Schwalm-Eder: Die Polizei-News

Melsungen: 64-jährige Gabriele W. aus Melsungen vermisst – Polizei bittet um Hinweise

Fahndung nach vermisster 64-jähriger Gabriele W. Seit gestern Mittag wird die 64-jährige Gabriele W. aus Melsungen vermisst. Sie wurde zuletzt gegen 13:00 Uhr von Angehörigen am Wohnort gesehen. Um 17:00 Uhr stellten Angehörige fest, dass sie sich dort nicht mehr aufhält. Hinweise auf ihren Aufenthaltsort hat sie nicht hinterlassen. Suchmaßnahmen der Polizei am gestrigen und heutigen Tag sind bisher erfolglos geblieben. Die Vermisste ist ca. 170 cm groß, leicht korpulent und hat schulterlange braun-grau melierte Haare. Von der Bekleidung ist nur bekannt, dass sie einen hellgrauen Kurzmantel trägt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Borken: Unbekannte Täter stehlen Motorroller und Mähroboter

Diebstähle von Motorroller und Mähroboter Tatzeit: 30.04.2022, 01:00 Uhr bis 06:00 Uhr Vermutlich die gleichen Täter stahlen am Samstag in den frühen Morgenstunden einen Aprilia-Motorroller und einen Mähroboter. Die Täter begaben sich zwischen 01:00 Und 06:00 Uhr auf ein Privatgrundstück in der Singliser Straße und öffneten die nicht verschlossene Garage. Aus der Garage stahlen sie einen schwarzen Aprilia-Motorroller, Modell 4123 sowie diverses Angelzubehör, eine Kettensäge und Verlängerungskabel. Im Strichpfuhlweg stahlen die Täter gg. 04:40 Uhr einen Mähroboter inclusive der dazugehörigen Garage und der Ladestation. Der Gesamtwert der Beute beträgt mehrere tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Gudensberg: 650 Liter Kraftstoff aus zwei Baggern gestohlen

Dieselkraftstoff aus Baumaschinen gestohlen. Tatzeit: 29.04.2022, 19:00 Uhr bis 02.05.2022, 08:00 Uhr 650 Liter Dieselkraftstoff stahlen unbekannte Täter aus zwei Baggern, welche am Wochenende in einer Baustelle zwischen Gudensberg und Maden abgestellt waren. Die Täter begaben sich zu den abgestellten Baggern und brachen die verschlossenen Tankdeckel auf. Anschließend zapften sie insgesamt 650 Liter Kraftstoff aus den beiden Tanks. Wie die Täter ihre Beute abtransportierten steht zurzeit nicht fest. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660

Edermünde-Holzhausen: Dieselkraftstoff aus sechs Lkws gestohlen

Diebstahl von Dieselkraftstoff aus Lkws Tatzeit: 29.04.2022, 19:00 Uhr bis 02.05.2022, 08:00 Uhr Am vergangenen Wochenende stahlen unbekannte Täter 1.000 Liter Dieselkraftstoff aus sechs Lkws, welche auf einem Firmengelände in der „Lange Heideteile“ geparkt waren. Die Täter begaben sich auf das Firmengelände und dort zu den abgestellten Lkws. Bei sechs Lkws öffneten sie die Tankdeckel und zapften Dieselkraftstoff ab. Wie die Täter ihre Beute abtransportierten steht zurzeit nicht fest. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660

Borken: Einbrecher stehlen Werkzeuge aus Garage

Einbruch in Garage Tatzeit: 28.04.2022, 15:00 Uhr bis 29.04.2022, 11:13 Uhr In eine Doppelgarage „Am Bahnhof“ brachen unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagvormittag ein und stahlen mehrere Werkzeuge und Geräte. Die Täter brachen eine Seitentür und Bretter einer Verkleidung heraus. Anschließend betraten sie die Garage und stahlen die Gerätschaften. Zudem versuchten die Täter erfolglos eine Seitentür zu einem dahinter befindlichen Lagerhaus aufzubrechen. Der angerichtete Sachschaden beträgt 2.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740