Polizei Eschwege

Vorfahrt missachtet

Um 16:03 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 79-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw den Zubringer von der Nordbrücke in Bad Sooden-Allendorf zur B 27. Dort beabsichtigte sie auf die Bundesstraße in Richtung Witzenhausen aufzufahren. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten PKW eines 48-Jährigen aus Eschwege, der auf der B 27 in Richtung Witzenhausen unterwegs war. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 8500 EUR; beide Fahrer blieben unverletzt.

Diebstahl von Baumaterial

Zwischen dem 29.04.22, 11:00 Uhr und dem 02.05.22, 08:00 Uhr wurden von der Baustelle an der K 33 in der Gemarkung von Waldkappel-Harmuthsachsen insgesamt 90 Betonrinnensteine gestohlen. Die Steine waren auf einer Palette gelagert, der Schaden wird mit 700 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Dieseldiebstahl

Im Baustellenbereich „Blinde Mühle/B 400“ wurden über das vergangene Wochenende aus einem Bagger und einem Radlader der Kraftstoff entwendet. Aus den Tanks der betroffenen Baustellenfahrzeuge wurden ca. 250 Liter abgezapft. Etwas abseits vom ersten Tatort wurden aus zwei weiteren Baggern weitere 350 Liter Diesel abgezapft, so das insgesamt ca. 600 Liter Kraftstoff entwendet wurden. Der Gesamtschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter Tel.: 05653/97660 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Mit einem Rehbock kollidierte gestern früh eine 35-jährige Pkw-Fahrerin aus Witzenhausen, die auf der L 3237 zwischen Kleinalmerode und Witzenhausen unterwegs war. Durch den Aufprall wurde der Rehbock tödlich verletzt; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Polizei Eschwege

Unfallfluchten

Zwischen dem 29.04.2022, 08:00 Uhr und dem 30.04.22, 17:00 Uhr wurde auf dem öffentlichen Parkplatz gegenüber dem Haus Bahnhofstraße 11 in Bad Sooden-Allendorf ein weißer BMW, der dort in der vordersten Parkreihe abgestellt war, beschädigt. Festgestellt werden konnten mehreren Kratzern mit rotem Lackabrieb an der hinteren rechten Stoßstange, wodurch Sachschaden entstand.

Eine weitere Unfallflucht wird von dem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Bad Sooden-Allendorf gemeldet. Auf dem Parkplatz „Alleerasen“ wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein schwarzer VW Polo im linken Heckbereich angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 400 EUR angegeben. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen d em 30.04.22, 17:30 Uhr und dem 01.05.22, 10:00 Uhr.

Auf dem Parkplatz „Woolworth“ in Eschwege wurde am 30.04.22 ebenfalls ein Pkw angefahren. Zwischen 12:45 Uhr und 15:00 Uhr wurde offensichtlich beim Ein-oder Ausparken ein brauner Pkw Picanto im Bereich des hinteren linken Kotflügels angefahren, wodurch ein Sachschaden von ca. 300 EUR entstand.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Wildunfälle

Am 01.05.22, um 00:30 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Eschweger mit seinem Pkw die B 452 zwischen Reichensachsen und Eschwege. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Am Fahrzeug entstand in Sachschaden von ca. 500 EUR.

6000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Zusammenstoß mit einem Reh am gestrigen Abend. Um 20:53 Uhr befuhr ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Bebra die B 27 zwischen Niddawitzhausen und Wehretal, als zwei Rehe die Bundesstraße überquerten. Eines der Tiere wurde von dem Pkw erfasst und ins angrenzende Feld geschleudert, wo es dann weiterlief. Das Fahrzeug wurde bei dem Zusammenstoß derart beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Diebstahl eines Pedelec

Zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr wurde am gestrigen Sonntag ein Pedelec, welches in einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Boyneburger Straße in Eschwege abgestellt war, entwendet. Das schwarze Rad der Marke „Giant“ war dort unverschlossen abgestellt worden. Der Schaden wird mit 3127 Euro angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 22:05 Uhr befuhr gestern Abend ein 30-Jähriger aus Eschwege die L 3247 zwischen Altefeld und Frauenborn. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Hasen, der den Aufprall nicht überlebte. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Körperverletzung – häusliche Gewalt

Im Rahmen eines „Trennungsstreites“ kam es gestern Abend, um 21:05 Uhr, in Hessisch Lichtenau zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 42-Jähriger die Hand einer 49-Jährigen festhielt und ihr damit in Bauch und Gesicht schlug. Gegenüber dem 42-Jährige wurde eine Wegweisungsverfügung erteilt; eine entsprechende Strafanzeige erstattet.