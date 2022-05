Rettungswagen verursacht Verkehrsunfall – Suche nach Unfallbeteiligten

Neuhofen (ots) – Am Freitagnachmittag 29.04.2022 gegen 15:00 Uhr befand sich eine Rettungswagenbesatzung bei einem Einsatz in der Burggasse. Da der Patient auf Grund seiner Verletzungen schnell in das nächst gelegene Krankenhaus gebracht werden musste, setzte der Fahrer des Rettungswagens aus der Burggasse rückwärts und touchierte hierbei versehentlich einen geparkten PKW, welcher sich zu dieser Zeit vor dem Anwesen Rehhütter Straße 2 befand.

Auf Grund der gebotenen Eile war es dem Rettungswagen nicht möglich, vor Ort auf die Polizei zu warten. Diese wurde telefonisch verständigt und der Unfall gemeldet. Als Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schifferstadt wenig später zusammen mit der Rettungswagenbesatzung an der Unfallstelle eintrafen, war der beschädigte PKW nicht mehr vor Ort.

Laut Beschreibung soll es sich vermutlich um einen schwarzen VW Caddy oder ähnliches gehandelt haben. Der Fahrer oder die Fahrerin des beschädigten Fahrzeugs wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 – 4950 oder via E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Schifferstadt (ots) – Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt kontrollierten am frühen Sonntagmorgen 30.04.2022 gegen 01:40 Uhr einen 37-jährigen, polnischen Kraftfahrzeugführer in der Iggelheimer Straße, nachdem dieser zuvor wegen seiner Fahrweise aufgefallen war. Während der Kontrolle konnten die Beamten Alkoholgeruch, sowie offene Alkoholika im Fahrzeug feststellen.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,09 Promille, was der Grund für das auffällige Schlangenlinienfahren und die ruckartige Fahrweise des Mannes gewesen sein dürfte. Dem 37-Jährigen wurde zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Da der Mann außerdem nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, stellten die Beamten kurzerhand auch den Fahrzeugschlüssel sicher.

Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis. Die Führerscheinstelle wurde ebenfalls über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Römerberg (ots) – Bereits am Mittag des 29.04.22 ereignete sich in Römerberg-Berghausen, auf dem Radweg neben der Bahnstrecke, ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Eine 14-Jährige aus Römerberg wollte nach links abbiegen.

Dabei übersah sie einen 15-Jährigen, ebenfalls aus Römerberg, der sie gerade überholen wollte. Beide kamen zu Fall. Der 15-Jährige wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert.

Fahrzeug beschädigt beim Ausparken PKW – Zeugen gesucht

Maxdorf (ots) – Am Freitag, den 29.04.2022 zwischen 07:55 Uhr und 13:00 Uhr parkte die Geschädigte ihren weißen PKW BMW, X1 in der Friedrich-Ebert-Straße, auf Höhe der Einmündung zur Hauptstraße in Maxdorf. In diesem Zeitraum wurde ihr Fahrzeug beschädigt. Aufgrund der am Fahrzeug aufgefundenen Spuren ist davon auszugehen, dass ein, vermutlich blauer PKW rückwärts von den Kunden-Parkplätzen der dort befindlichen Apotheke, ausparkte und hierbei gegen den PKW stieß. Danach entfernte sich der Fahrer, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Daher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Der Sachschaden an dem BMW wird auf ca. 2000 EUR geschätzt.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Unbekannte Täter brachen zwischen dem 28.04.2022 09:00 Uhr – 29.04.2022 12:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Haardtstraße ein und entwendeten Schmuck, als die Bewohner nicht zu Hause waren. Die Täter verschafften sich zunächst durch Aufbrechen eines Vorhängeschlosses Zugang zum Garten des Anwesens. Im Anschluss bohrten sie ein Loch in die Terrassentür, um diese im Anschluss öffnen zu können und gelangten so ins Haus.

Der Wert des entwendeten Schmucks ist noch nicht genau ermittelt. Nachbarn fanden wenig später eine Schmuckschatulle in der Nähe des Anwesens und verständigten die Polizei. Diese stellte die Schmuckschatulle zwecks Spurensuche sicher.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tataufklärung geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 – 4950 oder der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter 0621 – 9630 in Verbindung zu setzen.