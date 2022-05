Mannheim: Mann verstirbt nach Polizeikontrolle im Krankenhaus – Video zeigt genauen Ablauf

Dazu schreiben das LKA Baden-Württemberg und die Staatsanwaltschaft Mannheim in einer ersten Meldung:

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg – Todesfall während polizeilichem Einsatz in Mannheim

Stuttgart – Am 2. Mai 2022 kam es bei einem polizeilichen Einsatz in Mannheim zu einem Todesfall. Nach dem derzeitigen, vorläufigen Ermittlungsstand wurde die Polizei Mannheim am Mittag durch einen Arzt des Zentralinstituts für seelische Gesundheit Mannheim (ZI) über einen 47-jährigen Patienten informiert, welcher der Hilfe bedürfe. Der Betroffene konnte durch zwei Beamte des Polizeirevieres Mannheim-Innenstadt zusammen mit dem alarmierenden Arzt im Bereich der Marktstraße im Kreuzungsbereich G2 / H2 in Mannheim lokalisiert werden.

Im Verlauf des Einsatzgeschehens wurde durch die Beamten, da der 47-Jährige Widerstand geleistet haben soll, unmittelbarer Zwang angewandt. Der 47-Jährige kollabierte plötzlich und wurde aus bislang unbekannter Ursache reanimationspflichtig.

Durch die eingesetzten Kräfte und den anwesenden Arzt wurden umgehende Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet. Herbeigerufene Rettungskräfte versorgten den Bewusstlosen und brachten ihn in die Universitätsklinik Mannheim. Dort verstarb er kurze Zeit später.

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mannheim werden die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu dem Verlauf des Polizeieinsatzes, durch das Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA BW) übernommen.

Zeugenhinweise nimmt das LKA BW unter der Telefonnummer 0800-503 503 533 entgegen. Videos können über das Hinweisportal der Polizei Baden-Württemberg unter https://bw.hinweisportal.de/ übermittelt werden.

Ein Video zeigt den unmittelbar eingesetzten Zwang deutlich

Während der Kontrolle soll der später Verstorbene laut Polizei „erheblichen Widerstand“ geleistet haben. So dass unmittelbarer Zwang angewendet werden musste.

Davon ist auf dem Video wenig erkennbar.

Die Faustschläge

Es ist zu sehen, wie der bereits auf dem Boden liegende Mann, zunächst hochgerissen wurde. Er rief mehrfach „Wichser“ Daraufhin schlug ihm einer der Polizeibediensteten mit Wucht zweimal seine Faust ins Gesicht. Danach presst er dem Mann den Kopf auf den Asphalt.

Am Ende liegt der inzwischen mit Handfesseln Fixierte, bewusstlos und rücklings auf dem Gehsteig. Seine Nase ist blutverschmiert. Er verstarb später, trotz Reanimationsmaßnahmen vor Ort, im Krankenhaus.

Zeugensuche und Ermittlungen des LKA

Die Polizei Mannheim gibt aus Neutralitätsgründen keine Stellungsnahme ab. Die Ermittlungen werden vom LKA Baden-Württemberg und der Staatsanwaltschaft Mannheim geführt.