Gefährliche Körperverletzung nach “Tanz in den Mai”

Bingen (ots) – Am Sonntag 01.05.2022 gegen 01:30 Uhr kam es nach einer Veranstaltung in Bingen-Büdesheim, “Tanz in den Mai”, vor einer dortigen Kneipe zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 23-jährigen Beschuldigten aus Weiler bei Bingen und mehreren anderen unbeteiligten Personen. Hierbei trat der Beschuldigte gegen verschiedene Personen, ohne diese zu treffen.

Gleichzeitig zog er einen Schlagring an. Als er die Polizei entdeckte warf er diesen hinter ein Fahrzeug, ohne zuvor jemanden damit verletzt zu haben. Direkt neben dem Fahrzeug konnte die Person gestellt und festgenommen werden. Den Besitz des Schlagrings räumte er ein.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,98 Promille. Gegen den Beschuldigten wurde eine weitere Strafanzeige nach dem Waffengesetz gefertigt.

Raub in Bingen

Bingen (ots) – Am Samstag 30.04.2022 gegen 22:30 Uhr meldet sich ein 30-jähriger Mann aus Bingen telefonisch auf der Dienststelle und gibt an, von 5-6 männlichen Personen im Alter von 17-23 Jahren beraubt worden zu sein. Diese hätten ihn unter dem Vorwand, ihm eine Mitfahrgelegenheit organisieren zu können, in einen abgelegenen Weg gelockt, ihn dort geschlagen und getreten und ihm sein Portemonnaie entwendet.

Angaben zum Tathergang oder eine Täterbeschreibung konnte der Geschädigte nicht machen. Der Geschädigte erlitt eine Platzwunde auf dem Kopf und eine Schramme auf der linken Wange, sonst wies er keine Verletzungen auf.

Körperverletzungsdelikt von Jugendlichen

Bingen (ots) – Am Sonntag 01.05.2022 gegen 04:30 Uhr meldet sich ein 35-jähriger Geschädigter aus Bingen. Er gibt an, von zwei oder drei Jugendlichen an der Schule in Dromersheim geschlagen worden zu sein. Der Geschädigte ist stark alkoholisiert. Der Geschädigte gibt an, dass er im Rahmen eines Mai-Festes einen Streit schlichten wollte.

Daraufhin wäre er von 2-3 Personen geschlagen und getreten worden. Der Geschädigte weißt Verletzungen an der Hand auf, diese dürften jedoch von einem Sturz stammen. Der Geschädigte wird durch einen hinzugezogenen Rettungsdienst versorgt und zwecks weiterer Abklärung ins Krankenhaus verbracht.

An der Schule werden mehrere Jugendlichen angetroffen. Diese geben an, dass der Geschädigte von ihnen weder geschlagen noch getreten wurde.

Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Bingen (ots) – Am Samstag 30.04.2022 gegen 12:25 Uhr kann eine Streife in der Stefan-George-Straße einen PKW der Marke Opel Astra einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der 26-jährige Fahrer aus Bingen kann den Beamten auf Nachfrage keinen Führerschein vorlegen und gibt an, diesen zu Hause vergessen zu haben.

Nach Überprüfung, kann festgestellt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und somit den PKW nicht hätte führen dürfen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle können bei dem Fahrer zudem deutliche Anzeichen auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Hinzu kommt, dass der Fahrer bereits wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeilich in Erscheinung getreten ist.

Ihm wird ein Drogenschnelltest angeboten, mit welchem er sich einverstanden zeigt. Dieser reagiert positiv auf Amphetamin. Aus diesem Grund wird der Fahrer auf hiesige Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wird. Der Fahrzeugschlüssel wird an einen Bekannten des Fahrers ausgehändigt.

Einbruchdiebstahl beim Schlüsseldienst

Bingen (ots) – Am Sonntag 01.05.2022 gegen 02:20 Uhr meldet sich via Telefon ein 29-jähriger Mitteiler aus Bingen. Der Mitteiler gibt an, dass beim nahegelegenen Schlüsseldienst eingebrochen wurde. Der Mitteiler kann erkennen wie aus dem Hauseingang des Schlüsseldienstes zwei dunkel gekleidete Jugendliche kommen, die Gegenstände in einen Rucksack einstecken. Zwei weitere Jugendliche hatten vor der Tür gewartet.

Die 4 Jugendliche laufen anschließend weg in Richtung Rochusberg. Die eingesetzten Beamten können am Tatort eine zerstörte Schaufensterscheibe feststellen. In der Auslage/Vitrine befinden sich noch mehrere Taschenmesser, Reizstoff-Sprays und Schlagstöcke. Des Weiteren liegt in der Auslage ein größerer Stein mit dem vermutlich die Scheibe eingeworfen wurde. Die Scheibe wird durch die Feuerwehr Bingen gesichert.

Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen können keine Personen, auf die die Täterbeschreibung zutrifft, festgestellt werden.

Der entstandene Schaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Fahren unter Drogeneinfluss

Bingen (ots) – Am Samstag 30.04.2022 gegen 08:00 Uhr kann eine Streife auf der K27 zwischen Rheindiebach und Oberdiebach einen Opel Astra kontrollieren. Bei dem 28-jährigen Fahrzeugführer aus Niederheimbach können unmittelbar mit Kontrollbeginn deutliche Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum gewonnen werden.

Auf Vorhalt gibt der Fahrer an, keine Drogen konsumiert zu haben. Ein Drogentest vor Ort ist ihm allerdings nicht möglich, weshalb die Weiterfahrt untersagt und die Mitnahme zur Dienststelle erklärt wird. Auf der Fahrt zur Dienststelle räumt der Fahrer schließlich einen Amphetaminkonsum am Vorabend ein.

Ein nun auf der Dienststelle doch möglicher Drogenschnelltest verläuft entsprechend positiv auf Amphetamin. Dem Fahrer wird eine Blutprobe entnommen.

Mainz

Verkehrsunfall mit ausgebranntem PKW

Mainz-Mombach (ots) – Am frühen Sonntag 01.05.2022 fällt einer Streife ein PKW auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit die Rheinallee in Fahrtrichtung Mombach befährt. Als das Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen werden soll, beschleunigt der Fahrer so stark, dass er im Mombacher Kreisel die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert und letztlich hinter der dortigen Leitplanke auf dem Dach zum liegen kommt.

Der Fahrer flüchtet zunächst zu Fuß von der Unfallstelle, kann aber wenig später im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Bei dem 19-jährigen Mainzer konnte zudem eine nichtunerhebliche Alkoholisierung festgestellt werden, so dass eine Blutprobe entnommen wurde. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Im Rahmen dieses Ereignisses wird gegen den Fahrer wegen mehrerer Verkehrsstraftaten ermittelt. Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass es komplett ausbrannte und von der Feuerwehr gelöscht werden musste. Der Mombacher Kreisel war für die Dauer der Unfallaufnahmen und Bergung des Fahrzeuges komplett gesperrt.