Frankfurt-Eschersheim: Verdächtiger Drogendealer versucht zu flüchten

Frankfurt (ots) – (ne)Bei der Streifenfahrt fiel einer Funkwagenbesatzung des

12. Polizeireviers am Samstagabend eine verdächtige Person an der

U-Bahnhaltestelle Weißer Stein auf. Beim Erblicken der Polizisten setzte der

mutmaßliche Drogendealer zur Flucht an.

Der 22-Jährige sollte zunächst kontrolliert werden. Er versuchte dies jedoch zu

verhindern und rannte davon. Aus gutem Grund, wie sich nur kurze Zeit später

herausstellen sollte. Die Beamten konnten den 22-Jährigen nach wenigen 100

Metern einholen und stellen. Auf seinem Fluchtweg hatte er sich seiner Drogen

entledigt: rund 22 Gramm Haschisch fanden die Beamten hinter einem Bauzaun. Bei

seiner Durchsuchung traten dann zwei Handys und ein hoher Bargeldbetrag zutage.

Schließlich wurde seine Wohnung in Frankfurt durchsucht. Hier fanden die Beamten

weitere Betäubungsmittel (über 200g Marihuana), hohe Bargeldbeträge und diverse

erlaubnisfreie Waffen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz (u. a. Verdacht des Handeltreibens).

Frankfurt-Bornheim: Zwei Randalierer wüten im FSV-Stadion

Frankfurt (ots) – (ne)Zwei 17-jährige Jugendliche haben in der Nacht von Freitag

auf Samstag ihr Unwesen im FSV-Stadion getrieben und dort randaliert. Der

entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt.

Wie die beiden Randalierer in das Stadion gelangt sind, ist derzeit noch unklar.

Fakt ist, dass die beiden im Landkreis Offenbach wohnenden Jugendlichen

verdächtigt werden, in den Innenräumen des Stadions durch Brandlegung und

Sachbeschädigung großen Schaden angerichtet zu haben. Gegen 2:45 Uhr wurde die

Polizei verständigt. Vor Ort konnten die Beamten die beiden Jugendlichen schnell

ausfindig machen und widerstandslos festnehmen. Das sichtbare Schadensbild war

außergewöhnlich: Die Beschädigungen reichten von aus der Wand gerissenen

Fernsehern, umgeworfene Glasvitrinen mit Pokalen und Trophäen, entleerten

Farbeimern, gegen Wände geschmissene Wein- und Bierflaschen, bis hin zu

eingeschlagenen Fensterscheiben und einer auf der Tribüne angezündeten

Wolldecke, wodurch Sitzschalen mitbeschädigt wurden. Die Beamten griffen schnell

ein und löschten das Feuer.

Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an

ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen sie läuft nun ein Strafverfahren u.

a. wegen Sachbeschädigung, Sachbeschädigung durch Feuer und Hausfriedensbruch.