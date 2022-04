Fahrgäste in Straßenbahn mit Waffe verängstigt

Kassel-Vorderer Westen (ots) – Am Donnerstag 28.04.2022 wurde die Polizei gegen 17:30 Uhr zur Straßenbahnhaltestelle “Murhardstraße/Universität” gerufen, da dort ein Mann mit einer Schusswaffe in der Hand stehen soll und die Fahrgäste in der vorbeifahrenden Tram verängstige. Die sofort nach der Mitteilung entsandten Streifen der Kasseler Polizei entdeckten den beschriebenen Mann noch an der Haltestelle.

Unter größter Vorsicht näherten sich die Polizisten an und nahmen den 22-Jährigen schlagartig fest. Wie sich dann herausstellte, handelte es sich bei der Waffe um eine Luftdruckpistole, die mitsamt Munition sichergestellt wurde.

Darüber hinaus fanden die Beamten bei der Durchsuchung des hinreichend polizei bekannten Mannes knapp 15 Gramm Heroin. Aufgrund der Menge besteht der Verdacht, dass der 22-Jährige mit den Betäubungsmitteln gehandelt hat.

Der Festgenommene aus Kassel, der derzeit keinen festen Wohnsitz hat, wird am Freitag 29.04.2022 einem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn führen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

Raubüberfall auf Tankstelle

Kassel (ots) – Am Freitag 29.04.2022 gegen 03:46 Uhr, kam es in Niederzwehren zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Frankfurter Straße. Ein männlicher Täter betrat den Verkaufsraum der Tankstelle und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Zu diesem Zeitpunkt befand sich, neben der Angestellten, auch ein weiterer Gast in dem Verkaufsraum.

Der Täter flüchtete anschließend mit der Beute in unbekannter Höhe zu Fuß in unbekannte Richtung. Personen kamen bei dem Überfall nicht zu Schaden. Intensive Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bisher nicht zur Ergreifung des Täters.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Ca 180 cm groß, ca. 30 Jahre alt, trug eine dunkelblaue Jacke mit Kapuze und weißer Aufschrift auf der linken Brust, grün-graue Schirmmütze, über die Schirmmütze war die Kapuze gezogen, dunkle Hose, mittelblaue Schuhe mit weißer Sohle. Zudem führte der Täter einen dunklen Rucksack mit.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Kassel unter Tel. 0561/910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Folgemeldung:

(ots) – Nachdem es in der vergangenen Nacht gegen 3:45 Uhr zu einem Raub auf eine Tankstelle in der Frankfurter Straße in Kassel gekommen ist, konnte die Polizei am heutigen Freitagmorgen einen 35-jährigen Tatverdächtigen bei einem Einsatz wegen Ruhestörung festnehmen. Der Mann aus Kassel stellte sich selbst und räumte den Raubüberfall ein, bei dem unter Vorhalt eines Messers Bargeld erbeutet worden war. Er befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam und wird am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt.

Ein Anwohner aus dem Kasseler Stadtteil Niederzwehren hatte gegen 5:00 Uhr die Polizei gerufen, da in einem Nachbarhaus lautstark ein Pärchen stritt. Bei Eintreffen der Streife des Polizeireviers Süd-West konnte die betreffende Wohnung aufgrund des andauernden Streits sofort lokalisiert werden.

Auf Klingeln öffneten den Beamten die dort wohnende Frau und ihr 35-jähriger Lebensgefährte, die Beide angaben, dass es nur zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sei. Direkt im Anschluss und völlig unvermittelt offenbarte der Mann reumütig, dass er den Tankstellenraub in der Frankfurter Straße begangen hatte.

Anschließend übergab er den Polizisten die beim Raub getragene Kleidung und das Messer, mit dem er der Angestellten gedroht hatte. Die Streife nahm den Mann fest und brachte ihn auf das Revier. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn dauern an und werden von den Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo geführt.

Verkehrsschild am Stern umgefahren und abgehauen

Kassel-Mitte (ots) – Nachdem er am Donnerstagabend 28.04.2022 beim Abbiegen an der Sternkreuzung in der Innenstadt ein Verkehrsschild umgefahren hat, ist ein zunächst unbekannter Autofahrer anschließend abgehauen. Der Pkw war gegen 22:10 Uhr von der Unteren Königsstraße kommend an der Kreuzung nach links in Richtung Kurt-Schumacher-Straße abgebogen.

Dabei kam der Fahrer, der laut eines Passanten sichtliche Schwierigkeiten bei der Beherrschung seines Pkw hatte, nach links von der Straße ab und fuhr ein Schild mit Pfeil auf einer Verkehrsinsel um.

Da sich der 31-jährige Zeuge aus Kassel das Kennzeichen des flüchtenden Wagens einprägte und sofort die Polizei rief, wurde der mutmaßliche Unfallverursacher bei der Rückkehr an seiner Wohnung im Landkreis Kassel bereits von einer Polizeistreife in Empfang genommen.

Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, war der 35-Jährige dort betrunken vorgefahren. Im weiteren Verlauf ergab ein Atemalkoholtest rund 1,7 Promille. An dem VW Passat des Mannes fanden die Beamten zudem passende und frische Unfallschäden im Frontbereich. Aus diesen Gründen musste er die Polizisten anschließend zur Blutentnahme mit zur Dienststelle begleiten und sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Unfallflucht verantworten.

Zahlreiche Scheiben von Schulturnhalle durch Steinwürfe beschädigt

Kassel-Oberzwehren (ots) – Unbekannte haben im Laufe der Woche vermutlich durch Steinwürfe zahlreiche Scheiben an der Fensterfront einer Schulturnhalle in der Brückenhofstraße beschädigt. Der Hausmeister der Willy-Brandt-Schule hatte am gestrigen Donnerstagmorgen die Polizei gerufen, nachdem er die Schäden entdeckt hatte. Wie die eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, waren an der Fensterfront an insgesamt 11 Stellen Scheiben beschädigt worden.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 8.000 Euro. Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum zwischen Dienstag 26.04.2022 um 13:00 Uhr und dem Donnerstagmorgen 28.04.2022 um 09:30 Uhr eingrenzen. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die den Ermittlern Hinweise zu den Verursachern der Sachbeschädigungen geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100.

Abgedrängter Quad-Fahrer verletzt sich leicht – Zeugen gesucht

Kassel-Unterneustadt (ots) – Zeugen eines Unfalls, der sich am Mittwoch 27.04.2022 gegen 9:35 Uhr am Unterneustädter Kirchplatz in Kassel ereignete, suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war zu dieser Zeit eine 29-jährige Frau aus Göttingen mit ihrem silbernen VW Polo auf dem rechten Fahrstreifen der Leipziger Straße in Richtung Fuldabrücke unterwegs und wollte nach rechts in die Hafenstraße abbiegen.

Dies bemerkte offenbar das hinter ihr fahrende Auto zu spät, sodass der Fahrer zunächst leicht gegen die hintere Stoßstange des VW stieß und dann auf den linken Fahrstreifen lenkte, ohne auf das neben ihm fahrende gelbe Quad zu achten.

Als der 23-jährige Fahrer des vierrädrigen Fahrzeugs nach links auswich, um eine seitliche Kollision mit dem plötzlich ausscherenden Pkw zu verhindern, überschlug sich das Quad. Der Mann aus Niestetal stürzte und verletzte sich dabei leicht.

Der Unfallverursacher setzte anschließend seine Fahrt fort und flüchtete von der Unfallstelle. Nähere Hinweise zu dem Pkw, der nach Angaben des Quad-Fahrers von einem Mann gesteuert wurde, liegen bislang nicht vor. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

