Gießen: Fahrradkontrollen und mehr

Im Zuge des Konzeptes Sicheres Gießen waren mehrere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte am Donnerstag unterwegs. Hauptzielrichtung waren Kontrollen der Arbeitsgruppe Fahrrad. Die Ermittler überprüften um die Mittagszeit dabei auch mehrere am Neustädter Tor abgestellte Räder.

Bei einem angeketteten Fahrrad kam es dann zu einem Treffer im polizeilichen Fahndungssystem. Es stellte sich heraus, dass das Rad geklaut war. Die Beamten mussten mit einem Bolzenschneider das Schloss auftrennen, um das Rad dann sicherzustellen zu können. Die Ermittlungen dazu dauern.

Eher zufällig bekamen die zivilen Polizisten wenig später mit, dass gerade auf dem Seltersweg ein Ladendieb zuschlug. Er wurde festgenommen. Die offenbar entwendete Kleidung im Wert von fast 100 Euro wurde sichergestellt.

Gießen: Mit Drogen Auto gefahren

Offenbar Marihuana und Kokain hatte ein 33-jähriger Autofahrer intus, als er am Donnerstagabend von Polizeibeamten kontrolliert wurde. Die Beamten hatten den Mann angehalten, als er mit seinem Auto in der Grünberger Straße unterwegs war.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein hatte. Es kommen nun Strafanzeigen auf ihn zu.

Verkehrsunfälle:

Heuchelheim: Werbeschild beschädigt und weggefahren

Zwischen Donnerstag (28.April) 16.00 Uhr und Freitag (29.April) 10.40 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter die Ludwig-Rinn-Straße. In Höhe der Hausnummer 59 kollidierte der Unbekannte mit einem am Fahrbahnrand stehendem Werbeschild.

Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 3.350 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Vorfahrt missachtet

Eine 60-jährige Frau aus Reiskirchen in einem Renault befuhr Donnerstagabend (28.April) gegen 21.15 Uhr die Turnstraße in Richtung Kornblumenstraße. Im Kreuzungsbereich übersah die Reiskirchenerin den Daimler eines 22-Jährigen, der die Kornblumenstraße in Richtung Turnstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der Renault prallte nach dem Zusammenstoß gegen ein Verkehrszeichen. Der 22-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 17.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

B49/Reiskirchen: Wildunfall

Donnerstagabend (28.April) gegen 21.30 Uhr befuhr eine 29-jährigev Frau in einem Kia die Bundesstraße 49 von Gießen nach Reiskirchen als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Die Kia-Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Tier überlebte den Aufprall nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Hungen: Zusammenstoß beim Rückwärtsfahren

Eine 46-jährige Frau aus Hungen in einem BMW und ein 49-jähriger Mann in einem Audi befuhren hintereinander die Straße “Am Grenzwall”. Aufgrund von Gegenverkehr und abgestellten Fahrzeugen am Fahrbahnrand fuhr die BMW-Fahrerin zurück und achtete offenbar nicht auf den hinter ihr stehenden Audi.

Es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Unfall mit zwei Radlern

Ein 72-jähriger Radfahrer aus Buseck befuhr am Donnerstag (28.April) gegen 18.55 Uhr den “Martha-Mendel-Weg” von Gießen in Richtung Trohe. Der 72-Jährige beabsichtigte zwei Radfahrer zu überholen und übersah dabei einen entgegenkommenden 57-jähruge Radler aus Gießen. Es kam zu einem Zusammenstoß bei dem die Radler stürzten.

Der 72-Jährige zog sich schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Gießener verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

B3/Lollar: Stopp-Schild ignoriert

Am Freitag (29.April) gegen 08.43 Uhr befuhr eine 39-jährige Frau in einem Renault die Auffahrt Staufenberg zur Bundesstraße 3 in Richtung Marburg. Vermutlich ignorierte die Renault-Fahrerin ein am Ende der Auffahrt stehendes Stopp-Schild und fuhr auf die B3 auf.

Ein auf der rechten Spur der B3 fahrender 66-LKW-Fahrer versuchte noch auszuweichen, touchierte jedoch den Renault auf der Fahrerseite. Glücklicherweise verletzte sich niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Unfall im Kreuzungsbereich

Eine 42-jährige Frau aus Nidda in einem VW befuhr am Freitag (29.April) gegen 09.20 Uhr die Bismarckstraße in Richtung Ludwigstraße und hielt vor einer roten Ampelanlage. Trotz der noch rot anzeigenden Ampel fuhr die VW-Fahrerin los und es kam zum Zusammenstoß mit dem VW eines 50-Jährigen, der die Ludwigstraße in Richtung Liebigstraße befuhr.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

