Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 02.05.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Erneut ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Bad Dürkheim (ots) – Am 30.04.2022 gegen 14:45 Uhr konnte der Fahrer eines Peugeot 207 dabei beobachtet werden, als er auf den Parkplatz eines Fitnessstudios in der Gustav-Kirchhoff-Straße in Bad Dürkheim gefahren war. Dieser war der Polizei Bad Dürkheim zuletzt am 27.04.2022 wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz aufgefallen. Bei der Kontrolle hatte er einen gefälschten lettischen Führerschein und Reisepass vorgezeigt. Sein Mercedes CLK wurde damals aufgrund diverser nicht eingetragenen baulichen und technischen Veränderungen sichergestellt. Die Betriebserlaubnis des Mercedes CLK war erloschen. Leider hatte der 31-Jährige nicht aus seinen Fehlern gelernt und war nun mit dem ebenfalls auf ihn zugelassenen Peugeot unterwegs, obwohl er nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Daher wird nun erneut gegen ihn wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Bad Dürkheim: Taxi nicht bezahlt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Am 01.05.2022 fuhr ein Taxifahrer einen Fahrgast vom Hauptbahnhof in Kaiserlautern in den Römerweg in Bad Dürkheim. Als er ihn gegen 23:15 Uhr im Römerweg absetzte, gab dieser an kein Bargeld mit sich zu führen und kurz zur Bank zu gehen. Dies nutzte der Fahrgast jedoch und entfernte sich ohne die Rechnung zu bezahlen. Die männliche Person war 22 – 25 Jahre alt, ca. 165-170 cm groß, hatte ein längliches / dünnes Gesicht, eine Narbe an der linken Stirnseite und einen dünnen Schnurrbart. Er trug weiße Turnschuh, helle Jeans und eine braune Jacke mit Kragen. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Ellerstadt: Im Vorbeifahren Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Ellerstadt (ots) – Im Zeitraum von 29.04.2022, 09:00 Uhr bis 30.04.2022, 20:00 Uhr wurde ein in der Ratstraße in Ellerstadt abgestellter Mercedes beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes den A-Klasse Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Lambrecht: Erneut ohne gültigen Führerschein unterwegs

Lambrecht/ Pfalz (ots) – Am 02.05.2022 um 08:30 Uhr wurde ein 40-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Lambrecht in der Beerentalstraße in 67466 Lambrecht einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrzeugführer konnte hierbei seinen nicht-europäischen Führerschein aushändigen. Da dieser jedoch schon seit über 1,5 Jahren in Deutschland ordnungsbehördlichen gemeldet ist, hätte dieser seinen Führerschein umschreiben müssen. Da der Mann dies nicht tat, muss er sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Zu dieser Tatsache kam hinzu, dass der Mann bereits im letzten Jahr wegen gleicher Sache mit seinem Fahrzeug in Erscheinung trat, weshalb dieses sichergestellt wurde.

Die Polizei weist daraufhin, dass Inhaber nicht-europäischer Führerscheine nach sechs Monate nach Wohnsitzbegründung in der Bundesrepublik Deutschland ihren Führerschein umschreiben lassen müssen.

Grünstadt: Betrug

Grünstadt (ots) – Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde eine 60-jährige Frau am 27.04.22 Opfer eines Betrugs. Der/die Täter schickte eine Nachricht per WhatsApp in der er sich als die Tochter der Geschädigten ausgab. Der Täter blieb über mehrere Tage per WhatsApp mit der Geschädigten in Kontakt. Am 27.04. forderte er die Geschädigte auf 1450.-EUR zu überweisen. Dem kam die Geschädigte nach. Erst danach stellte sich heraus, dass die Geschädigte Opfer eines Betrugs geworden ist. Die Nachrichten stammten nicht von der Tochter sondern von unbekannten Tätern. Gerade bei Kontakt über elektronische Kommunikationsmittel sollte der Kontakt verifiziert werden, bevor Leistungen erbracht werden. Präventionstipps findet man unter www.polizei-beratung.de.

Grünstadt: Verletzter Fahrradfahrer

Grünstadt (ots) – Am 30.04.22, 06:25 Uhr, kam im Kreuzungsbereich Kreuzerweg/Mozartstraße ein 16 jähriger Fahrradfahrer auf regennasser Fahrbahn, aufgrund zu starken Abbremsen ins rutschen. Hierbei stieß er mit einem PKW zusammen. Der Fahrradfahrer zog sich hierbei eine Platzwunde im Gesicht zu, welche ärztlich versorgt werden musste.

Friedelsheim: Hauswände beschmiert

Friedelsheim (ots) – Im Zeitraum vom 29.04.2022, 20:00 Uhr bis 30.04.2022, 13:00 Uhr wurden in Friedelsheim die Wände eines Wohnhauses, ein großes Holzhoftor und ein Trafohäuschen mit blau/grüner Farbe besprüht. Bislang unbekannte Täter sprühten den Schriftzug „AFA“ und die Zahl „161“ auf. Diese Zahl steht vermutlich für „AnitFaschistischeAktion“. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Falls weitere Anwohner Opfer dieser Sachbeschädigung geworden sind oder Hinweise auf den/die Täter vorliegen, dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Pilot nach Flugzeugabsturz verstorben

