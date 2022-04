Trunkenheit im Verkehr und anschließende Ingewahrsamnahme

Mutterstadt (ots) – Am Donnerstagmittag 28.04.2022 gegen 17:30 Uhr, wurde eine augenscheinliche betrunkene Person gemeldet, welcher Gäste eines Cafés anpöbeln würde. Vor Ort konnte der stark alkoholisierte Beschuldigte im Außenbereich des Cafés sitzend neben seinem Fahrrad angetroffen werden. Er hatte starke Stimmungsschwankungen und unterschritt mehrmals den durch die Beamten geforderten Abstand, weshalb er aus Eigensicherungsgründen gefesselt wurde.

Durch einen Zeugen wurde zudem beobachtet, dass der 57-jährige Mann zuvor mit seinem Fahrrad zu dem Café gefahren kam. Hierbei habe der Mann schon stark alkoholisiert gewirkt. Im Anschluss habe er im Café selbst mitgebrachten Alkohol konsumiert.

Ein Atemalkoholtest war aufgrund der Alkoholisierung nicht möglich. Dem Mann wurde auf hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Das mitgeführte Fahrrad wurde präventiv sichergestellt. Der Beschuldigte musste außerdem aufgrund der starken Alkoholisierung und fehlender Wegefähigkeit in Schutzgewahrsam genommen werden.

Alleinunfall mit anschließender Flucht

Kleinniedesheim (ots) – Am Donnerstag 28.04.2022 gegen 21.25 Uhr, wurde durch Zeugen ein Alleinunfall eines Kleinkraftradfahrers in der Straße Kleine Hohl gemeldet. Der Fahrer rannte nach seinem Sturz von der Unfallstelle weg. Im Rahmen der Fahndung meldeten sich Zeugen aus der Bobenheimer Straße, dass sich ein ihnen unbekannter Mann in deren Gartenhaus befinden würde.

Dort konnte der 30-jähriger Fahrer aus Heuchelheim, letztendlich durch die Streife angetroffen werden. Aufgrund seiner Verletzungen, Schürfwunden an Schulter und Armen, wurde er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm auch, aufgrund seiner augenscheinlichen Alkoholisierung, eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde festgestellt, dass er derzeit nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden gegen ihn eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruchsdiebstahl auf einer Baustelle

Mutterstadt (ots) – Am 29.04.2022 gegen 00:30 Uhr wurde über eine Sicherheitsfirma gemeldet, dass sich auf der Baustelle Am Floßbach 2 maskierte Personen auf dem umzäunten Gelände aufhalten würden. Die Örtlichkeit wurde umgehend angefahren. Vor Ort wurde das Gelände umstellt und dann zusammen mit einem Diensthundeführer begangen. Dabei konnte an einem Container eine aufgehebelte Tür vorgefunden werden.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte ein verdächtiger PKW entdeckt werden, welcher beim Erblicken der Streife fluchtartig wendete. Dieses Fahrzeug konnte einer Kontrolle unterzogen werden. Im und am Fahrzeug befanden sich 2 Männer, welche deutlich nach Diesel rochen. Eine Nachschau im Gebüsch führte zum Auffinden von 3 gefüllten Kanistern Diesel. Bei der PKW Durchsuchung konnte diverses Werkzeug aufgefunden und sichergestellt werden. Im Rahmen der Tatortsuche konnten Baustellenfahrzeuge mit geöffnetem Tankdeckel festgestellt werden.

Beide Beschuldigte wurden erkennungsdienstlich behandelt. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrskontrollen der Polizei Schifferstadt

Schifferstadt (ots) – Am 28.04.2022 zwischen 08:45-13:45 Uhr, haben Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt im Dienstgebiet zahlreiche Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei konnten 9 Verstöße gegen die Gurtpflicht geahndet werden. Außerdem wurde ein Fahrzeug ohne jegliche Kennzeichen festgestellt.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer eine Probefahrt durchführte und keine benötigten rote Kennzeichen angebracht hatte. Es wurde ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall- und Kriminalitätsstatistik Polizeiinspektion Schifferstadt 2021

Schifferstadt (ots) – Im Jahr 2021 ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt 1886 Verkehrsunfälle. Bei 207 Unfällen wurde zumindest eine Person verletzt. Seit 2017 sind die Gesamtumfallzahlen um 7%, die Unfälle mit Personenschäden um 14,5% gesunken.

Im Jahr 2021 entstand bei den Unfällen Sachschaden von insgesamt etwa 4.020.000 Euro. Über 50% der Unfälle sind “Bagatellunfälle”, welche im Zusammenhang mit dem ruhenden Verkehr stehen. Die Aufklärungsquote bei den Verkehrsunfallfluchten betrug im Jahr 2021 43,35%. Die Hauptunfallursache ist mangelnder Abstand.

Auch bei der Kriminalitätsstatistik 2021 ist ein Rückgang der Straftaten um 253 Fälle zu verzeichnen. Insgesamt ereigneten sich 3819 Straftaten. Mit 59,5 % kann die PI Schifferstadt die zweithöchste Aufklärungsquote der letzten 5 Jahre verzeichnen. Mit einer Häufigkeitszahl von 4257 (Straftaten pro 100.000 Einwohnern) liegt die Polizeiinspektion Schifferstadt deutlich unter dem Landesdurchschnitt.

Informationen zur den Statistiken der Polizeiinspektion Schifferstadt unter:

