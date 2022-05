Erschöpft und durchnässt

Walsheim (ots) – Am Samstag 30.04.2022 wurde der Polizei Landau eine auf der L516 bei Walsheim laufende Person gemeldet. Vor Ort konnte ein leicht alkoholisierter 22-Jähriger angetroffen werden.

Dieser wollte eigentlich nach Landau und hatte sich verlaufen. Der entkräftete und durchnässte junge Mann wurde durch die Streife an seine Wohnanschrift verbracht.

Einbruchserie im Gewerbepark West II

Herxheim (ots) – In der Nacht vom 29.04.2022 auf den 30.04.2022 kam es zu einer Einbruchsserie im Gewerbepark West II in Herxheim. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden durch unbekannte Täter 6 Objekte angegangen. Teilweise mit brachialer Gewalt wurde sich Zutritt zu den Objekten verschafft.

Entwendet wurden Bargeld, Computer, Mobiltelefone, E-Bikes, große Mengen an Kontaktlinsen sowie Zubehör. Der angerichtete Sachschaden geht in den sechsstelligen Bereich, der Wert des entwendeten Diebesgutes liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zu der Einbruchserie geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Geschwindigkeitsmessung am Schulzentrum

Edenkoben (ots) – Am Samstag 30.04.2022 wurde zwischen 16:20-17:20 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in der Weinstraße in Edenkoben in Höhe des dortigen Schulzentrums durchgeführt. Hierbei wurden innerhalb einer Stunde 22 Verkehrsteilnehmer festgestellt, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überschritten.

Der “Spitzenreiter” erreichte 75 km/h und fuhr damit deutlich mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Ihn erwartet mindestens ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister und einen Monat Fahrverbot. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer war nicht angegurtet.

Geschwindigkeitssünder am Gymnasium

Edenkoben (ots) – Am heutigen Sonntagnachmittag wurde zwischen 16-17:00 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in der Weinstraße in Edenkoben auf Höhe des dortigen Gymnasiums durchgeführt. Hierbei wurden 17 Verkehrsteilnehmer ertappt, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überschritten.

Der unrühmliche “Spitzenreiter” fuhr 54 km/h. Sämtliche Sünder erwarten Verwarnungen und Bußgelder, den “Spitzenreiter” 115 Euro und einen Punkt im Fahrerlaubnisregister.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Birkweiler/Anschlussstelle B10 (ots) – Am Samstag 30.04.2022 gegen 12 Uhr ereignete sich auf der B10/Anschlussstelle Birkweiler ein Verkehrsunfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer wollte von Birkweiler kommend nach links, in FR Pirmasens abbiegen.

Hierbei missachtete er die durch “STOP”-Schilder geregelte Vorfahrt eines 35-jährigen Pkw-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem nur Sachschaden (ca. 5.000 EUR) entstand. Den 61-jährigen Unfallverursacher erwartet nun ein Bußgeld von 120 EUR sowie ein 1 Punkt.