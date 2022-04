86-jähriger Mercedes-Fahrer missachtet Vorfahrt (siehe Foto)

Oberotterbach (ots) – Am 29.04.2022 gegen 09:40 Uhr befuhr der 86-jährige Unfallverursacher mit seinem Mercedes-Benz die Weinstraße in Fahrtrichtung Bad Bergzabern. Am Stoppschild zur B38 missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden PKW-Fahrers eines Audi TTs. Es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich.

Der Audi wurde durch den Zusammenstoß auf die Leitplanke geschleudert. Beide PKWs waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die B38 kurzzeitig voll gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

126km/h statt 70km/h

Roschbach (ots) – Am Freitag 29.04.2022 wurde durch die Polizei Edenkoben die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung im Bereich der Kreuzung L516/K54 überwacht. In weniger als 2 Stunden mussten 24 Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, da sie die erlaubten 70km/h überschritten.

Die beiden unrühmlichen Spitzenreiter waren mit 125km/h bzw. 126km/h unterwegs. Diese beiden erwartet ein Bußgeld von mindestens 480 Euro, zwei Punkte im Fahrerlaubnisregister und ein Monat Fahrverbot.

Und wer führt das Fahrzeug?

Edenkoben (ots) – In der Luitpoldstraße wurde Donnerstag 28.04.2022, 11.45 Uhr eine 43 Jahre alte Autofahrerin kontrolliert, die in der linken Hand über ihre “ToDo-Liste” grübelte, während sie gleichzeitig mit der rechten Hand ihr Smartphone bediente. In einem Gespräch wurde die Frau darauf hingewiesen, dass das Smartphone erst dann benutzt werden darf, wenn das Fahrzeug steht und der Motor ausgeschaltet ist. Sie erwartet ein Bußgeld von 100 Euro sowie einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei.

Weil zwei weitere Autofahrer telefonierten, müssen sie die gleiche Geldbuße zahlen. 30 Euro müssen 3 Autofahrer verrichten, weil sie den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht trugen.

Laut Unfallforschung können jährlich rund 200 Verkehrstote und 1.500 Schwerverletzte vermieden werden, wenn sich alle Autoinsassen immer korrekt anschnallen würden. Untersuchungen zeigen, dass bereits bei einem Aufprall mit einer Geschwindigkeit von 20 km/h die Arme eines 75 Kilogramm schweren Menschen ein Gewicht von 1.800 Kilogramm abstützen müssen.

Unfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Hainfeld (ots) – Weil eine 58-jährige Autofahrerin am Donnerstag 28.04.2022 um 15.30 Uhr eine 61-jährige Radfahrerin an der Kreuzung Edesheimer Straße/Weinstraße übersah, kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich die Radfahrerin Schürfwunden zuzog.

Die Kreuzung ist mit einem Stopp-Schild versehen, dass die Autofahrerin aus unbekannten Gründen übersah. Die Polizei weist darauf hin: Stoppschilder sollen Unfälle an vielbefahrenen oder schlecht einsehbaren Kreuzungen verhindern.