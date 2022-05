Verstoß gegen das Waffengesetz

Germersheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 30.04.2022 gegen 22:40 Uhr wurde der Polizeiinspektion Germersheim durch einen Verkehrsteilnehmer eine stark alkoholisierte Person in der Ludwig-Erhard-Straße gemeldet. Vor Ort konnte durch die Streife ein 44-jähriger Mann aus Germersheim, auf dem Gehweg sitzend angetroffen werden.

Gegenüber den Beamten gab er an, sich zuvor in einer Bar im Innenstadtbereich aufgehalten zu haben und nun den Heimweg antreten zu wollen. Die Beamten konnten im Rahmen der Personenkontrolle bei dem Mann ein Butterflymesser auffinden und sicherstellen. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde er einem Familienangehörigen überstellt. Den 44-Jährigen erwartet aufgrund des mitgeführten Butterflymesser eine Strafanzeige.

Geschwindigkeitskontrollen in der Postgrabenstraße

Bellheim (ots) – Gegen 18:45 Uhr wurden am Samstag 30.04.2022, in der Postgrabenstraße in Bellheim durch die Polizei Germersheim Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Hier wurden 12 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die Höchstgeschwindigkeit erzielte ein Fahrer mit gemessenen 53 km/h bei erlaubten 30 km/h.

Des Weiteren ergaben sich im Rahmen der Kontrolle drei Fahrzeuge, für die Mängelberichte ausgestellt werden mussten.

Mehrere Fahrzeuge zerkratzt

Wörth (ots) – In der Zeit von 26.04.2022, 18:00 Uhr bis 29.04.2022, 11:30 Uhr wurden in der Hartmannstraße in Wörth durch unbekannte Täter vier Fahrzeuge zerkratzt, welche am Straßenrand geparkt standen. In den Tagen zuvor kam es bereits zu Sachbeschädigungen ähnlicher Art.

Der bisher entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wörth in Verbindung zu setzen.

L540 zwischen Wörth und Jockgrim: Polizei sucht weißen Kastenwagen

Jockgrim (ots) – Am Freitag 29.04.2022 um 18:20 Uhr überfuhr die Fahrerin eines weißen Kastenwagens eine Verkehrsinsel im Bereich der L540 zwischen Wörth und Jockgrim. Hierbei wurde ein Verkehrszeichen beschädigt.

Die junge Frau ist dabei beobachtet worden wie sie nach dem Unfall einfach weitergefahren ist. Kennzeichenfragmente konnten abgelesen werden. Weitere Zeugen können sich unter 07271-92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung setzen.