Fund eines toten Mannes in Fulda: Tatverdächtiger festgenommen!

Fulda (ots) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda – Am Montag (02.05.), gegen 11.15 Uhr, wurde eine leblose Person vor einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Weserstraße aufgefunden. Der Rettungsdienst konnte kurze Zeit später nur noch den Tod des 45-jährigen Mannes aus Fulda feststellen. Der Polizei Fulda waren zuvor Streitigkeiten in dem Haus gemeldet worden.

Neben umfangreichen Ermittlungsmaßnahmen führten die Experten für Tatortarbeit der Fuldaer Kriminalpolizei am heutigen Tag – unter Hinzuziehung der Tatortgruppe des hessischen Landeskriminalamtes – eine umfangreiche Spurensuche im Bereich des Leichenfundortes durch. Im Ergebnis ist derzeit von Fremdverschulden auszugehen, da am Körper des Verstorbenen Stichverletzungen festgestellt wurden.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Zur Klärung der genauen Todesursache hat die Staatsanwaltschaft Fulda eine Obduktion angeordnet. Diese wird voraussichtlich am Dienstagmittag (03.05.) durchgeführt.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen nahm die Polizei gegen 12.40 Uhr im Stadtgebiet einen 26-jährigen Tatverdächtigen aus Fulda fest.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Fulda und der Fuldaer Kriminalpolizei dauern an und werden mit Hochdruck geführt.

Zeugen gesucht

Zeugen, die am Montagmorgen im Bereich der Weserstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 in Verbindung zu setzen.

Fahne von Mast gestohlen

Fulda. Eine sogenannte Friedensfahne mit dem Schriftzug „PACE“ stahlen unbekannte Täter am Sonntag (01.05.) von einem Fahnenmast eines Kirchengeländes in der „Goerdelerstraße“. Die regenbogenfarbene Fahne hat einen Wert von rund 150 Euro und weist eine leichte Beschädigung an der Befestigungsstange auf. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Feuerwehrfahrzeug mit Farbe besprüht

Eiterfeld. 500 Euro Sachschaden verursachten unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag (30.04.) an einem Feuerwehrfahrzeug. Der rote Ford Transit Custom war in der Nacht vor dem Dorfgemeinschaftshaus in der Bürgerhausstraße im Ortsteil Dittlofrod abgestellt. Die Unbekannten besprühten die linke Fahrzeugseite des Mannschaftstransporters mit schwarzer Farbe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Müllcontainer in Flammen

Fulda. Drei große Müllcontainer brannten in der Nacht zu Sonntag (01.05.), gegen 1.30 Uhr, vollständig aus. Die Container, die auf einem Schulhof in der Straße „Am Kronhof“ standen, gerieten auf bislang unbekannte Weise in Brand und mussten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Versuchter Wohnungseinbruch

Hünfeld. Mit Hebelwerkzeug manipulierten unbekannte Täter am Donnerstag (28.04.), zwischen 15 und 18 Uhr, an einer Balkontür eines Einfamilienhauses in der Straße „Köhlersgraben“ in Michelsrombach. Aus bislang nicht bekannten Gründen ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und hinterließen rund 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Kennzeichen „FD-HV 253“ gestohlen

Fulda. Das hintere amtliche Kennzeichen „FD-HV 253“ entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag (30.04.) von einem schwarzen Mercedes-Benz C 220 CDI. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz am Gemüsemarkt geparkt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Hausbewohner durch Einbrecher geweckt

Fulda. Durch Kratzgeräusche wurde ein Hausbewohner Samstagabend (30.04.), gegen 22.25 Uhr, geweckt. Eine unbekannte männliche Person versuchte mittels Werkzeug das Schlafzimmerfenster des Einfamilienhauses in der Steidlstraße in Horas aufzubrechen. Als der Hausbewohner das Fenster öffnete, ergriff der Einbrecher die Flucht. Durch mehrere Zeugen wurde der Unbekannte wie folgt beschrieben: rund 175 Zentimeter groß und schlank. Er trug einen Kapuzenpullover, eine graue Basecap und führte eine Taschenlampe mit sich. Am Fenster des Geschädigten entstand rund 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

FD

Lkw-Unfall auf der B 284

Gersfeld (Rhön). Am Montag (02.05.), gegen 11 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Künzeller mit einer Zugmaschine und Sattelauflieger die B 284 aus Richtung Wasserkuppe kommend in Richtung Gersfeld.

In einer abschüssigen Linkskurve zwischen den Ortschaften Obernhausen und Sandberg kam der Fahrer mit dem Gespann, welches Paletten geladen hatte, aus bislang unbekannter Ursache auf die rechte Bankette. Daraufhin gerieten Zugmaschine und Auflieger ins Schlingern, kippten um und kamen auf der linken Fahrzeugseite auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Fahrer konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeug befreien. An Fahrzeug und Schutzplanke entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Zur Bergung des Lkw musste der Auflieger ausgeräumt und ein Kran angefordert werden. Für die bis in die Abendstunden andauernde Bergung des Lkw wurde die Bundesstraße zwischen dem Abzweig zur L 3068 und zur L3396 voll gesperrt.

Polizeistation Hilders

Unfall mit Personenschaden

Fulda. Am Montag (02.05.), gegen 00.10 Uhr, ereignete sich auf der Kreuzung Mainstraße/ Kohlhäuserstraße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 36-jähriger französische Fahrzeugführer eines VW-Passats befuhr mit seinem Fahrzeug die Kohlhäuser Straße in Fahrtrichtung Mainstraße. Im dortigen Kreuzungsbereich übersah er eine von der Mainstraße in Richtung Heidelsteinstraße herannahende 31-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Neuhof. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, in Folge dessen die 31-jährige Fahrzeugführerin leicht und ihre 23-jährige Beifahrerin schwer verletzt wurden. An den verunfallten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von circa 25.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bebra. Am Sonntag (01.05.), gegen 16.20 Uhr, befuhren zwei Kradfahrer, ein 16-Jähriger aus Bebra und ein 17-Jähriger aus Rotenburg, mit ihren Leichtkrafträdern die Hersfelder Straße in Richtung Eisenacher Straße. Der 16-jährige Fahrer wollte nach rechts in die Auestraße einbiegen. Der nachfolgende 17-Jährige bemerkte dies nicht und fuhr auf den vorausfahrenden Fahrzeugführer auf. Beide Kradfahrer sowie ein 15-jähriger Mitfahrer aus Bebra wurden leichtverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.200 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Vorfahrt missachtet

Bad Hersfeld. Am Samstag (30.04.), gegen 15.05 Uhr, fuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld aus einer Parklücke in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Dabei übersah er das Fahrzeug eines 30-jährigen Pkw-Fahrers aus Bad Hersfeld und stieß mit diesem zusammen. Beide Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro.

Crash beim Einparken

Bad Hersfeld. Am Samstag (30.04.), gegen 15.45 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld und ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die Breitenstraße aus Fahrtrichtung Hochbrücke. In Höhe Hausnummer 37 wollten beide Fahrer auf einem der dortigen Parkplätze parken. Der 42-jährige Fahrer parkte rückwärts ein, während der 23-jährige Fahrer vorwärts in die Parklücke fahren wollte. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Bad Hersfeld. In der Zeit von Samstag (30.04.), 21.30 Uhr, bis Sonntag (01.05.), 16.30 Uhr, parkte eine 49-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld ihr Fahrzeug, einen schwarzen Seat Leon in der Straße „Unter der Stiegel“. Ein unbekannter Pkw-Fahrer beschädigte in dieser Zeit die linke, hintere Fahrzeugseite. Anschließend entfernt sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Ölspur im Stadtgebiet – Hinweise erbeten

Alsfeld. Am Montag (25.04.) wurde gegen 10 Uhr im Alsfelder Innenstadtbereich eine große Ölspur, die sich über den Kreuzungsbereich Alte Liederbacher Straße/ Grünberger Straße durch das ganze Stadtgebiet sowie die B 62 und B49 erstreckte, festgestellt. Die Feuerwehr musste die Fahrbahn über mehrere Stunden reinigen. Der Verursacher der Ölspur konnte trotz intensiver Ermittlungen bisher nicht ermittelt werden. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Radfahrer gestürzt – Zeugen gesucht

Alsfeld. Am Sonntag (01.05.), gegen 18 Uhr, befuhr ein 72-jähriger Alsfelder Radfahrer den Radweg parallel zur Hersfelder Straße aus Eifa kommend in Richtung Stadtmitte. In Höhe der Hausnummer 81 kam diesem eine dreiköpfige Personengruppe entgegen. Laut seinen Angaben stürzte er bei dem Versuch, den Fußgängern auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Personengruppe setzte dann ihren Weg fort, ohne sich um den verunfallten Mann zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat oder zu der Personengruppe gehört, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Alsfeld. Am Freitag, (29.04.), gegen 8.20 Uhr, parkte eine 22-jährige Autofahrerin aus Kirtorf ihren blauen VW Polo ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße „An der Au“ in Alsfeld. Als sie gegen 19.15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung hinten links an ihrem Fahrzeug fest. Vermutlich hat der bisher unbekannte Unfallverursacher das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken touchiert und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 1.700 Euro zu kümmern und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden

Polizeistation Alsfeld

Unfall auf Parkplatz

Lauterbach. Am Freitag (29.04.), gegen 16.35 Uhr, parkte ein 56-jähriger Fahrer aus Lauterbach mit seinem VW Touran auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Vogelsbergstraße. Beim Rangieren aus der Parklücke übersah er den Daimler E 200 eines 51-jährigen Fahrers aus Lauterbach. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Sachschaden beträgt etwa 7.000 Euro.

Einkäufe gestohlen

Schlitz. Eine Tüte des Lebensmittelmarktes „Tegut“ samt darin befindlichen Einkäufen im Wert von circa 35 Euro entwendeten Unbekannte am Freitagvormittag (29.04.), in der Zeit zwischen 10.40 Uhr und 11 Uhr. Während eine 22-jährige Frau aus dem Vogelsbergkreis sich kurzzeitig in einem Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße aufhielt, griffen die Langfinger sich die vor dem Markt abgestellte Tüte und flüchteten unerkannt. Hinweise dazu erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, der Polizeiposten Schlitz unter der Tel. 06642/60999-0 sowie jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch

Alsfeld. Eine gewerbliche Anlage im Zeller Weg wurde in den Morgenstunden des Samstags (30.04.), in der Zeit zwischen 1 Uhr und 9 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Einwerfen mehrerer Scheiben gelangten die Einbrecher in die entsprechenden Räumlichkeiten, aus denen sie mehrere Flaschen alkoholischer Getränke sowie eine noch unbekannte Menge an Bargeld und ein iPhone entnahmen. Der genaue Wert des Diebesguts ist bislang unklar. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 sowie jede andere Polizeidienststelle.

Versuchter Einbruch

Bebra. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Donnerstag (28.04.) eine Kellertür eines Einfamilienhauses in der Eichendorffstraße aufzuhebeln. An der Tür entstand Sachschaden von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 sowie jede andere Polizeidienststelle.

Diebstahl

Hauneck. Mehrere Holzlatten und Bleche entwendeten Unbekannte in der Zeit vom 15. April bis Freitag (29.04.) von einem Gartengrundstück im Ortsteil Rotensee. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 sowie jede andere Polizeidienststelle.

Diebstahl aus Auto

Bad Hersfeld. Eine unbekannte Frau öffnete am Samstagnachmittag (30.04.), gegen 15.45 Uhr, auf einem Parkplatz im Geistalweg die hintere rechte Tür eines grauen Nissan X-Trail und entnahm eine beigefarbene Handtasche mit auffällig breitem Tragegurt im Tigerdesign samt Inhalt. In der Tasche befand sich zudem ein Handy der Marke Samsung, Modell A71 in der Farbe Rosé-Gold. Der genaue Wert des Diebesguts ist bislang unklar. Die Täterin kann als etwa 1,65 Meter groß, circa 60 Jahre alt und mit dunklen Haaren beschrieben werden. Zur Tatzeit trug sie eine lilafarbene Jacke mit Kapuze und führte einen grau-weißen Hund an einer Leine mit sich. Im Anschluss an die Tat flüchtete die Frau fußläufig in Richtung des Jahnparks.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und

versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß

abgeschlossen ist

versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw

Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer

Stelle unbeobachtet zurück

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 sowie jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch – Zeugenaufruf

Schenklengsfeld. Eine Firma in der Straße „In der Aue“ wurde am Sonntagmorgen (01.05.), kurz nach Mitternacht, Ziel unbekannter Täter. Durch Überklettern eines Zauns gelangten die Täter auf das umfriedete Gelände. Anschließend schlugen sie eine Scheibe einer dortigen Werkstatt ein und betraten beziehungsweise durchsuchten die Räumlichkeiten. Nachfolgend entwendeten die Langfinger zwei Fahrzeuge der Marke BMW – in den Farben rot und weiß – und transportierten hiermit vermutlich einen Tresor der Firma ab. Mit einem weiteren auf dem Gelände befindlichen Audi beschädigten die Täter den Zaun des Geländes und damit auch den Pkw, den sie schließlich zurückließen.

Im Laufe des Nachmittags fanden aufmerksame Zeugen eines der entwendeten Fahrzeuge in einem Waldstück im Ortsteil Sorga unverschlossen auf. Das amtliche Kennzeichen HEF-DK 32 sowie der zweite BMW und der Firmentresor sind jedoch auch weiterhin verschwunden.

Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf circa 100.000 Euro. Zudem entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 sowie jede andere Polizeidienststelle.

Mehrere brennende Pkw auf Firmengelände

Bad Hersfeld. Am frühen Montagmorgen (02.05.), gegen 2.40 Uhr, meldete ein Zeuge den Brand mehrerer Pkw auf einem umzäunten Firmengelände in der Landecker Straße.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte standen drei Autos auf dem Abstellplatz – in der Nähe eines Wohnhauses sowie einer Werkstatt und einem Lagerschuppen – bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr hatte die Flammen glücklicherweise zeitnah unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen auf die Gebäude verhindern. Drei weitere Fahrzeuge sowie im Schuppen befindliche Gegenstände wurden durch den Brand beschädigt.

Die Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden für die Dauer der Einsatzmaßnahmen vorsorglich evakuiert. Glücklicherweise blieben alle Personen unverletzt und konnten ihre Wohnungen anschließend wieder betreten.

Die genauen Hintergründe und Umstände, wie es zu dem Brand kommen konnte, sind bislang noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Bad Hersfeld. Derzeit kann auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Verkehrsunfall mit Verkaufswagen

Fulda (ots)

Am Samstag, dem 30.04. gegen 13.30 Uhr, befuhr eine 52-jährige Feldatalerin mit ihrer mobilen Marktbude die Sickelser Straße in Fahrtrichtung Niederrode. Hier übersah eine wartepflichtige Fuldaerin im Kreuzungsbereich der Johannes-Nehring-Straße / Sickelser Straße den bevorrechtigten Verkaufswagen, so dass es zum Zusammenstoß kam und an diesem ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 13000 Euro.