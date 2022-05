Jugendlichen angegriffen und bestohlen

Darmstadt (ots) – Ein 17-jähriger Jugendlicher wurde in der Nacht zum Samstag 30.04.2022 gegen 03.10 Uhr, nachdem er die Straßenbahn an der Haltestelle “Gruberstraße” in Kranichstein verlassen hatte, von einem Unbekannten zunächst geschubst und anschließend geschlagen.

Der Kriminelle entriss dem 17-Jährigen in der Folge dessen Umhängetasche samt persönlichen Dokumenten, Schlüssel und Kopfhörern. Er flüchtete mit seiner Beute zu Fuß.

Der Angreifer ist 1,85 Meter groß und trug eine schwarze “Skinny-Jeans” mit Löchern sowie eine dunkelblaue Wellensteyn-Jacke und eine schwarze medizinischen Maske.

Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 35) unter der Rufnummer 06151/969-0.

18-Jähriger vor Diskothek mit Pfefferspray attackiert

Darmstadt (ots) – Vor einer Diskothek in der Gräfenhäuser Straße wurde ein 18-jähriger Mann am Sonntag 01.05.2022 gegen 04.20 Uhr, von mehreren Unbekannten mit Pfefferspray attackiert und zudem am Boden liegend geschlagen sowie getreten. Mehrere Männer wurden auf den Vorfall aufmerksam, schritten ein und konnten die Angreifer vertreiben.

Der 18-Jährige zog sich bei dem Angriff Blessuren leichterer Art zu. Offenbar kam es zwischen dem Angegriffenen und einem der Flüchtigen bereits zuvor in der Lokalität zu Streitigkeiten.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Darmstadt (Kommissariat 43) unter Tel 06151/969-0.

An acht Fahrzeugen Spiegel abgetreten

Darmstadt (ots) – An acht im Prinz-Christians-Weg geparkten Fahrzeugen, traten Unbekannte in der Nacht zum Samstag 30.04.2022 Außenspiegel ab. Insgesamt entstand ein Schaden von über 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise unter Tel: 06151/969-0 an das Kommissariat 43 der Polizei in Darmstadt.

Einbruch in Modegeschäft

Darmstadt (ots) – Ein Modegeschäft in der Schuchardstraße geriet in der Nacht zum Samstag (30.04.) in das Visier von Einbrechern. Die Täter hebelten die Schiebetür des Geschäfts auf und verschafften sich so Zutritt in den Laden.

Auf der Suche nach Wertgegenständen ließen die ungebetenen Besucher ein Tablet mitgehen. Hinweise bitte an das Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0.

Friseursalon im Visier von Kriminellem

Darmstadt (ots) – Ein Friseursalon in der Elisabethenstraße geriet in der Nacht zum Samstag 30.04.2022 gegen 0.30 Uhr, in das Visier eines Kriminellen. Der Täter hebelte die Eingangstür des Geschäfts auf und ließ anschließend wenige Euro Münzgeld aus einer Kasse mitgehen. An der Tür des Salons entstand ein Schaden von rund 1.400 Euro.

Der Kriminelle ist 170-180 cm groß. Bekleidet mit einem dunklen Parka mit Kapuze, heller Hose, dunklen Schuhen mit heller Sohle sowie schwarzer OP-Maske.

Hinweise bitte an das Kommissariat 43 der Polizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0.

Darmstadt-Dieburg

Kinder am Werk – Haltestelle beschädigt

Alsbach-Hähnlein (ots) – Nachdem die Scheibe einer Haltestelle im Beuneweg am Freitagabend 29.4.2022 beschädigt wurde, konnte die Polizei einen schnellen Fahndungserfolg verzeichnen. Gegen 18.20 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie sich 4 Kinder an der dortigen Haltestelle zu schaffen machten.

Als er im Anschluss die beschädigte Scheibe feststellte, alarmierte er umgehend die Pfungstädter Polizei und lief den flüchtigen Kindern hinterher. Wie sich im Zuge der ersten Ermittlungen herausstellte, soll ein 12-Jähriger die Scheibe der Haltestelle mit einem Glas beschädigt haben. Er konnte im Anschluss von Zivilfahndern vorläufig festgenommen werden.

Der 12 Jahre alte Junge wurde im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Eltern übergeben. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern derzeit noch an. Ersten Schätzungen zufolge, beläuft sich der Schaden auf rund 1.000 Euro.

Haltestellen und Fahrzeuge im Visier von Vandalen

Otzberg-Lengfeld (ots) – Nachdem zwei Haltestellen und mehrere Fahrzeuge im Tatzeitraum zwischen Samstag 30.04.2022 und Sonntag 01.05.2022 in das Visier unbekannter Vandalen rückten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden die Scheiben von zwei Haltestellen in der Bahnhofstraße beschädigt. Auch mehrere Fahrzeuge, die in der Otzbergstraße abgestellt waren, unter anderem ein schwarzer Opel und ein schwarzer Kia, rückten in das Visier der Vandalen. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Ob noch weitere Gegenstände beschädigt wurden, müssen die Ermittlungen zeigen. Wieso sie ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen haben und ob die Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss noch geprüft werden. Sachdienliche Hinweise werden an das Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg unter Tel: 06071/9656-0 erbeten.

Nach Farbschmiererei Zeugen gesucht

Alsbach-Hähnlein (ots) – Weil bislang unbekannte Vandalen im Tatzeitraum zwischen Freitag (29.4.) und Samstag (30.4.) eine Hauswand in der Weilerstraße mit Farbe beschmierten, sucht die Polizei nach Hinweisgebern. Die Unbekannten hinterließen mit schwarzer Farbe ein Hakenkreuz an der Mauer eines Wohnhauses und suchten im Anschluss das Weite.

Insgesamt wird der Schaden auf einen 3-stelligen Betrag geschätzt. In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Beamten des polizeilichen Staatsschutzes nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Groß-Zimmern (ots) – Nachdem sich am Sonntagmorgen (1.5.) gegen 9 Uhr, eine Unfallflucht in der Wilhelm-Liebknecht-Straße zugetragen hat, sucht die Polizei in Dieburg nach Zeugen. Der zu Schaden gekommene schwarze Audi war in der dortigen Straße in Richtung Hörnertweg am rechten Fahrbahnrand abgestellt.

Ersten Ermittlungen zufolge, touchierte ein bislang unbekannter Wagenlenker beim Vorbeifahren den geparkten Audi. Im Anschluss flüchtete er unerkannt. Am schwarzen Wagen entstanden Schäden auf der Fahrerseite, die auf ca 1.000 Euro geschätzt werden.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Dieburg nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können. Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu erreichen.

Zwei Dodge Durango gestohlen – 280.000 Euro Schaden

Weiterstadt (ots) – Zwei auf dem Gelände eines Autohauses in der Waldstraße abgestellte schwarze Fahrzeuge der Marke Dodge Durango im Wert von jeweils 140.000 Euro, wurden in der Nacht zum Samstag (30.04.) von Kriminellen entwendet. Die Täter brachen zunächst ein Eingangstor gewaltsam auf und verschafften sich so Zugang auf das Gelände.

Vermutlich sind von den Tätern an den gestohlenen Autos zwei ebenfalls von zwei anderen bei dem Autohaus abgestellten Fahrzeugen entwendete Kennzeichen angebracht worden. Es handelt sich hierbei um die Schilder MA-XY 5 und HSK-GO 1.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib der beiden gestohlenen Fahrzeuge geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Groß-Gerau

Vandalismus an Pkw

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Samstag 30.04.2022 zwischen 16-22:56 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Volksbank in der Westendstraße 12 in Mörfelden ein schwarzer Ford Galaxy durch eine unbekannte Person beschädigt.

Dabei wurde die Heckscheibe des Fahrzeuges zerstört. Zudem wurde an der rechten, hinteren Fahrzeugseite mutwillig eine Delle sowie ein Kratzer verursacht. Hinweise nimmt die Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/40060 entgegen.

Kreis Bergstraße

Kripo hat Ermittlungen zum Brand “Im Kreuzwinkel” übernommen

Rimbach (ots) – Nachdem es am frühen Montagmorgen 02.05.2022 im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses “Im Kreuzwinkel” gebrannt hat, hat jetzt die Kriminalpolizei (K 10) die Ermittlungen übernommen. Was letztendlich den Brand ausgelöst hat, steht noch nicht fest.

Um kurz nach Mitternacht wurden die Bewohner durch den Rauchmelder geweckt und entdeckten an einem Dachfenster eine kokelnde Stelle. Die von den Bewohnern angefangenen Löscharbeiten wurden beim Eintreffen der alarmierten Brandschützer aus Rimbach, Mörlenbach und den umliegenden Ortschaften professionell weitergeführt. Dazu wurde auch ein Teil des Dachesabgedeckt.

Obwohl sich der Rauch durch das Treppenhaus des Hauses ausgebreitet hat, konnten alle Bewohner unverletzt ihre Wohnungen verlassen. Nach ersten Schätzungen dürfte der Schaden im unteren 5-stelligen Bereich liegen.

Einiges zusammengekommen

Lorsch/ Wald-Michelbach (ots) – Weil ein 34-jähriger Mann im Verdacht steht, am frühen Sonntagmorgen 01.05.2022 aus einem Rohbau in der Eiterbachstraße unterschiedliches Werkzeug und Maschinen gestohlen zu haben, hat die Polizei nach ihm gefahndet.

Durch Zeugenaussagen und Videoaufzeichnungen kam die Polizei dem bereits, unter anderem wegen mehreren Diebstählen polizeibekannten Mann schnell auf die Spur. Eine aufmerksame Polizeistreife stoppte den Gesuchten am Montagmittag 02.05.2022 im Bereich der Friedhofstraße in Lorsch. Der 34-Jährige kreuzte mit einem VW Passat den Weg der Ordnungshüter. Bei der Überprüfung der Person und des Fahrzeugs kam dann doch mehr zusammen, als gedacht.

Der VW Passat mit Heppenheimer Kennzeichen war wegen Unterschlagung zur Fahndung ausgeschrieben. Zudem hat der 34-Jährige seinen Führerschein wegen Drogen- und Trunkenheitsfahrten schon vor Längerem abgeben müssen. All das hat ihn auch nicht daran gehindert, wieder unter Drogeneinfluss Auto zu fahren. Die mögliche Tatkleidung vom Vorfall am Sonntag wurde ebenfalls sichergestellt, wie auch ein Bolzenschneider und eine Brechstange, die für Ein- und Aufbrüche genutzt werden können.

Entsprechende Anzeigen wurden erstattet. Zudem musste er für die bevorstehenden Strafverfahren eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Polizei überprüft, ob der 34-Jährige auch noch mit anderen Taten in Verbindung zu bringen ist.

1000 Euro Schaden für nichts

Bürstadt (ots) – Obwohl die Beifahrerscheibe eines Mini-Cooper am Samstagabend (30.04.) eingeschlagen wurde, fehlt nichts aus dem Auto. Der Wagen parkte in der Peterstraße, als die Täter gegen 21.25 Uhr zuschlugen.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Wer zur Tatzeit Beobachtungen gemacht hat, soll sich bitte bei der Polizei (K 42) in Viernheim melden. Tel: 06204 / 9377-0.

Bohrhammer vom Gewerbegrundstück gestohlen – Kripo nimmt Hinweise entgegen

Heppenheim (ots) – Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, haben Diebe zwischen dem 14.04. und 28.04.2022 im Gewerbegebiet einen Bobcat Bohrhammer im Wert von rund 5.000 Euro gestohlen. Die Täter hatten für die Tat ein Loch in den Maschendrahtzaun zum Gelände der Autowerkstatt in der Benzstraße/Opelstraße geschnitten.

Der etwa 150 Kilogramm schwere Bohrhammer wurde im Anschluss durch das Loch gezogen und abtransportiert. Wer kann Hinweise zu dem Diebstahl geben? Mit den Ermittlungen ist das Kommissariat 41 betraut. Telefon: 06252 / 706-0.

Polizei kontrolliert aus dem fließenden Verkehr

Viernheim (ots) – Die Polizei hat in der Nacht zum Samstag (30.04.) Autos und Zweiräder aus dem fließenden Verkehr angehalten und kontrolliert. Neben der Erhebung von Verwarngelder in Höhe von jeweils 50 Euro, weil 2 Autofahrer durch gesperrte Bereiche gefahren waren, wurden zwei 18 und 39 Jahre alte Männer mit auf die Polizeiwache genommen.

Der 18-jährige Mofafahrer wurde gegen 2.20 Uhr in der Kettelerstraße angehalten. Ein durchgeführter Alkoholtest schlug positiv an. Zudem bestand der Verdacht, dass der junge Mann die Droge Cannabis konsumiert hatte.

Kurz nach Mitternacht wurde bereits ein 39-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Raiffeisenstraße gestoppt. Auch er soll unter Drogeneinfluss am Straßenverkehrs teilgenommen haben. Gegen beide Männer wurden entsprechende Anzeigen erstattet und Blutentnahmen durchgeführt.

120 Meter Kupferkabel gestohlen

Einhausen (ots) – Von einer Baustelle in der Friedhofstraße wurde am letzten Wochenende 29.04.-02.05.2022 ein 120 Meter langes Stromkabel, im Kern aus Kupfer, gestohlen. Der Gegenwert ist rund 1.500 Euro hoch.

Wegen des Diebstahls hat die Kripo (K 41) in Heppenheim die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise hierzu bitte an die 06252 / 706-0 melden.

Motorradfahrer kollidiert mit Fahrradfahrer

Lorsch (ots) – Am Sonntag, 01.05., gegen 14:45 Uhr, kam es auf der L3111 zwischen Hüttenfeld und Lorsch zu einem Unfall, bei dem es zum einem Zusammenstoß zwischen einem in gleiche Richtung fahrenden Pkw-, Motorrad- und Fahrradfahrer kam. Durch den Zusammenstoß kamen der 37jährige Motorradfahrer und der 37jährige Fahrradfahrer zu Sturz und verletzten sich.

Der ansprechbare Motorradfahrer musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht werden. Der Fahrradfahrer blieb nur leicht verletzt. Den ersten Ermittlungen zufolge hatte der Motorradfahrer den Radfahrer überholen wollen und dabei den bereits ihn überholenden 72jährigen Pkw-Fahrer übersehen. Die Strecke musste kurzzeitig komplett gesperrt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro.

Vollsperrung nach Unfall mit 3 Beteiligten

Heppenheim (ots) – Am Samstag 30.04.2022 gegen 20:30 Uhr kam es auf der A5 Richtung Frankfurt in Höhe der Anschlussstelle Heppenheim zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer- und einer leicht verletzten Person. Nach bisherigem Kenntnisstand wollte eine 62-jährige Citroen-Fahrerin aus Gelsenkirchen einem 18-jährigen Fahrzeuglenker aus Heppenheim das Zufahren an der Anschlussstelle Heppenheim ermöglichen.

Hierzu wechselte sie auf den linken Fahrstreifen der zweispurigen Autobahn. Ein 49jähriger BMW Fahrer aus der Region Achern, der sich auf dem linken Fahrstreifen näherte, wich daraufhin wiederum nach rechts aus und fuhr in den Pkw des Heppenheimers. Durch den Aufprall wurde der 18-jährige Fahrzeugführer leicht, seine ebenfalls aus Heppenheim stammende 16-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Sie wurden in umliegende Kliniken gebracht.

Die A 5 war für eine Stunde in nördlicher Richtung voll gesperrt, der Verkehr wurde über die A 67 umgeleitet. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 70.000 Euro.

Quelle: Polizeidirektion Direktion Verkehrssicherheit/Sonderdienste

Odenwaldkreis

Jugendlicher wirft Scheibe ein

Höchst (ots) – Ein Jugendlicher ist am Sonntagabend 01.05.2022 gesehen worden, wie er um kurz nach 23.30 Uhr die Fensterscheibe eines Hauses “Am Galgenberg”/Ecke Ziegelhüttenweg einschlug. Nach der Tat rannte der Jugendliche weg.

Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Um die Sachbeschädigung kümmert sich die Polizei (K 41). Hinweise werden unter der 06163 / 941-0 entgegengenommen.

Geparktes Fahrzeug angefahren – Verursacher flüchtet von der Unfallstelle

Michelstadt (ots) – In der Nacht von Sonntag (01.05.) auf Montag (02.05.) parkte ein 28-jähriger Odenwälder seinen roten Kleinwagen in der Schloßstraße in Michelstadt. Am nächsten Tag stellte dieser fest, dass der Pkw einen Unfallschaden am linken Fahrzeugheck aufweist. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der entstandene Sachschaden wird auf 750 EUR geschätzt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Erbach (06062/953-0) telefonisch in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden – Polizei bittet um Hinweise

Erbach (ots) – Am Sonntag 01.05.2022 ereignete sich gegen 05:30 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem beteiligtem Fahrzeug in Erbach. Ein 26-Jähriger Fahrzeugführer aus Erbach befuhr die Martin-Luther-Straße in Fahrtrichtung Michelstadt. Nach ersten Erkenntnissen verlor der Fahrzeugführer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte zunächst mit mehreren Verkehrspollern und anschließend mit einem stationären Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung.

Durch herumfliegende Trümmerteile wurde weiterhin die Schaufensterscheibe eines Ladengeschäftes beschädigt. Durch die Kollisionen entstand an dem Pkw sowie dem Blitzer Totalschaden. Der Sachschaden wird auf circa 120.000 EUR geschätzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Ersten Erkenntnissen zufolge, stand der 26-Jährige zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme bei dem Fahrer durchgeführt, ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt. Neben 3 Streifen der Polizeistation Erbach waren weiterhin die Freiwillige Feuerwehr Erbach, ein Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort eingesetzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Pkw war die Martin-Luther-Straße für etwa 2 Stunden einseitig gesperrt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation Erbach nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können. Hinweise bitte unter der Rufnummer 06062-9530 an die Polizei in Erbach.

