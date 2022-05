+++ 13-Jähriger aus Wiesbaden vermisst +++

Wiesbaden (ots) – (cp)Aktuell sucht die Polizei in Wiesbaden nach dem

13-jährigen Laith Al-Chalabi aus Wiesbaden-Dotzheim. Laith sollte am Vorabend zu

seiner Tante in Wiesbaden-Klarenthal gehen, kam dort aber nie an. Die Gründe für

sein Verschwinden sind nicht bekannt. Laith wurde zuletzt von seiner Mutter am

Sonntag, dem 02.05.2022 gegen 22:00 Uhr an ihrer Wohnanschrift gesehen und ist

seitdem vermisst. Laith ist 1,57m groß und kräftig. Er hat schwarzes lockiges

Haar und ist mit einer schwarzen Jacke, braunen Jeans sowie weißen Sportschuhen

bekleidet. Zudem trägt er eine schwarze Umhängetasche bei sich. Wer Hinweise zu

seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer

0611-3450 mit der Wiesbadener Kriminalpolizei oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

26-Jähriger zusammengeschlagen und beraubt, Mainz-Kastel,

Peter-Sander-Straße, 30.04.2022, 04.00 Uhr bis 05.00 Uhr,

(pl)Am späten Samstagabend brachte ein 26-Jähriger Mann zur Anzeige, dass er am

frühen Samstagmorgen auf dem Parkplatz einer Diskothek in der

Peter-Sander-Straße von mehreren Männern angegriffen und vermutlich beraubt

worden sei. Nach Angaben des Geschädigten habe in der Nacht zum Samstag in der

Disko eine Frau kennengelernt und sich mit dieser schließlich gegen 04.00 Uhr zu

deren auf dem Parkplatz abgestellten Auto begeben. Nach einer Weile sollen dann

gegen 05.00 Uhr fünf Männer an das Fahrzeug herangetreten sein und den

26-Jährigen nach einem Streit zu Boden geschlagen und getreten haben. Aufgrund

des Angriffs habe der Geschädigte das Bewusstsein verloren und sei später in

einem auf dem Parkplatz abgestellten, fremden schwarzen Mercedes Vito

aufgewacht. Im weiteren Verlauf habe er dann feststellen müssen, dass sein Handy

und das mitgeführte Bargeld weg waren. Die Frau und die fünf Angreifer waren zu

diesem Zeitpunkt bereits alle verschwunden. Der bei dem Angriff leicht verletzte

Geschädigte begab sich nach dem Vorfall nach Hause und setzte abends die Polizei

in Kenntnis. Die Frau, mit welcher sich der Geschädigte ins Auto begab, soll

etwa 25 Jahre alt, ca. 1,50-1,55 Meter groß gewesen sein und blonde Haare, blaue

Augen sowie Sommersprossen gehabt haben. Sie habe weiße Kleidung mit

Blumenmuster getragen. Die Angreifer sollen laut dem Geschädigten alle ein

„südländisches Erscheinungsbild“ gehabt haben. Der Haupttäter, vermutlich der

Freund der Unbekannten, sei etwa 25 Jahre alt sowie ca. 1,75 Meter groß gewesen

und habe schwarze, kurze Haare gehabt. Getragen habe er eine schwarze

Winterjacke von Hugo Boss, eine blaue Jeans und schwarz-weiße Sneakers von Vans.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie Personen, welche Hinweise

geben können, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Einbrecher zugange,

Wiesbaden, 30.04.2022 bis 02.05.2022,

(pl)Zwischen Samstag und Montag trieben in Wiesbaden Einbrecher ihr Unwesen und

suchten eine Wohnung, ein Testzentrum, zwei Keller, ein Einfamilienhaus sowie

ein Geschäft heim. Zu dem Wohnungseinbruch kam es am Samstag zwischen 20.00 Uhr

und 23.00 Uhr in der Nietzschestraße in Sonnenberg. Die Täter drangen auf

bislang unbekannte Weise in die Wohnung ein und entwendeten hieraus eine

Geldbörse. Beim Einbruch in das Testzentrum in der Linzer Straße in Kostheim

erbeuteten Unbekannte zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen einen Laptop.

In der Seerobenstraße brachen Täter in der Nacht zum Sonntag in zwei

Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses ein und ließen aus einem der Abteile ein

petrol-schwarzes Mountainbike von Ghost, einen Rucksack sowie zwei Weinflaschen

mitgehen. Am Sonntagmorgen, gegen 07.50 Uhr, wurde in einem Gebäude in der

Faulbrunnenstraße ein weiterer Keller von einem Einbrecher heimgesucht und

Leergut entwendet. Der Täter sei in diesem Fall etwa 1,65-1,75 Meter groß sowie

ca. 30-40 Jahre alt gewesen und habe einen dunklen Kapuzenpullover mit heller

Innenkapuze, eine dunkelbraune Jacke mit Camouflagemuster, eine dunkelgraue

Jeans sowie eine schwarze Bauchtasche getragen. Er habe darüber hinaus

dunkelbraune Haare mit stark ausgeprägten Geheimratsecken. Am Sonntagnachmittag,

gegen 17.30 Uhr, wurde festgestellt, dass sich Unbekannte durch eine

aufgehebelte Eingangstür Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Kuhtränkweg in

Kastel verschafft und dieses durchsucht hatten. Ob bei dem Einbruch etwas

entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. In der Nacht zum Montag hatten

es zwei Einbrecher auf ein Mobilfunkgeschäft in der Kirchgasse abgesehen. Die

Täter schlugen gegen 01.20 Uhr die Glasscheibe der Eingangstür ein, um sich

Zutritt zum Geschäft zu verschaffen. Anschließend schnappte sich das Duo mehrere

Mobiltelefone sowie ein Tablet und ergriff mit der Beute die Flucht in Richtung

Rheinstraße. Die beiden Täter sollen 20-30 Jahre alt gewesen sein. Einer von

ihnen habe eine beige Jacke getragen und einen dunklen Rucksack mit sich

geführt. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Polizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Brand zweier Großraummülltonnen,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 02.05.2022, 02.10 Uhr,

(pl)In der Dotzheimer Straße brannten in der Nacht zum Montag zwei

nebeneinanderstehende Großraummülltonnen. Das Feuer wurde gegen 02.10 Uhr

festgestellt und von der Feuerwehr gelöscht. Beide Tonnen wurden durch den Brand

erheblich beschädigt und ein in der Nähe geparktes Fahrzeug in Mitleidenschaft

gezogen. Der Sachschaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf rund 3.500

Euro. Zur Brandursache liegen bislang noch keine näheren Erkenntnisse vor. Die

Wiesbadener Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen, sich unter

der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Werkzeuge aus Transporter gestohlen,

Wiesbaden, Schützenstraße, 01.05.2022, 16.30 Uhr bis 02.05.2022, 08.00 Uhr,

(pl)Fahrzeugaufbrecher haben zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen in der

Schützenstraße zugeschlagen und aus einem dort geparkten VW Transporter

Werkzeuge im Gesamtwert von rund 3.500 Euro entwendet. Die unbekannten Täter

schlugen eine Fensterscheibe des weißen Fahrzeugs ein, um dann aus dem

Fahrzeuginnenraum die darin befindlichen Werkzeuge zu entwenden. Hinweise nimmt

die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Schranke beschädigt,

Wiesbaden, Murnaustraße, 30.04.2022, 23.15 Uhr bis 01.05.2022, 00.15 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag in der Murnaustraße die

Schranke zum Schlachthofgelände beschädigt und einen Sachschaden von rund 2.000

Euro verursacht. Die Schranke soll gegen 23.15 Uhr noch intakt gewesen sein und

gegen 00.15 Uhr wurde der Schaden dann festgestellt. Hinweise nimmt das 1.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Kontrollen „Sicheres Wiesbaden“,

Stadtgebiet Wiesbaden, 30.04.2022, 22.00 Uhr bis 01.05.2022, 02.45 Uhr,

(pl)Kräfte der Wiesbadener Polizei und Mitarbeiter der Stadtpolizei waren in der

Nacht zum Sonntag im Rahmen des Programms „Sicheres Wiesbaden“ in der Innenstadt

unterwegs. Unter anderem wurden die Fußgängerzone, das Bowling Green, der Warme

Damm, das Gelände des Schlachthofes sowie der Bereich rund um das ehemalige

Einkaufszentrum im Schelmengraben aufgesucht. Zudem wurde die Einhaltung der

Waffenverbotszone überprüft. Im Bereich Warmer Damm, Bowling Green, Kurhaus und

dem Schillerdenkmal war über den gesamten Abend so gut wie kein

Personenaufkommen feststellbar. Insgesamt wurden 15 Personen kontrolliert. Stadt

und Polizei werden weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng

kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent, sowie für die

Bürgerinnen und Bürger ansprechbar, sein.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Mehrere Hundert Meter Kabel von Firmengelände

gestohlen, Eltville am Rhein, H.-J.-Müller-Straße, Donnerstag, 28.04.2022, 22:00

Uhr bis Freitag, 29.04.2022, 06:00 Uhr

(fh)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag stahlen Diebe von einem

Firmengelände in der H.-J.-Müller-Straße in Eltville mehrere Hundert Meter

Kabel. Ersten Erkenntnissen zufolge begaben sich die Diebe zum rückwärtigen

Bereich des Geländes und öffneten dort ein Zugangstor. Dieser als

Lieferantenzugang genutzter Bereich ist aus Richtung eines nahegelegenen

Sportplatzes und einem Erbacher Bahnübergang zu erreichen. Mit einem

entsprechend transportfähigen Fahrzeug fuhren sie anschließend auf das Gelände

und luden mehrere Kabeltrommeln mit aufgewickelten Kupferkabeln auf das Gefährt.

Nachdem sie die meterlangen Kupferstränge im Gesamtwert von etwa 15.000 Euro

verstaut hatten, flüchteten die Täter mit ihrem Fahrzeug und der Beute davon.

Zeuginnen und Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zu einem

entsprechenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer (06123) 9090-0 mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu

setzen.

Vandalismus auf Friedhof,

Eltville-Hattenheim, Waldbachstraße, festgestellt: Sonntag, 01.05.2022, 12:20

Uhr

Am Sonntagmittag wurde eine Sachbeschädigung auf dem Friedhofsgelände in

Eltville-Hattenheim zur Anzeige gebracht. Unbekannte Vandalen hatten zuvor das

Gelände in der Waldbachstraße betreten und dort die Eingangstür einer

öffentlichen Toilette eingeschlagen. Der Schaden, der dabei am Glaseinsatz der

Sanitäranlage entstand, wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123)

9090-0 entgegen.

Diebe brechen Container auf,

Idstein, Hofheimer Straße, Mittwoch, 27.04.2022, 12:00 Uhr bis Freitag,

29.04.2022, 07:00 Uhr

(fh)In der vergangenen Woche brachen Unbekannte in Idstein mehrere Container auf

und entwendeten Werkzeug. Zwischen Mittwochmittag und Freitagmorgen suchten die

Diebe ein Gelände in der Hofheimer Straße auf und machten sich dort an drei

Baucontainern zu schaffen. Es gelang ihnen die Schlösser von drei Containern zu

knacken und Werkzeug aus dem Inneren zu stehlen. Im Anschluss suchten die Diebe

unbemerkt das Weite.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0

entgegen.

Einbrecher scheitern,

Walluf, Hauptstraße, Freitag, 29.04.2022, 21:50 Uhr

(fh)Am Freitagabend versuchten Einbrecher in ein Wallufer Einfamilienhaus

einzusteigen. Gegen 21:50 Uhr konnte der Alarm des Wohnhauses in der Hauptstraße

vernommen und die Polizei verständigt werden. Hier zeigte sich, dass die Täter

versucht hatten, ein im Untergeschoss gelegenes Fenster aufzubrechen. Als der

Versuch fehlschlug und der Alarm einsetzte, flüchteten die Unbekannten. Im

Rahmen der Fahndung konnten sie nicht mehr angetroffen werden.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06123) 9090-0 mit

der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

Junger Mann fährt berauscht und ohne Fahrerlaubnis, Idstein,

Schützenhausstraße, Sonntag, 01.05.2022, 19:45 Uhr

(fh)Am Sonntagabend stellte die Idsteiner Polizei im Rahmen einer

Verkehrskontrolle eines Roller-fahrers mehrere Verstöße fest. Gegen 19:45 Uhr

machte der 18-Jährige auf sich aufmerksam, indem er die Vorfahrt eines

Streifenwagens missachtete und an seinem Zweirad ein ungültiges

Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei einer anschließenden Kontrolle

fielen weitere Verstöße auf. Ein Drogentest zeigte bei dem Mann aus Waldems ein

positives Ergebnis auf Kokain und THC. Darüber hinaus konnte der 18-Jährige

keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. Auf einer Polizeistation musste er

daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und anschließend seinen Weg

zu Fuß fortsetzen.

Motorradkontrollen – Motorradfahrer berauscht unterwegs

Rheingau-Taunus-Kreis, Freitag, 29.04.2022, 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag wurden im Rheingau-Taunus-Kreis an mehreren

Örtlichkeiten Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt „motorisierte Zweiräder“

durchgeführt. Die Polizei hatte dabei ihr Augenmerk auf die beliebten

Motorradstrecken rund um das Aartal an der B 54 und das Wispertal an der

Wisperstraße gelegt. Die Kontrolle im Aartal wurde zeitweise durch eine

Geschwindigkeitsmessung ergänzt. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten

kontrollierten insgesamt 136 Fahrzeuge, davon 125 Motorräder. In 22 Fällen

stellten die Polizeikräfte verschiedene Verstöße fest und leiteten entsprechende

Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Bei 4 Fahrzeugen führten unzulässige Umbauten

dazu, dass die Betriebserlaubnis der Fahrzeuge erloschen war. In einem Fall

wurde bei einem Motorrad eine gesteigerte Lärmemission festgestellt. In dem

Auspuff fehlte der schallreduzierende „dB-Killer“, welcher sogar unter der

Sitzbank mitgeführt wurde. Bei der Geschwindigkeitsmessung im Aartal konnten

insgesamt acht Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt und geahndet

werden. In sieben Fällen handelte es sich um mehrspurige Kraftfahrzeuge, also

Pkw und Lkw bis 3,5 Tonnen. Lediglich in einem Fall handelte es sich um ein

Motorrad, bei welchem aber auch die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung

festgestellt werden konnte. Ein 19-jähriger Motorradfahrer einer Honda zeigte

Auffälligkeiten, die auf einen vorrausgegangenen Konsum von Cannabis

hindeuteten. Dies wurde durch einen positiven Drogentest bestätigt. Bei dem

Fahrer wurde auf der Polizeistation Bad Schwalbach eine Blutentnahme

durchgeführt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

Bad Schwalbach (ots) – Lorch-Espenschied, Wisperstraße L3033/L3031, Sonntag,

01.05.22, 13:15 Uhr

Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw auf der Wisperstraße/Einmündung L3031 wurde

am Maifeiertag eine Rennradfahrerin verletzt. Eine 53 Jahre alte Radfahrerin aus

Grünberg fuhr mit ihrem Rennrad auf der L3033 aus Richtung Geroldstein in

Richtung Lorch. Ein 83 Jahre alter Fahrer aus Lorch bog mit seinem Subaru von

der L3031 nach links ab auf die L3033 und übersah dabei die vorfahrtsberechtigte

Radfahrerin. Die versuchte noch zu bremsen und auszuweichen, was aber nicht

gelang. Sie touchierte seitlich den linken vorderen Kotflügel des Pkw und wurde

durch den Aufprall auf die Motorhaube des Pkw geschleudert. Die Radfahrerin

wurde mit leichten Verletzungen in ein Rüdesheimer Krankenhaus eingeliefert. Das

Rennrad wurde bei dem Unfall total beschädigt.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 3.900 EUR.