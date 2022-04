Handy am Ohr und Betriebserlaubnis erloschen

Germersheim (ots) – Ein 28-jähriger Autofahrer wurde Donnerstag 28.04.2022 in der August-Keiler-Straße während der Fahrt mit dem Handy in der Hand erwischt. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass er an seinem Fahrzeug technische Veränderungen vorgenommen hatte, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Auf ihn kommt ein entsprechendes Bußgeldverfahren und ein Mängelbericht zu.

Schulwegkontrolle

Germersheim (ots) – Donnerstagmorgen 28.04.2022 führte der Bezirksbeamte der Stadt Germersheim an der Eduard-Orth-Schule in Germersheim eine Schulwegkontrolle durch. Dabei kam es lediglich zu einem Verstoß, der mit 50 Euro gebührenpflichtig verwarnt wurde.