Lambrecht: Grünabfälle in Container brannten

Die Feuerwehr Lambrecht wurde am 29.04.2022 um 16:36 Uhr zu einem Müllbrand in die Wiesenstraße in Lambrecht alarmiert.

Die starke Verrauchung war bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle für die Einsatzkräfte ersichtlich. Vor Ort brannten Grünabfälle, welche in einem Bauschuttcontainer gesammelt wurden. Umgehend wurde die Wasserversorgung aufgebaut und mittels C-Strahlrohr ein Löschangriff durchgeführt. Anschließend wurde der Container noch mit Löschschaummittel geflutet, um das Feuer zu ersticken.

Aufmerksame Augenzeugen haben einen mutmaßlichen jugendlichen Tatverdächtigen beobachtet, welcher anschließend durch die Polizei abgeführt wurde.