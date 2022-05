Unfall mit Personenschaden

Kelkheim, L3014, Limesspange Samstag, 30.04.2022, 12:55 Uhr

(si) Zur Unfallzeit verlor ein Taxifahrer, etwa 50 m vor der Ortseinfahrt Kelkheim, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Er und seine beiden Mitfahrer wurden bei dem Verkehrsunfall teils schwer verletzt.

Ersten Ermittlungen zufolge war der Taxifahrer, ein 35-jähriger Schwalbacher, auf der Limesspange in Fahrtrichtung Kelkheim unterwegs gewesen. In seinem Fahrzeug befanden sich zudem zwei Fahrgäste im Fahrzeugfond.

Kurz vor der Ortseinfahrt nach Kelkheim kam er, vermutlich aufgrund körperlicher Mängel, nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baustellenschild und riss die Ölwanne des Fahrzeugs auf. Nach Durchfahrt des Straßengrabens stieß er gegen mehrere Bäume und Sträucher bis sein Taxi zum Stehen kam. Der Fahrzeugführer sowie seine beiden Fahrgäste wurden vor Ort durch hinzugerufene Rettungswagen versorgt und im Anschluss in umliegende Krankenhäuser verbracht. Das schwerbeschädigte Fahrzeug, ein Mercedes Vito, musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die ca. 20 m lange Ölspur wurde ebenfalls beseitigt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 40.000 EUR.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Zwei Fahrzeugführer berauscht am Steuer Liederbach, Wachenheimer Straße Hofheim, Schweriner Weg Sonntag, 01.05.2022, 01:25 Uhr und 03:10 Uhr

(si) Bei Verkehrskontrollen im Bereich Liederbach und Hofheim wurden in der Nacht zum 01. Mai gleich zwei Fahrzeugführer berauscht am Steuer festgestellt.

Eine Polizeistreife der Polizeistation Kelkheim stellte um 01:25 Uhr in Liederbach bei einer Verkehrskontrolle eines 21-jährigen Fahrradfahrers Alkoholgeruch in dessen Atemluft fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,93 Promille.

Eine Hofheimer Polizeistreife kontrollierte um 03:10 Uhr einen 45-jährigen Frankfurter mit dessen Mini Cooper. Auch hier konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab hier einen Wert von 1,04 Promille.

Beiden Verkehrsteilnehmern wurde die Weiterfahrt untersagt und sie wurden auf die jeweiligen Polizeidienststellen, zum Zwecke der Blutentnahme, verbracht. Im Anschluss konnten beide entlassen werden.

Es wurde jeweils ein Strafverfahren gegen den Radfahrer und den PKW-Führer eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Flörsheim, Wilhelm-Dienst-Straße Donnerstag, 28.04.2022, 21:30 Uhr – Samstag, 30.04.2022, 12:00 Uhr

(si) In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 28.04.2022 und Samstag, dem 30.04.2022, kam es im Bereich der Wilhelm-Dienst-Straße in Flörsheim zu einer Verkehrsunfallflucht.

Demnach habe das Fahrzeug der Geschädigten, ein weißer Audi A3, zur Unfallzeit ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte das parkende Fahrzeug auf ungeklärte Weise erheblich und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Audi A3 entstand im Bereich des Fahrzeughecks ein Sachschaden in Höhe von 4000 EUR.

Zeugenhinweise werden bei der Polizeistation Flörsheim unter der Tel.-Nr.: 06145-5476-0 erbeten.

Verkehrsdelikte +++ Sachbeschädigungen

Hofheim (ots)

Verkehrsdelikte

1.1. Trunkenheitsfahrt

Tatörtlichkeit: 65719 Hofheim am Taunus – Wilhelmstraße

Tatzeit: Samstag, 30.04.2022 – 02:15 Uhr

In den frühen Morgenstunden kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizeistation Hofheim eine 25-jährige Frau aus Hattersheim. Die Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw die Wilhelmstraße in Hofheim. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden. Der folgende freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,40. Zwecks Blutentnahme wurde die Fahrzeugführerin zur Polizeistation Hofheim sistiert.

Die 25-jährige Frau erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

1.2. Verkehrsunfallflucht

Unfallort: 65843 Sulzbach (Taunus) – Bahnstraße

Unfallzeit: Dienstag, 26.04.2022 – 00:00 Uhr bis Donnerstag, 28.04.2022 – 23:00 Uhr

Die Fahrzeugführerin parkte ihren Pkw, einen xDrive BMW, ordnungsgemäß und unbeschädigt am Fahrbahnrand der Bahnstraße in Sulzbach. Als die Fahrzeugführerin zu ihrem Pkw zurückkam, stellte sie an der vorderen Stoßstange und der Fahrerseite eine Beschädigung fest. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000,00 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Pflicht der StVO als Unfallbeteiligter einzuhalten.

Der Regionale Verkehrsdienst in Hattersheim hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06190/936-0 entgegen.

Sachbeschädigung an Pkw

Tatörtlichkeit: 65719 Hofheim am Taunus – Sindlinger Straße

Tatzeit: Montag, 25.04.2022 – 13:00 Uhr bis Freitag, 29.04.2022 – 18:45 Uhr

Der Fahrzeugführer parkte seinen Pkw, einen weißen VW Golf, ordnungsgemäß und unbeschädigt am Montagmittag in der Sindlinger Straße in Hofheim am Taunus. Als er am Freitagabend zu seinem Pkw zurückkam stellte er Lackkratzer an der rechten Fahrzeugseite fest. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500,00 EUR.

Die Polizeistation in Hofheim hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06192/2079-0 entgegen.