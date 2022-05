Kaiserslautern – Mit Nils Bechtel vom Lokalrivalen HSG TSG/1. FC Kaiserslautern kehrt ein ehemaliger Dansenberger Jugendspieler zu seinen Wurzeln zurück.

Der 29-jährige Physiotherapeut spielte von der C- bis zur A-Jugend für den TuS, ehe er sich der TSG Kaiserslautern anschloss. In den letzten Jahren gehörte er regelmäßig zu den Toptorschützen in der Pfalzliga und gilt zudem als sicherer Siebenmeterschütze.

Die sportliche Perspektive sich eine Liga höher zu beweisen, habe in gereizt, so Bechtel zu seiner Motivation sich dem TuS anzuschließen:

„Ich freue mich auf die Rückkehr nach Dansenberg und hoffe, dass ich der jungen Mannschaft mit meiner Erfahrung weiterhelfen kann“,

umreißt er kurz und knapp, aber treffend, seine Rolle, in der ihn auch sein künftiger Trainer Sebastian Wächter sieht:

„Nils ist ein gestandener Pfalzligaspieler, der mit seiner Spielübersicht und seiner Erfahrung auch in der Oberliga bestehen wird, da bin ich mir sicher. Mit seiner offenen Art wird er für die jungen Spieler ein wichtiger Ansprechpartner sowohl auf als auch neben dem Platz sein.“

STECKBRIEF

Name: Nils Bechtel

Spitzname: Nilo

Geboren am: 01.12.1992

Geburtsort: Kirchheimbolanden

Größe: 1,93 m

Gewicht: 93 kg

Position: Rückraum links

Bisherige Vereine:

HSG Kaiserslautern

SGH Sankt Ingbert

TV Homburg

TSG 1861 Kaiserslautern

TuS 04 KL-Dansenberg

TPSV Enkenbach