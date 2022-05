Mann niedergeschlagen,

Wiesbaden, Westend, Bleichstraße, Samstag, 30.04.2022, 20:00 Uhr

(cp)Am Samstagabend soll in der Bleichstraße, in der Nähe zur Kreuzung

Hellmundstraße ein 38-jähriger Mann von einem Unbekannten geschlagen worden

sein. Der Täter sei gegen 20:00 Uhr von hinten an den Geschädigten herangetreten

und habe ihm dann plötzlich und ohne Vorwarnung ins Gesicht geschlagen. Danach

sei der Unbekannte in Richtung Schwalbacher Straße geflüchtet. Der Täter sei

unbekannten Alters, soll ca. 170 cm groß und schlank sein. Er habe eine Glatze,

sehr helle Haut und sei mit einer schwarzen Jacke und schwarzen Jeans bekleidet

gewesen. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 09611 /

345-2140 mit dem 1. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Streit unter Frauen eskaliert,

Wiesbaden, Rheingauviertel, Dotzheimer Straße, Sonntag, 01.05.2022, 00:40 Uhr

(cp)In der Dotzheimer Straße gerieten in der Nacht auf Sonntag auf offener

Straße zwei junge Damen aneinander. Die zwei untereinander bekannten

Neunzehnjährigen trafen gegen 00:40 Uhr, kurz vor der Einmündung Aßmannshäuser

Straße auf dem Gehweg aufeinander. Eine der beiden soll dann sofort auf die

andere losgegangen sein und habe sie hierbei an den Haaren gezogen, gekratzt,

geschlagen und zuletzt auch noch auf ihr Opfer eingetreten. Die Geschädigte

erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden

gebeten, sich unter der Rufnummer 0611 / 345-2340 bei dem 3. Polizeirevier zu

melden.

Helfer wird zum Opfer,

Wiesbaden, Südost, Murnaustraße, Sonntag, 01.05.2022, 02:50 Uhr

(cp)In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde eine junge Frau am Schlachthof

von einem Unbekannten geschlagen. Ein couragierter junger Mann schritt ein,

wurde dann jedoch selbst zum Opfer.

Der 25-jährige Wiesbadener beobachtete gegen 02:50 Uhr, wie ein Mann anscheinend

eine junge Frau schlug. Er schritt sofort ein und trennte die beiden

voneinander. Hieraufhin kam ein zweiter Täter hinzu, schlug dem Helfer ins

Gesicht und auch der ursprüngliche Aggressor schlug auf ihn ein. Die beiden

Täter flüchteten dann in Richtung Bahnhof und konnten im Rahmen der Fahndung

nicht mehr angetroffen werden. Leider war auch die unbekannte junge Frau nicht

mehr anzutreffen und wird dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Der

Täter, der die Frau geschlagen haben soll wird als etwa 20 Jahre alt sowie ca.

190 cm groß beschrieben und habe mehrere Goldringe an den Händen getragen. Der

zweite Täter soll ca. 25 Jahre alt und 180 cm groß sein, habe kurze blonde Haare

sowie einen Ziegenbart und sei mit einem weißen Pullover bekleidet gewesen.

Hinweise zu den Personen nimmt das 1. Polizeirevier unter 0611 / 345-2140

entgegen.

Verletzte nach Auseinandersetzung vor Schnellimbiss, Wiesbaden, Mitte,

Schwalbacher Straße / Michelsberg, Sonntag, 01.05.2022, 05:08 Uhr

(cp)Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in der Wiesbadener Innenstadt sind

am frühen Sonntagmorgen mehrere Personen leicht verletzt worden. Ersten

Ermittlungen zufolge trafen gegen 05:05 Uhr zunächst zwei Gruppen von Männern im

Alter von 22 bis 35 Jahren vor einem Schnellimbiss im Bereich Schwalbacher

Straße, Ecke Michelsberg aufeinander. Kurz darauf kam es zwischen ihnen zu einem

Streit, der schnell eskalierte. Schließlich schlugen mehrere der Personen

aufeinander ein und trugen teilweise kleinere Blessuren davon. Die genaue

Ursache und die Hintergründe der Auseinandersetzung müssen noch von der Polizei

geklärt werden. Daher werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 0611 /

3450 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

+++Alkoholisierter Pkw-Fahrer fährt auf Sattelzug auf – alle

Fahrzeuginsassen verletzt+++

Wiesbaden (ots) – Unfallort:

BAB 3, Gemarkung Bad Camberg, km: 125,9, Fahrtrichtung Frankfurt Unfallzeit:

Samstag, 30.04.2022, 05:01 Uhr Sachverhalt Zur Unfallzeit befuhren ein Sattelzug

und ein Pkw in dieser Reihenfolge die A3 aus Fahrtrichtung Limburg kommend in

Fahrtrichtung Idstein. In Höhe km 125,9 fuhr der 21jährige Fahrer des Pkw aus

dem Landkreis Groß Gerau auf das Heck des Sattelzuges auf. Die vier Insassen des

Pkw wurden verletzt. Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus

gebracht, der Beifahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein

Universitätsklinikum eingeliefert. Die beiden Mitfahrer wurden an der

Unfallstelle ambulant behandelt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde

Alkoholgeruch in der Atemluft des Pkw-Fahrers festgestellt. Bei ihm wurde eine

Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein wurde sichergestellt. An dem Pkw,

der nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit war, entstand erheblicher

Sachschaden. In Folge des Rückstaus ereignete sich ein weiterer Unfall zwischen

zwei Lkw. Die Autobahn wurde während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für

ca. 1,5 Stunden voll gesperrt. Es entstand ein Rückstau von bis zu 10 km.

Versuchtes Tötungsdelikt mit Messer,

Wiesbaden, Hollerbornstraße, Samstag, 30. April 2022, 01:35 Uhr

(mw) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Gast einer privaten

Geburtstagsfeier mit einem Stich in den Bauch verletzt.

Ein 21-jähriger Wiesbadener und ein 26- jähriger Wiesbadener gerieten im Laufe

einer Feierlichkeit auf einem Vereinsgelände nahe der Dotzheimer Straße

aneinander, in dessen Verlauf der 21-Jährige ein Messer zog und dem Geschädigten

damit in den Bereich des Oberkörpers stach. Dieser begab sich zur medizinischen

Versorgung in ein Wiesbadener Krankenhaus. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat

die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeber sich unter der 0611 345-0 zu

melden.

Raub nach Streitigkeit um Musik,

Wiesbaden, Murnaustraße, Samstag, 30. April 2022, 01:12 Uhr

(mw) Auf dem Außengelände des Kulturzentrums Schlachthofs kam es am frühen

Samstagmorgen zu einem Raub zum Nachteil eines 28-jährigen Wiesbadeners. Der

Geschädigte war mit einem Freund auf dem Gelände des Schlachthofs in Wiesbaden

unterwegs. Er beschwerte sich bei dem späteren Schläger über dessen laufende

Musik. Kurze Zeit später kam der Unbekannte aus einer Personengruppe heraus zu

ihm und schlug dem 28- Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Nach dem

Schlag stellte der Wiesbadener fest, dass seine Lautsprecherboxen aus seinem

Rucksack fehlten. Der Täter sei 16-18 Jahre alt und etwa 175cm- 180cm groß,

sowie von schlanker Statur gewesen. Er hätte einen Dreitagebart gehabt und habe

einen schwarzen Pullover mit weißem Nike-Symbol getragen. Hinweise nimmt die

Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

Schlägerei in Wiesbadener Vorort,

Wiesbaden, Fondetter Straße, Samstag, 30. April 2022, 01:05 Uhr

(mw) Am frühen Samstagmorgen sind in der Fondetter Straße in Wiesbaden Naurod

zwei Jugendgruppen aufeinandergetroffen. Nach einem Wortgefecht sei ein

17-jähriger Nauroder mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden, dabei erlitt

er eine Gesichtsverletzung. Bei dem Versuch die Streithähne zu trennen, wurden

die zwei ebenfalls 17-jährigen Begleiter des Nauroders auch durch Faustschläge

der beiden Täter verletzt. Diese flüchteten danach zu Fuß. Das Haus des

Jugendrechts der Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Versuchter Diebstahl aus PKW,

Wiesbaden, Fasaneriestraße, Mittwoch, 27.04.2022, 20:00 Uhr bis Donnerstag,

28.04.2022, 06:30 Uhr

(mw) In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag wurde ein Fahrzeug in der

Fasaneriestraße aufgebrochen und durchwühlt. Das in der privaten Hauseinfahrt

geparkte Auto wurde über Nacht auf unbekannte Art und Weise geöffnet. Zum

jetzigem Ermittlungsstand liegen noch keine Erkenntnisse über mögliches Stehlgut

vor.

Fahrzeug kracht in Hotel,

Wiesbaden, Auguste-Viktoria-Straße, Samstag, 30. April 2022 14:35 Uhr

(mw) Am Samstag gegen 14:30 Uhr verlor ein 63-Jähriger die Kontrolle über sein

Fahrzeug und fuhr frontal in die Glasfront eines Wiesbadener Hotels. Der Mann

aus dem Lahn-Dill-Kreis war in Begleitung seiner 60 Jahre alten Ehefrau, als er

die Kontrolle über seinen schwarzen BMW X3 M verlor und frontal in das

hoteleigene Restaurant fuhr. Das Fahrzeug musste von der Wiesbadener

Berufsfeuerwehr aus der Scheibe geborgen werden. Glücklicherweise wurde bei dem

Unfall niemand verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 80.000

Euro.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Fahrzeug rast in Restaurant

Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr Wiesbaden sowie der Rettungsdienst der Stadt Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall in der Innenstadt alarmiert. Aus noch bisher unbekannten Gründen, ist ein Fahrzeug durch eine Fensterscheibe in das Restaurant eines Hotels gefahren.

Glücklicherweise waren zum Zeitpunkt des Unfallhergangs keine Personen im Restaurant. Kurz zuvor war noch voller Betrieb zum Mittagstisch. Auch die Insassen des Unfallfahrzeugs kamen mit einem Schrecken davon und wurden nicht verletzt.

Die Einsatzstelle wurde durch die Feuerwehr abgesichert und das Fahrzeug aus der Fensterfront geborgen.

Im Einsatz waren die Einheiten der Feuerwachen 1, 2 und 3, die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug.

Zur Schadenshöhe kann keine Angabe gemacht werden.

+++ Oestrich-Winkel: Versuchter Rollerdiebstahl +++

Bad Schwalbach (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 22:00 Uhr

und 09:30 Uhr, begab sich vermutlich eine unbekannte Person auf ein Grundstück

in der Kirchstraße in Oestrich-Winkel und entwendete aus dem Carport einen

blauen Roller der Marke Peugeot. Wenige Meter hinter dem Grundstück stellte der

Täter den Roller wieder ab, da der Roller aufgrund eines Altschadens nicht mehr

fahrbereit war.

Hinweise auf verdächtige Personen an die Polizeistation Rüdesheim unter der

Tel.: 06722/91120

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Bad Schwalbach (ots) – To.: 65329 Hohenstein, Bundesstraße 54

Tz.: Freitag, 29.04.22, 16.45 Uhr Ein 16jähriger aus Wiesbaden befuhr mit seinem

Leichtkraftrad die Bundesstraße 54 aus Richtung Aarbergen. In einer Rechtskurve,

im Bereich Burg Hohenstein, kam der junge Fahrer mit seinem Leichtkraftrad nach

links auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden

52jährigem Autofahrer aus Geisenheim. Der Autofahrer konnte mit seinem Hyundai

nicht mehr weiter nach rechts ausweichen, da dort eine Leitplanke die Fahrbahn

begrenzte. Durch den Zusammenstoß wurde der 16jährige schwer verletzt und in ein

Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer kam mit einem Schrecken davon.

Das Leichtkraftrad und der Pkw wurden durch den Unfall beschädigt. Der

entstandene Sachschaden wird auf 12000,–EUR geschätzt

Experiment mit Chemikalien löst Feuerwehreinsatz aus +++

Bad Schwalbach (ots) – Nach Hinweis durch den Katastrophenschutz Rheingau-Taunus

erfolgt folgende Richtigstellung: In der Pressemeldung +++ Experiment mit

Chemikalien löst Feuerwehreinsatz aus +++ von Donnerstag, veröffentlicht am

28.04.2022, 03:09 Uhr, wurde berichtet, dass die Einsatzkräfte durch die

Betreuungseinheit des DRK unterstützt wurden. Diese Information ist falsch.

Richtig muss es heißen: Die Betreuungseinheit und die Verpflegung wurden durch

den 1. Betreuungszug der Rheingau-Taunus-Kreises des ASB gestellt.