Polizisten beleidigt und Schläge angedroht – DEIG-Einsatz

Speyer (ots) Am Samstagabend 30.04.2022 wurde Am Germansberg eine Gruppe Jugendlicher kontrolliert, da diese zuvor lautstark durch den Vogelgesang zog. Dabei tat sich ein 19-Jähriger besonders hervor. Noch bevor er durch die Polizisten überhaupt angesprochen werden konnte, beleidigte sie schon aufs Übelste und drohte ihnen Schläge an.

Da er sich Gesprächen nicht zugänglich zeigte, musste er letztlich unter Einsatz des DEIG zu Boden gebracht werden. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Aufsehenerregender Erstflug am Dom

Speyer (ots) – Am Abend des 29.04.22 wurde durch mehrere Personen ein vermeintlich verletzter Greifvogel neben dem Dom in Speyer gemeldet. Durch einen Falkner wurde erkannt, dass es ein unverletztes Jungtier war, welches sich an seinem Erstflug versuchte.

Nachdem die Schaulustigen den Domplatz freimachten, konnten der Start und die Landung der kleinen Eule auf dem Dom bestaunt werden.

Einbruch in Testzentrum

Speyer (ots) – In der Nacht vom Donnerstag 28.04. auf Freitag 29.04.2022 brachen unbekannte Täter in ein Testzentrum im Starenweg in Speyer ein. Ob etwas entwendet wurde ist unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter der Telefonnummer 06232 137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Speyer (ots) – Am Mittwoch 27.04.2022 um 15:30 Uhr bemerkte ein 39-Jähriger einen Sachschaden an seinem in der Ruhhecke in Speyer geparkten Peugeot. Zuvor hatte ein unbekanntes Fahrzeug Schäden an mehreren geparkten PKW verursacht. Im Anschluss war der Täter unerkannt geflüchtet.

Die Polizei sucht nach Zeugenhinweisen. Wer hat in der Zeit vom 27.04.2022 zwischen 14:00 und 15:30 verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Ruhhecke in Speyer gesehen? Hinweise bitte telefonisch an die Polizei Speyer unter der 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de