei. Ein Gericht hatte den in Deutschland lebenden Mann im Januar 2020 wegen des Vorenthaltens von Arbeitsentgelt zu einer Geldstrafe von 380 Tagessätzen zu je 20 Euro verurteilt. Eine vereinbarte Ratenzahlung hatte der Mann nicht eingehalten, weshalb die Staatsanwaltschaft seit September 2020 mit Haftbefehl nach ihm suchen ließ. Die noch ausstehenden 7.400 Euro konnte der 40-Jährige bei seiner Verhaftung nicht aufbringen. Bundespolizisten lieferten ihn zur Verbüßung seiner Freiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Preungesheim ein.