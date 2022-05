Darmstadt (ots) – Am Sonntag 01.05.2022 gegen 04:15 Uhr wurde, aus einer 4-köpfigen Gruppe heraus, Pfefferspray in eine Gruppe von 8 Männern und Frauen gesprüht, die vor einem Hotel am Karolinenplatz standen. Anschliessend schlugen 2 weitere Angreifer mit Teleskopstöcken auf einen 23-Jährigen Mann ein. Die Täter waren alle von nordafrikanischem Erscheinungsbild.

Der 23-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen ärztlich versorgt werden.

Insgesamt trugen 8 Frauen und Männer im Alter zwischen 20-24 Jahren Blessuren leichterer Art davon.

Die Angreifer flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Herrngarten.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Täterbeschreibung:

– Die Flüchtigen sind allesamt zwischen 15-20 Jahre alt, mit nordafrikanischem Erscheinungsbild. Einer der Angreifer trug eine schwarze Jacke mit Fellkragen, ein weiterer war korpulent und trug helle Kleidung.

Wer auf die Tat am 01.05.2022 gegen 04:15 Uhr in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich

bei der Polizei in Darmstadt (Kommissariat 43) unter Tel: 06151/969-0 zu melden.

