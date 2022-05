Automat aufgebrochen

Hütschenhausen (ots) – Im Ortsteil Spesbach ist ein Zigarettenautomat von

unbekannten Tätern aufgebrochen worden. Das Gerät, welches am Sportheim steht,

wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag zur Zielscheibe der Unbekannten. Am

Sonntagmorgen stellte eine Zeugin den Aufbruch fest und verständigte die

Polizei. Die Täter hatten es offenbar ausschließlich auf das enthaltene Bargeld

abgesehen. Die gesamte Geldkassette wurde mit brachialer Gewalt herausgebrochen.

Die Zigarettenschachteln, die sich im Automat befanden, blieben unangetastet.

Die Höhe des Gesamtschadens muss noch ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise

geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der

Polizei Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan

Versuchter Raub eines Geldbeutels – Täter flüchtig

Kaiserslautern (ots) – Am gestrigen Samstagabend kam es gegen 23:20 Uhr in der

Roonstraße zum versuchten Raub eines Geldbeutels. Ein 57-Jähriger aus

Kaiserslautern war zu Fuß unterwegs, als sich ein Mann näherte und versuchte dem

57-Jährigen den Geldbeutel aus der Hand zu reißen. Als dies misslang, schlug der

Täter mehrfach nach dem Mann, um so erneut zu versuchen an den Geldbeutel zu

gelangen. Als auch dies nicht zum Erfolg führte, flüchtete er in Richtung

Hauptbahnhof. Der Täter wird als ca. 20 Jahre alt mit kurzen schwarzen Haaren

beschrieben. Er trug einen dunklen Jogginganzug auf dessen Oberteil die

Aufschrift „I am an Angel“ aufgedruckt war. Zeugen die Hinweise zu dem

versuchten Raubüberfall machen können, werden gebeten sich mit der

Kriminalpolizei Kaiserslautern unter 0631/369-2620 bzw.

kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten. |pvd

Hexennacht

Lauterecken (ots) – Neben ihrem Alltagsgeschäft waren die Beamtinnen und Beamten

der Polizeiinspektion Lauterecken durch Auswirkungen der Walpurgisnacht stark

gefordert. Dabei waren es hauptsächlich falsch verstandene Hexenstreiche welche

mehrere polizeiliche Einsätze im gesamten Dienstgebiet hervorriefen. Insgesamt

lässt sich jedoch sagen, dass alle Streiche im Rahmen blieben. Bis zum späten

Vormittag wurden auch keine etwaigen Strafanzeigen gemeldet. |pilek

Ruhige Hexennacht im Dienstgebiet der Polizeiinspektion

Landstuhl

Landstuhl (ots) – Die Hexennacht verlief im gesamten Dienstgebiet der

Polizeiinspektion relativ ruhig. Bis auf brauchtumsbezogene, gefahrlose Streiche

von Kindern oder Jugendlichen die niemand zu Schaden brachten verlief die

Walpurgisnacht relativ unspektakulär. |pilan

Drei Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Landstuhl/Ramstein-Miesenbach (ots) – Einen „berauschten“ Hyundai Fahrer hat die

Polizei in der „Hexennacht“ in der Saarbrücker Straße erwischt. Eine Streife

hatte den 24-jährigen Mann kurz vor halb 2 gestoppt und einer Kontrolle

unterzogen. Da er mit einer Alkoholfahne von 0,66 o/oo über dem gesetzlichen

Grenzwert lag, muss er mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. Wenige

Minuten später und nur ein paar Straßen weiter wurde die Alkoholfahrt eines

30-jährigen Mannes aus Kaiserslautern beendet. Auch dieser Audi Fahrer lag in

der Von-Richthofen-Straße mit 1,08 o/oo deutlich über dem Grenzwert. Das

empfindliche Bußgeld samt Fahrverbot wird ihm in den nächsten Tagen per Post

zugestellt. Definitiv eine Strafanzeige kommt auf einen 25-jährigen Mann zu, der

um halb 5 in Ramstein-Miesenbach in eine Verkehrskontrolle geriet. Aufgrund der

starken Alkoholfahne wurde der BMW-Fahrer aus dem Kreis Kaiserslautern zum

Atemtest gebeten. Das Ergebnis über 1,1 o/oo bescherte dem „Zecher“ eine

Blutprobe, die Sicherstellung seines Führerscheins sowie ein Strafverfahren

wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. |pilan

Kennzeichendiebstahl

Sankt Alban (ots) – In der Nacht von 30.04.2022 auf den 01.05.2022 entwendeten

bislang unbekannte Täter das Kennzeichen eines in der Hauptstraße in St. Alban

geparkten Mercedes-Benz.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in

Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

PKW zerkratzt

Ransweiler (ots) – Am 30.04.2022 zwischen 00.30 Uhr und 09.30 Uhr zerkratzten

bislang unbekannnte Täter einen im Bergweg in Ransweiler geparkten Audi. Am PKW

entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Die Polizei hat die

Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in

Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Fußballnachmittag auf dem Betze

Kaiserslautern (ots) – Vor (fast) ausverkauftem Fritz-Walter-Stadion wurde am

heutigen Samstag das letzte Heimspiel der laufenden Drittliga-Saison

ausgetragen. Rund 48.000 Menschen besuchten das Spiel des 1. FC Kaiserslautern

gegen Borussia Dortmund II.

Für die Polizei verlief der Einsatz vor, während und nach der Partie trotz des

hohen Besucheraufkommens verhältnismäßig ruhig. Die Einsatzkräfte mussten nur

selten einschreiten; es gab lediglich einige wenige Anzeigen wegen Abbrennen von

Pyrotechnik (Verdacht des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz), Beleidigung

und Körperverletzung. Ein paar Unbelehrbare erhielten Platzverweise, es musste

aber niemand in Gewahrsam genommen werden.

Auch die Verkehrslage blieb ruhig, es gab keine nennenswerten Vorkommnisse.

Für die Roten Teufel verlief das letzte Spiel vor heimischem Publikum anders als

erhofft, sie unterlagen der Gastmannschaft aus Dortmund mit 1:3.

Das Polizeipräsidium Westpfalz bedankt sich bei allen Besuchern für Fairplay im

und außerhalb des Stadions. Ein Dank geht auch an alle Einsatzkräfte. Wir

wünschen allen eine gute Heimreise und ein angenehmes Wochenende. |cri

Verkehrsunfall infolge eines gesundheitlichen Notfalls

Steinwenden (ots) – Ein tragisches Ereignis führt in der Friedhofstraße zu einem

Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Transportfahrzeuges befuhr am Donnerstag, gegen

12:22 Uhr, die Straße „Am Reichswaldring“ in Steinwenden in Richtung

Goethestraße. Infolge gesundheitlicher Probleme des Fahrers kommt das Fahrzeug

von der Fahrbahn ab und kommt vor der Ecke einer Hauswand zum Stehen. Der

Sachschaden blieb gering. Trotz sofortiger Hilfe und unmittelbar eingeleiteter

medizinischer Notversorgung verstarb der Fahrer wenig später im Krankenhaus.|pi

lan

Mehrere Verletzte nach Versprühen von Pfefferspray in

Diskothek – Polizei sucht Zeugen, bzw. weitere Geschädigte

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Samstagmorgen kam es in einer Kaiserslauterer

Diskothek in der Zollamtstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren

Personen auf einer der Tanzflächen. Hierbei soll es dann zum Versprühen von

Pfefferspray gekommen sein. Unmittelbar darauf wurden die Notausgangstüren der

Diskothek geöffnet und die Besucher strömten nach draußen. Es stellte sich

heraus, dass mindestens zwanzig Personen über Augenreizungen bzw. Atemprobleme

klagten. Sie wurden noch vor Ort notärztlich betreut und mussten

glücklicherweise nicht in Krankenhäuser verbracht werden. Im Zusammenhang mit

dem Vorgefallenen sucht die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 nach weiteren

Geschädigten und möglichen Augenzeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung

auf der Tanzfläche machen können. Diese werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631/369-2250, bzw. pikaiserslautern2@polizei.rlp.de zu melden.

|pvd

Zwei Trunkenheitsfahrten

Landstuhl, Stadtgebiet (ots) – In den frühen Morgenstunden des Samstags wurden

bei zwei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von Landstuhl bei zwei Pkw-Fahrern

Alkoholeinfluss festgestellt. Um 04 Uhr wurde ein 28-jähriger Autofahrer in der

Bahnstraße kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab bei ihm 1,29 Promille. Gegen

04:30 Uhr kontrollierte die Polizei einen 25 Jahre alten Mann in seinem Pkw in

der Saarbrücker Straße. Sein Promillewert lag bei 1,33. Beiden wurde im KH

Landstuhl eine Blutprobe entnommen. Auf sie kommt ein Strafverfahren wegen

Trunkenheit im Straßenverkehr zu und ihre Führerscheine sind die beiden Männer

erst einmal los.|pilan

Brand im Mehrfamilienhaus

Ramstein, Hermannstraße (ots) – Am späten Freitagabend brach aus bislang

unbekannter Ursache in einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses ein Feuer aus.

Durch den Brand wurde das Treppenhaus und eine Wohnung komplett zerstört.

Bewohner wurden nicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 200.000

Euro. Die Feuerwehr Ramstein-Miesenbach war mit 25 Kräften vor Ort. Das Haus ist

zurzeit unbewohnbar. Die Bewohner wurden durch die Stadt Ramstein vorübergehend

in anderen Wohnungen untergebracht. Die Kriminalpolizei hat hinsichtlich der

Brandursache die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der

Polizei zu melden.|pilan

Einbruch in Wohnhaus

Münchweiler an der Alsenz (ots) – Am 29.04.2022 zwischen 08.00 Uhr und 09.00 Uhr

drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Alsenbrücker

Straße in Münchweiler ein. Die Täter hebelten eine Tür auf und durchsuchten das

Anwesen. Nach Angaben des Geschädigten wurde nichts entwendet. Es entstand ein

Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in

Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Ausgebüxter Bulle beschäftigte die Polizei

Hütschenhausen (ots) – Normalerweise macht die Polizei Jagd auf Einbrecher,

Diebe oder sonstige Kriminelle. Im Ortsteil Katzenbach hatten es die Beamten am

Freitagmittag aber mit einem tierischen Widersacher zu tun: Ein ausgebüxter

Zuchtbulle hielt sie in Atem – und erwies sich als hartnäckiger Gegner. Das 600

kg schwere Tier „flüchte“ beim Verladen und suchte in einem Waldstück in der

Nähe der Autobahn Unterschlupf. Die Besatzung eines Streifenwagens rückte

daraufhin aus, um das Tier einzufangen. Doch das gestaltete sich schwieriger als

gedacht – angesichts der ‚Angriffslust‘ des Tieres. Ein hinzugezogener

Tierfänger konnte schließlich sein Betäubungsgewehr einsetzen. Nach dem zweiten

Treffer war das Tier dann so müde, dass es sich ablegte. Der Halter brachte das

Tier dann wohlbehalten zurück. |pilan

Exhibitionist am Nettomarkt – Polizei bittet um Hinweise

Bann (ots) – Ein Exhibitionist hat sich am Freitagnachmittag auf dem Parkplatz

eines Discounters einer 24-Jährigen gezeigt. Die Frau saß in ihrem Wagen, als

der Mann ihr gegenüber trat und sich in exhibitionistischer Art und Weise

zeigte. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können.

Die Geschädigte konnte den Mann beschreiben. Der Unbekannte habe südeuropäisch

ausgesehen und etwa 18 Jahre alt. Er habe dunkle Haare und war dunkel gekleidet.

Weiterhin trug er eine Basecap und eine Silberkette. Zeugen, die Hinweise geben

können, werden gebeten, sich mit der Polizei Landstuhl in Verbindung zu setzen.

|pilan

Zeugen gesucht Sattelzug beschädigt 20 Schutzplanken und fährt einfach weiter…

BAB 63 – Wartenberg-Rohrbach (ots) – Am Mittwochmorgen gegen 10.00 Uhr, geriet

ein Sattelzug auf der BAB 63 in Richtung Kaiserslautern nach links von der

Fahrbahn ab und drückte 20 Mittelschutzplanken nieder. Ein Zeuge, der den

Vorfall beobachtet hatte, meldete sich telefonisch bei der Autobahnpolizei

Kaiserslautern. Beim Eintreffen der Streife am Unfallort, hatte sich der

Verursacher allerdings bereits aus dem Staub gemacht. Der flüchtige Fahrer des

Sattelzuges hinterließ einen Schaden in Höhe von 5.000 Euro. Die Autobahnpolizei

Kaiserslautern sucht nun weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem

Sattelzug geben können.