Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Polizei nimmt offensichtlich verwirrten Mann nach Banküberfall fest – Neu-Isenburg

(neu) Einen offensichtlich verwirrten Mann hat die Polizei am Montagnachmittag nach einem gescheiterten Banküberfall noch am Tatort festgenommen. Der unbewaffnete Verdächtige betrat nach ersten Erkenntnissen gegen 12.10 Uhr die Kundenräume der Bank in der Frankfurter Straße und soll dabei „Das ist ein Überfall“ gerufen haben. Nach Zeugenangaben habe er dann einen Bankmitarbeiter unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Ganz offensichtlich gelangte der mutmaßliche Räuber in den Besitz von mehreren tausend Euro Bargeld und wollte damit flüchten. Als er am Eingang die erste Polizeistreife bemerkte, legte er sich auf den Boden und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 25 Jahre alten Mann aus Neu-Isenburg, der bei der Tat wohl unter Drogeneinfluss stand. Wie sich der Vorfall genau abgespielt hat, wird nun von der Kriminalpolizei ermittelt.

Der leicht verletzte Mitarbeiter und eine geschockte Bankmitarbeiterin wurden in einem Rettungswagen behandelt.

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

AG TRuP: 24-Jähriger zum neunten Mal ohne Fahrerlaubnis erwischt – A661/Langen und Hanau

(lei) Die Spezialisten der Arbeitsgruppe „Tuner, Raser und Poser“ waren auch am Sonntag wieder auf Streife. Gegen 20.15 Uhr wurden die Verkehrsexperten auf der Steinheimer Brücke in Hanau auf einen Golf IV aufmerksam, der zu laut wirkte. Eine anschließende Überprüfung ergab, dass eine nicht serienmäßige Auspuffanlage in dem VW verbaut war, wodurch der Schallpegel anstatt der erlaubten 77 dBA um 15 Einheiten überschritten wurde. Der Pkw wurde sichergestellt und wird in den nächsten Tagen einem Gutachter vorgeführt. Der Fahrer in diesem Fall passte jedoch nicht in das Schema der sonst üblichen jungen Fahrerinnen und Fahrer. Diesmal hatten es die Ordnungshüter mit einem 83-Jährigen zu tun, der den Wagen nach eigenen Angaben von seinem Sohn geliehen hatte. Dennoch muss er nun mit einem Bußgeld rechnen. Auf der Autobahn 661 bei Langen wurden die Beamten dann gegen 23.20 Uhr auf ein Smart Fortwo aufmerksam, der in einer 80er-Zone mit 137 Stundenkilometern unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugs stellten sie einen 24-Jährigen als Fahrer fest, der nun schon zum neunten Mal ohne Fahrerlaubnis im Straßenverkehr festgestellt wurde. Die Fahrt war damit für den jungen Mann beendet und auch die Halterin des Wagens muss sich nun strafrechtlich verantworten – Vorwurf bei ihr: Verdacht des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Bereich Offenbach

Polizei sucht Zeugen nach Unfall in der Waldstraße – Offenbach

(jm) Nach einer Unfallflucht am Donnerstag in der Waldstraße, bei der eine Frau leicht verletzt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 15.30 Uhr stand eine 51 Jahre alte Offenbacherin mit ihrem Fiat Punto in der Waldstraße in Höhe der Kreuzung Schreberstraße/Rowenta an einer roten Ampel. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein bislang Unbekannter mit seinem roten Lastkraftwagen mit Ladefläche die Waldstraße stadteinwärts. Offenbar übersah er den wartenden Punto und es kam zum Zusammenstoß. Aus dem Lastkraftwagen stiegen drei Arbeiter, die orangefarbene Arbeitskleidung trugen, aus und unterhielten sich mit der Offenbacherin. Anschließend fuhr die Fiat-Fahrerin ihr Fahrzeug an die Seite. Die Männer jedoch stiegen in den Lastwagen und fuhren davon. Durch den Aufprall wurde die 51-Jährige leicht verletzt. Am Fiat entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. An der Beifahrerseite des LKW stand ein Schriftzug einer Firma. Die Unfallfluchtermittler haben bereits erste Hinweise auf den Firmenwagen. Weiterhin suchen die Ermittler Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise zu den Männern geben können. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

16 geparkte Fahrzeuge beschädigt: Polizei sucht Zeugen! – Langen

(lei) Inwieweit dieser Fall von Vandalismus im Zusammenhang mit der Walpurgisnacht steht, kann derzeit zwar nur gemutmaßt werden, feststeht jedoch, dass mehrere Autobesitzer nun lädierte Karossen haben und sich wohl mächtig ärgern. Unbekannte hatten in der Nacht zum 1. Mai mehrere geparkte Autos in der Westendstraße zerkratzt und dabei hohen Sachschaden angerichtet. Die Langener Polizei zählte bislang 16 Fahrzeuge, die im Zeitraum von 0.30 bis 5.30 Uhr vor den Hausnummern 12, 57 und 66 durch Zerkratzen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Gesamtschaden wird auf über 10.000 Euro beziffert. Die Beamten suchen jetzt Zeugen, die sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 melden können.

Drei Autos aufgebrochen: Täterbeschreibung in einem Fall vorhanden – Langen

(lei) Autoknacker zogen in der Nacht von Samstag auf Sonntag durchs Stadtgebiet und brachen mindestens drei Autos auf. In der Mendelssohnstraße (einstellige Hausnummern) öffneten sie in der Zeit zwischen 14 und 11.30 Uhr auf bislang unbekannte Weise einen schwarzen Skoda Octavia und entnahmen hieraus eine Daunenjacke. In der Brahmstraße waren sie ebenfalls an zwei Autos zugange – hier kann die Tatzeit jedoch in beiden Fällen recht genau eingegrenzt werden: Um 5.15 Uhr entriegelten sie vor der Hausnummer 20 zunächst eine C-Klasse und stahlen auch hier eine Jacke. Wenig später, um kurz vor halb sechs, gelangten zwei männliche Täter in einen schwarzen X5, der vor der Hausnummer 18 abgestellt war und ließen aus dem Wagen Bargeld sowie einen Rucksack mitgehen. Danach flüchtete das Duo in Richtung Lortzingstraße. Einer war bekleidet mit einem schwarzen Oberteil und einer hellen Hose sowie weißen Schuhen. Sein Komplize trug komplett dunkle Klamotten. Ob sie mit den beiden anderen Taten in Verbindung stehen, wird nun geprüft. Hinweise nimmt die die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Fahrerflucht: 4.000 Euro Schaden an geparktem Seat – Rodgau/Weiskirchen

(lei) Schäden in Höhe von etwa 4.000 Euro an der kompletten linken Fahrzeugseite eines geparkten Seat richtete ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Zeitraum zwischen Samstag, 13 Uhr und Sonntag, 11 Uhr, am Goetheplatz 7 an. Dort touchierte der Verursacher den weißen Leon mit OF-Kennzeichen und fuhr anschließend davon. Hinweise nimmt die Unfallfluchtgruppe der Polizei unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

Mann mit weißem SUV nach Parkrempler gesucht – Mühlheim/Lämmerspiel

(lei) Ein etwa 1,70 Meter großer Mann mit schmaler Statur, Brille und grauen Haaren, so die Beobachtung einer Zeugin, suchte am Freitagmorgen kurzerhand das Weite, nachdem er auf dem Kundenparkplatz einer Apotheke in der Bischof-Ketteler-Straße 48 einen schwarzen Golf beim Ausparken touchiert hatte. Der Schaden an dem VW beträgt etwa 1.200 Euro. Nachdem der mit einer hellbeigen Jacke bekleidete Fahrer kurz ausgestiegen war, sich den Golf ansah und noch mit einem unbekannten jungen Passant mit Brille sprach, fuhr er davon. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen weißen SUV mit OF-Kennzeichen gehandelt haben. Der Mann mit Brille sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Mühlheim zu melden (Telefon 06108 6000-0).

Bereich Main-Kinzig

Nach Vorfahrtsstreit: Mann schlägt mit Baseballschläger auf Motorhaube des Kontrahenten – Maintal/Dörnigheim

(lei) Rabiater Ausgang eines Streits zwischen zwei Autofahrern um die Vorfahrt im Kreuzungsbereich Zeppelinstraße / Ludwig-Thoma-Straße: Ein etwa 30 Jahre alter sehr muskulöser Mann mit Halbglatze und rötlichem Vollbart hat am Freitagabend, gegen 20.40 Uhr, bei einer Diskussion um die Vorfahrt kurzerhand seinen Baseballschläger hervorgeholt und auf die Motorhaube seines Kontrahenten eingeschlagen. An dem schwarzen A4 entstand dabei Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der unbekannte Schläger, der etwa 1,85 Meter groß war und eine orangefarbene Latzhose trug, fuhr anschließend in seinem dunklen Kleinwagen in Richtung Ludwig-Thoma-Straße davon. Der Fahrer des Audi blieb unverletzt. Nun sucht die Polizei in Maintal Zeugen des Vorfalls und bittet um weitere Hinweise zu dem Aggressor (06181 4302-0).

Warnbake von Baustelle umgefahren und geflüchtet – Zeugen gesucht – Autobahn 45/Gemarkung Neuberg

(jm) Am Samstag gegen 16.50 Uhr beschädigten sich mehrere Autofahrer auf der Autobahn 45 kurz nach dem Parkplatz Pfingstweide ihre Fahrzeuge durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Kurz zuvor befuhr ein Unbekannter die A 45 in Richtung Dortmund. Am Beginn einer Baustelle kam er aus bislang unbekannter Ursache offenbar von der Fahrbahn ab und beschädigte die Warnbake. Diese wurde bei dem Zusammenstoß zerstört und Teile lagen auf der Fahrbahn. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Anschluss fuhren mehrere Verkehrsteilnehmer über die Teile auf der Fahrbahn. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Sachschaden von 1.500 Euro. Aufgrund der Spurenlage könnte es sich bei dem Verursacher um ein silbernes Fahrzeug handeln. Die Polizei bittet nun um weitere Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Wer sah die Autoknacker? – Bad Soden-Salmünster

(jm) Autoknacker waren in der Nacht zum Sonntag an einem VW-Passat in der Straße „Steinweg“ zugange. Zwischen 22.30 und 7 Uhr schlugen die Unbekannten die Scheibe des VW ein und bauten das Multifunktionslenkrad sowie das Navigationssystem aus. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Mutmaßlicher Sittenstrolch ermittelt – Bad Soden-Salmünster

(lei) Zwei Tage nachdem sich ein Mann in einem Bekleidungsgeschäft am Palmusacker unbekleidet gegenüber einer Verkäuferin gezeigt hatte (wir berichteten), hat die Polizei nun einen 59 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Der Mann hatte sich am Freitagnachmittag erneut im dortigen Bereich aufgehalten, sodass Zeugen die Polizei alarmierten. Polizisten nahmen ihn kurzzeitig mit auf die Wache. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt, einem Strafverfahren wegen Verdachts der exhibitionistischen Handlung muss er sich dennoch stellen.