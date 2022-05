Ortstafeln verhext

Bad Bergzabern (ots) – In der “Hexennacht” wurde durch eine Personengruppe von 6-7 jüngeren Personen, mehrere Ortstafeln im Bereich Bad Bergzabern “verhext”. So wurde aus Hergersweiler die Ortschaft Kapellen-Drusweiler, aus Kapellen-Drusweiler wurde Barbelroth und Barbelroth wurde kurzerhand in Hergersweiler umbenannt.

Wer Hinweise zu der Personengruppe oder den mitgeführten Fahrzeugen machen kann, wird gebeten sich telefonisch unter 06343-93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizei in Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Trunkenheitsfahrt

Barbelroth (ots) – Ein beschädigter Reifen wurde einem 56-jährigen Mann in Nacht auf den 01.05.2022 zum Verhängnis. Einer Streife fiel das Pannenfahrzeug gegen 00:30 Uhr auf einem Feldweg auf.

Bei der Überprüfung des Fahrzeuges und des vermeintlichen Fahrzeugführers vor Ort konnte bei diesem Alkoholgeruch festgestellt werden. Aufgrund dieser Feststellungen wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Diebstahl eines Anhängers

Schweighofen (ots) – Unbekannte durchtrennten zwischen dem 26.04.2022 und dem 29.04.2022 den Weidezaun einer Pferdekoppel im Bereich Schweighofen, Gemarkung Rußbach. Anschließend entwendeten sie von dort einen offenen 750kg Anhänger mit KA- Kennzeichen.

Zum Zeitpunkt des Diebstahls war der Anhänger mit Pferdemist beladen, welcher mitsamt dem Anhänger entwendet wurde.

Einbruch in den Kindergarten

Vorderweidenthal (ots) – Zwischen dem 30.04.2022 und dem 01.05.2022 drangen Unbekannte in den Kindergarten in Vorderweidenthal ein. Hierzu verschafften sie sich über ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten. Die Diebe hatten es auf die neuwertige Waschmaschine, den Trockner, einen Staubsauger und diverses Putzmittel abgesehen.

Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Sehr wahrscheinlich nutzten die Täter zum Abtransport ein größeres Fahrzeug. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen und Fahrzeugen im Bereich des Kindergartens nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Tageswohnungseinbruch

Bad Bergzabern (ots) – Am Freitag den 29.04.2022 kam es am Morgen gegen 10:30 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus. Ein unbekannter Täter drang in die Wohnung in der Marktstraße ein und entwendete dort Schmuck, Handys und Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Wahrnehmungen, insbesondere am Morgen des 29.04.2022 nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern telefonisch unter 06343-93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.