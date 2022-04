Drogen in Socken gefunden

Erbach/Michelstadt (ots) – Mit Unterstützung von Beamten aus der Bereitschafspolizei haben Drogenfahnder im Laufe des Mittwochs 27.04.2022 Kontrollen in den Stadtgebieten Erbach und Michelstadt durchgeführt. Dabei konnten in der Erbacher Jahnstraße/Höhe Lustgarten, 3 Plomben mit je 0,5 Gramm Marihuana bei einem 16-Jährigen aus dem Mossautal in den Socken aufgefunden werden.

Wegen des Drogenbesitzes wurde Anzeige erstattet. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen seinen Eltern übergeben.

Bei der Durchsuchung der Wohnung eines 33-Jährigen aus dem Brombachtal wurden nochmals über 2 Gramm Marihuana sichergestellt. Der Mann steht im Verdacht nicht nur Drogen zu konsumieren, sondern auch damit zu handeln. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hatte im Vorfeld ein Durchsuchungsbeschluss beantragt.

Keine Drogen, aber ein nicht erlaubtes Einhandmesser wurde bei einem 18-Jährigen, der sich im Städtel in Erbach aufhielt, in behördlicher Verwahrung genommen. Gegen ihn wurde noch ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Unsichere Fahrweise – Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Breuberg (ots) – Ein alkoholisierter Autofahrer war offensichtlich am Donnerstagabend (28.04.) nicht mehr in der Lage, sicher sein Auto zu steuern. Er fiel gegen 20.40 Uhr einer Polizeistreife auf der Bundesstraße 426 in Richtung Lützelbach auf. Neben dem, dass er die Spur nicht halten konnte, wurden auch während der Fahrt Vorfahrtsregeln missachtet.

Die Kontrolle auf der Landesstraße 3259, Neustädter Straße, bestätigte schließlich den Verdacht. Der 64-Jährige aus Lützelbach musste die Beamten zunächst zur Blutentnahme und Anzeigenerstattung begleiten, bevor er wieder nach Hause entlassen wurde.

Darmstadt

Ungebetene Besucher in Schulgebäude – 2000 Euro Sachschaden

Darmstadt (ots) – Einen Schaden von mindestens 2.000 Euro haben noch unbekannte Täter in einem Schulgebäude in der Müllerstraße verursacht. Auf nicht bekannte Weise hatten sich die ungebetenen Besucher in der Zeit zwischen Mittwoch (27.4.), 15 Uhr und Donnerstagmorgen (28.4.) Zugang zu dem öffentlichen Gebäude verschafft und dort Versuche unternommen, die Türen mehrerer Klassen- und Büroräume aufzuhebeln.

Das kriminelle Vorhaben schlug glücklicherweise fehl und die Täter flüchteten ohne Beute. Zurück blieb der Schaden an den Türen. Das Kommissariat 43 von der Darmstädter Polizei ermittelt wegen des versuchten Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Kehrmaschine kippt – Fahrer leicht verletzt

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Am Freitagmittag, dem 29.04.2022 gegen 14:45 Uhr, ereignete sich in Darmstadt-Eberstadt ein Verkehrsunfall mit alleiniger Beteiligung, bei dem ein Mitarbeiter der städtischen Reinigungsbetriebe verletzt wurde.

Der 43-jährige Mann aus Reinheim befuhr die Heidelberger Landstraße mit seiner Kehrmaschine und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Dieses geriet ins Schleudern, kippte um und landete auf der Seite. Hierbei platzte der aufgebaute Wassertank und das Fahrerhaus wurde erheblich beschädigt. Der Umstand, dass er angeschnallt war, verhinderte Schlimmeres, sodass der Verunfallte mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht wurde.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr der Stadt Darmstadt, ein Rettungs- und ein Notarztwagen sowie eine Streife des 2. Polizeireviers. Für die Dauer der Bergung der Kehrmaschine war die Heidelberger Landstraße für ca. zwei Stunden nur einseitig befahrbar.

Darmstadt-Dieburg

Scheibe eingeschlagen und Rucksack erbeutet

Babenhausen (ots) – Bislang unbekannte Kriminelle haben am Donnerstagnachmittag (28.4.) auf einem Waldparkplatz bei der Landstraße 3065 die Scheibe eines schwarzen Fords eingeschlagen und einen Rucksack entwendet. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Langfinger zwischen 17.20 und 17.50 Uhr an dem Wagen zu schaffen. Neben dem Rucksack, in dem sich unter anderem persönliche Ausweisdokumente befanden, entwendeten sie eine Jacke. Insgesamt werden die Schäden auf circa 800 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei: Bieten Sie Kriminellen keine Möglichkeiten. Lassen Sie Wertgegenstände nicht sichtbar im Auto zurück.

Groß-Gerau

Lastwagen aufgebrochen – Polizei nimmt Verdächtigen fest

Groß-Gerau (ots) – Ein in der Darmstädter Straße geparkter Lastwagen geriet am Donnerstagmorgen (28.04.), gegen 7.30 Uhr, in das Visier eines Kriminellen. Der Mann zerstörte zunächst eine Scheibe des Fahrzeugs und hatte es wohl auf ein im Innenraum abgelegtes Tablet abgesehen. Als er von Passanten bei der Tat ertappt wurde, flüchtete er ohne Beute zu Fuß vom Tatort. Eine Zeuge, der dem Mann noch nacheilte und ihn festhalten wollte, wurde von ihm bedroht und ließ den Flüchtigen daraufhin wieder laufen.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung mit mehreren Streifenwagen nahm die Polizei wenig später in der Gernsheimer Straße einen 26-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Der Festgenommene wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und wird sich nun in einem Strafverfahren wegen versuchten schweren Diebstahls zu verantworten haben.

Die Ermittler des für Eigentumsdelikte zuständigen Kommissariats 21/22 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei prüfen nun, ob der 26-Jährige möglicherweise noch für weitere, gleichgelagerte Taten in jüngster Vergangenheit in Betracht kommt.

Kreis Bergstraße

Mit Handy und Atemluftbefeuchter aus Einfamilienhaus geflüchtet

Bensheim (ots) – Nach ersten Erkenntnissen war die Eingangstür eines Einfamilienhauses in der August-Urbach-Straße nicht abgeschlossen, als Kriminelle diese mit einem Hilfsmittel am Donnerstagnachmittag (28.04.) öffnen konnten. Innerhalb von wenigen Minuten, zwischen 16.10-16.25 Uhr, wurde ein Handy und ein beheizbarer Atemluftbefeuchter aus dem Haus zusammengerafft. Die Täter verließen das Haus unerkannt.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) hofft auf Zeugenhinweise, die im Tatzeitraum Personen in der Straße beobachtet haben. Telefonisch sind die Ermittler in Heppenheim unter der 06252 / 706-0 zu erreichen.

Fenster von Orangerie mutwillig beschädigt? – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Nachdem am späten Donnerstagabend (28.4.) mutmaßlich zwei noch unbekannte Vandalen ein Fenster des Orangeriesaals in der Bessunger Straße beschädigten, hat das Kommissariat 43 die weiteren Ermittlungen übernommen und ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich die Tat gegen 22.15 Uhr und Zeugen konnten beobachten, wie sich das unbekannte und dunkel gekleidete Duo vom Tatort entfernte.

Wer in diesem Zusammenhang weitere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern zu melden (Rufnummer 06151/9690).

