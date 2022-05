Kaiserslautern – Vom Pfalzligisten HSG TSG/1. FC Kaiserslautern wechselt zur kommenden Oberligasaison mit Yannik Kötz ein hoch talentierter Linkshänder zur 2. Mannschaft des TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg.

Der 22-jährige Student, der an der TU in Kaiserslautern Sportwissenschaften und Gesundheit studiert, ist bei der HSG zu einem zuverlässigen Rechtsaußen gereift und gehört in der Pfalzliga zu den Top-Torschützen. Mit ihm schließt der TuS eine Lücke auf dieser Position und verstärkt gleichzeitig seinen Kader, der sich zur neuen Saison deutlich verändern wird.

Yannik möchte nun den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung gehen und sich auch eine Spielklasse höher etablieren:

„Ich freue mich auf eine neue Herausforderung, bei einem neuen Verein und in einer höheren Liga und möchte die Chance nutzen, um mich weiterzuentwickeln“,

sieht er optimistisch in die nahe Zukunft. TuS-Trainer Sebastian Wächter freut sich auf einen jungen, ehrgeizigen Spieler mit großem Entwicklungspotenzial:

„Yannik hat sich in der noch laufenden Pfalzligasaison zu einem echten Leistungsträger entwickelt. Das ist uns nicht verborgen geblieben, deshalb freue ich mich umso mehr, dass er sich zur kommenden Saison dem TuS anschließen wird und die Herausforderung „Oberliga“ annehmen will. Das Zeug dazu hat er.“

STECKBRIEF

Name: Yannik Kötz

Geboren am: 21.12.1999

Geburtsort: Kaiserslautern

Größe: 1,81 m

Gewicht: 79 kg

Position: Rechtsaußen

Bisherige Vereine:

HSG Kaiserslautern