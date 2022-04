Unbekannte Täter brechen Gartenhütte auf und stehlen 2 Rasenmäher

Knüllwald Remsfeld (ots) – 28.04.2022, 17:00 Uhr bis 29.04.2022, 11:00 Uhr – Zwei Rasenmäher im Gesamtwert von 2.200 Euro stahlen unbekannte Täter aus einer Gartenhütte in der Langen Straße. Die Täter begaben sich auf dem Privatgrundstück zu der Gartenhütte und brachen dort die doppelflügelige Eingangstür auf.

Aus der Hütte stahlen sie anschließend einen Aufsitzrasenmäher der Marke Viking und einen Benzinrasenmäher der Marke Weibang. Wie die Täter die Beute abtransportiert haben steht zurzeit nicht fest. Der angerichtete Sachschaden beträgt 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Einbrecher stehlen Bargeld aus Bäckerei

Schwalmstadt-Ziegenhain (ots) – 28.04.2022, 18:30 Uhr bis 29.04.2022, 04:00 Uhr – In eine Bäckerei im Badeweg drangen unbekannte Täter in der Zeit zwischen gestern Abend und heute Morgen ein. Sie Täter stahlen vorgefundenes Bargeld. Die Täter gelangten auf nicht bekannte Weise in die Bäckerei.

Aus der Küche stahlen sie vorgefundenes Bargeld. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Felsberg (ots) – Am Mittwoch 27.04.2022, kam es gegen 15:40 Uhr zwischen der Ortslage Felsberg-Melgershausen und der Anbindung zur B253 auf der Melsunger Straße (L 3222) zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 76-jähriger Mann aus dem Felsberger Ortsteil Melgershausen befuhr mit seinem Pkw die L3222 aus Richtung Melsungen kommend in Richtung Felsberg-Melgershausen.

Kurz vor der Ortslage Melgershausen kam er nach ersten Erkenntnissen vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr gegen einen Leitpfosten und stieß im Graben gegen einen dortigen Wasserdurchlass. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 76-Jährige noch am Unfallort.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 9.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die L3222 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt.

