Für Unterhaltung brauchen wir Menschen heutzutage nicht mal das Haus zu verlassen. Um den Auftritt der Lieblingskünstler mitzuerleben, brauchen wir lediglich Zugang zum Internet.

Wir müssen nicht ins Kino zu gehen, um einen Film zu sehen. Alles Mögliche kann man in der modernen Welt von zu Hause aus erledigen: einkaufen, arbeiten, studieren … Sogar Freunde oder Lebenspartner manchmal nur einige Klicks entfernt, ob wir sie erst kennenlernen oder anrufen möchten. Sogar wenn wir tatsächlich rausgehen, kann man das meiste davon problemlos online machen. Dafür ist nur ein gutes Netzsignal notwendig, das entsprechende Equipment und die Programme beziehungsweise Apps, die all die Aktivitäten möglich machen.

Die Entertainmentindustrie hat sich in den letzten Jahren entsprechend entwickelt, und auch Glücksspielbranche hat durch Digitalisierung einen enormen Wachstum hervorgebracht. Dieser wird in der Zukunft aller Voraussicht nach nur zunehmen. Vor zehn oder zwanzig Jahren war es fast unvorstellbar, dass wir dank Internet einfach von dort, wo wir gerade sind, ganz bequem ins virtuelle Casino gehen können. Dabei ist es ganz egal, welches Einkommen wir haben, zu welcher sozialen Gruppe wir gehören und wie unsere Zeitressourcen sind. Was im letzten Jahrhundert als Hobby und Freizeitbeschäftigung der wohlhabenden Schicht galt, ist heute für (fast) alle zugänglich.

Was wir dafür brauchen? Meistens reicht ein Endgerät, sei es ein Laptop, ein Desktop PC, ein Tablet oder Smartphone, auf denen wir alle möglichen Glücksspielvariationen installieren können. Ein weiterer Punkt ist Internetzugang, aber der ist auch optional und nur dann sinnvoll, wenn wir in Echtzeit mit anderen Menschen interagieren möchten. Die finanziellen Ressourcen sind auch ein wichtiges Thema, aber nicht unbedingt unabdingbar.

Das Geld ist in dem Fall notwendig, wenn wir durch eine Investition in einem Glücksspiel einen höheren Gewinn anstreben oder wenn das gewünschte Spiel nicht kostenlos verfügbar ist. Aber auch da gibt es Anbieter, die ihren Kunden ohne jegliche Anzahlung einen Geldbonus bereitstellen. Einige Möglichkeiten, 5 euro Casino Bonus ohne Einzahlung zu bekommen, sind im verlinkten Beitrag erklärt und zusammengefasst.

Welches Gerät ist am besten?

Bei der Vielzahl der Optionen für Glücksspiel-Fans fällt es sogar den Erfahrensten manchmal schwer, sich für das eine oder das andere Game zu entscheiden. Aber auch in Bezug auf die Art und Weise, wie wir spielen, gibt es eine nahezu unendliche Auswahl. Oft gehen damit Kaufentscheidungen und somit die Ausgaben einher. Denn wie können wir sichergehen, dass unser Spielerlebnis auf dem neuen Smartphone besser als am vertrauten PC ist? Welches Gerät passt zu unseren Bedürfnissen, Gewohnheiten, welches ist am einfachsten zu bedienen und hat dabei die erwünschte Funktionalität? Es muss ja auch Spaß machen, dieses Gadget zu benutzen, weil sonst lohnt es sich gar nicht zu kaufen.

Sie sehen schon, dass sich viele Fragen ergeben, wenn es um diese Entscheidung geht. Wir möchten uns daher in diesem Artikel die verbreitetsten Endgeräte anschauen, ihre Vor- und Nachteile analysieren, damit Sie sich auf diesen Informationen basierend Ihre eigene Meinung bilden können.

Handy

Fangen wir mal beim wohl beliebtesten Gerät, welches uns jeden Tag zu jeder Zeit begleitet und entlastet. Die meisten sozialen Netzwerke, Nachrichtenportale, Lieferdienste und so weiter haben mittlerweile, wenn nicht eine entsprechende App, so dann zumindest eine mobile Webversion. So können wir auch von Smartphone aus auf die wichtigsten Internetseiten zugreifen, ohne dass dabei die Qualität der Nutzung beeinträchtigt wird. Das Gleiche gilt auch für die meisten Spiele. Viele Entwickler in der Gamblingszene passen ihre ursprünglichen, für die PCs ausgearbeiteten Games an die Smartphones an.

Aktuell kann man sogar feststellen, dass bestimmte Spiele ausschließlich als Handy Apps entwickelt werden und entsprechend nur auf diesem Weg benutzbar sind. Die Standardglücksspiele wie Poker, Blackjack, Roulette, Slots und Bingo sind für Smartphones in zahlreichen Varianten und in allen App Stores verfügbar.

Für einige Menschen ist die Bedienung der Glücksspiele als Apps nicht gerade einfach. Da fehlen Funktionen, die zum Beispiel am PC durch die Maus und die Tastatur schneller auszuführen sind. Ein wichtiger Vorteil von Handys ist aber ihre Mobilität. Wenn wir einmal ein Spiel heruntergeladen und installiert haben, können wir es fortan überall genießen, im Zug, in der Mittagspause bei der Arbeit, in der Warteschlange. Dabei ist aber zu beachten, dass das sich im schlimmsten Fall unsere Produktivität in den täglichen Aufgaben senken kann. Wenn wir die Spielmöglichkeit immer in der Tasche haben, ist die Wahrscheinlichkeit, abgelenkt zu werden, wesentlich höher.

Viele Glücksspielbetreiber gehen sogar noch weiter und haben Apps entwickelt, die sogar von einer Smart Watch bedienbar sind. Dafür braucht es natürlich ein Handy, aber mit so einer digitalen Uhr hat man noch einen schnelleren Zugriff auf die Lieblingsgames und kann sie wirklich überall spielen.

Dabei ist auch wichtig anzumerken, dass für Online Spiele immer eine stabile Internetverbindung nötig ist. In den Großstädten ist das dank kostenlosen Hotspots und guter Mobilfunkleistung kein Problem. Doch das kann sich wiederum in der Handyrechnung bemerkbar machen, was sicherlich auch beim Kauf eines Smartphones ein beträchtlicher Punkt ist.

Ein Nachteil von Handys kann auch sein, dass sie ziemlich schnell veralten, weil immer wieder neue, verbesserte, leistungsstärkere Geräte auf den Markt gebracht werden. Mindestens einmal im Jahr präsentieren die Smartphone-Hersteller neue Modelle, und die Operationssysteme werden regelmäßig weitergedacht. Die Apps werden ebenfalls an die neuen Handys, ihre Leistungsmöglichkeiten und Funktionen angepasst. Das führt oft dazu, dass die vergleichsweise älteren Geräte die Spiele nicht mehr ohne Störungen und in adäquaten Qualität präsentieren können, was natürlich wünschenswert wäre. Für die meisten von uns ist ein neues Handy jährlich finanziell einfach nicht drin.

Fassen wir also die Vor- und Nachteile von Handys zusammen:

● Vielzahl von Apps frei verfügbar

● Mobilität

● In jeder Situation griffbereit

● Eingeschränkte Funktionalität in Vergleich zu PCs

● Oft Internetverbindung nötig

● Geräte werden relativ schnell veraltet

Personal Computers

Was sofort bei den PCs im Vergleich zu Smartphones auffällt, ist natürlich die Bildschirmgröße. Sei es ein Computer mit Desktop oder ein Laptop, die Gestaltung der Games profitiert meistens von der größeren Bildfläche. Die Grafik und das Gamedesign sind viel besser, vor allem wenn der Monitor qualitativ hochwertig ist. So kann man in die Gambling Welt richtig eintauchen, um möglicherweise das Hier und Jetzt und den Alltagsstress kurz zu vergessen. Auch die Funktionen sind bei diesen Geräten deutlich ausgeprägter und die Bedienung ist dadurch meistens einfacher als bei Handy Apps.

Wenn wir am Computer spielen, sinkt außerdem die Wahrscheinlichkeit, dass wir durch Push-Benachrichtigungen, andere Apps und Anrufe, wie bei den Handys der Fall ist, gestört und abgelenkt werden. Das stärkt das Gefühl der Eingebundenheit in das Spiel und verbessert das Gaming Erlebnis.

Im Gegensatz zu Smartphones haben viele Computer einen starken Prozessor, der so einiges an Leistung hervorbringen kann. Auch die neusten Games können meistens ohne Probleme damit abgespielt werden. Der Akkuzustand spielt ebenso keine große Rolle bei Computern, wenn diese sowieso dauerhaft an den Strom angeschlossen sind. Der Energieverbrauch steigt dadurch auch, aber an sich sind die PCs langlebiger als Smartphones

Was ebenfalls eine große Rolle spielt, ist die Umgebung, in der Sie gerne ins Online Casino gehen. Wenn Sie es bevorzugt unterwegs machen, dann sind selbstverständlich Smartphones und Tablets geeigneter. Aber wenn Sie gerne von Zuhause aus ganz in Ruhe in den vertrauten eigenen vier Wänden spielen, dann ist eher ein Computer optimal. Vielleicht schätzen Sie es, wenn Sie sich per Videochat oder per Anruf mit Freunden zusammen online spielen und sich unterhalten können? Dann wäre ebenfalls ein Computer eine gute Lösung.

Haben Sie keine Lust auf unendliche Downloads und Installationen von Programmen, die die Kapazität von Computern beeinträchtigen und diverse Viren mit sich bringen können, dann können Sie vom Computer aus auch im Browser spielen. Dies ist auch eine Möglichkeit, ein Glücksspiel auszuprobieren, ohne es herunterladen zu müssen. Auf der Seite https://www.slotozilla.com/de/casino-bonus-ohne-einzahlung finden Sie eine große Auswahl von Online Casinos, die genau so funktionieren. Obendrauf erhalten Sie bei vielen Anbietern einen Geldbonus, damit Sie direkt mit dem Spiel durchstarten können und ihr Glück auf die Prüfung stellen.

Die Vor- und Nachteile von PCs sind also:

Stärkere Leistung

Bessere Darstellung durch Bildschirmgröße

Spiele auch im Browser bedienbar

Keine Mobilität

Schwer bis unmöglich unterwegs zu nutzen

Hoher Stromverbrauch

Wie werden Sie sich entscheiden? Oder haben Sie es bereits getan? Jedenfalls möchten wir betonen, dass die Frage nach dem besten Gerät zum Casinospielen sehr individuell zu beantworten ist. Jeder Spieler hat meistens seine eigenen Gründe, sich für das eine oder das andere Gerät auszusprechen. Das hängt vom Lifestyle, von persönlichen Vorlieben und nicht zuletzt von finanziellen Ressourcen ab. Sicherlich bieten Smartphones und PCs unterschiedliche Funktionen an, aber die Spielmöglichkeiten sind sich relativ ähnlich.

Vielleicht muss man sich diese Frage erst gar nicht stellen. Die Handys und Computer ergänzen sich in Einsatzmöglichkeiten wunderbar. Wenn Sie sich also von beiden Optionen angesprochen fühlen, ist das auch einer Überlegung wert. So stellen Sie sicher, dass Sie sowohl zu Hause, als auch unterwegs ihre Lieblingsspiele genießen können, aber eben auf zweierlei Art und Weise. Neben Games und Unterhaltung können sowohl Smartphone als auch PC viele weitere Aufgaben übernehmen und erleichtern uns einen Teil der täglichen To Do’s.

Außerdem gibt es heute genug Möglichkeiten, auch eine dritte Variante auszuwählen. Das können zum Beispiel Tablets sein. Diese Geräte verkörpern einerseits die Funktionen von Smartphones dadurch, dass sie mobil und internetfähig sind. Durch größere Bildschirme können sie andererseits auch in gewisser Weise Computer ersetzen. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, das beste für sich herauszufinden und sich so die optimale Unterhaltung zu ermöglichen.