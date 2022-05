Bad Dürkheim (ots) – Am Sonntagmittag, 01.05.2022, gegen 16:32 Uhr kam es zu einem Flugunfall am Flugplatz im Bad Dürkheim. Ein Ultraleichtflugzeug ist kurz nach dem Start aus bislang ungeklärter Ursache abgestürzt und in Brand geraten.

Der schwerverletzte Pilot wurde mit schweren Verbrennungen in eine Spezialklinik verbracht. Die Unglücksursache muss nach derzeitigem Ermittlungsstand durch die Bundesstelle für Flugunfälle ermittelt werden. Der Sachschaden dürfte ca. 15.000 Euro betragen.