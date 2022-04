Karlsruhe – Zwei verdächtige Personen nach mutmaßlichen Schussabgaben vorläufig festgenommen

Karlsruhe (ots) – Zwei verdächtige Personen wurden am Freitagmittag vor ihrem

Wohnhaus in Karlsruhe-Neureut vorläufig festgenommen. Wie Zeugen kurz nach 12.00

Uhr über Notruf mitteilten, sollen aus einem Dachfenster heraus mehrere Schüsse

abgegeben worden sein. Personen kamen hierbei aber nicht zu Schaden. In der

Folge fuhren zahlreiche Einsatzkräfte zu der betroffenen Örtlichkeit und

umstellten das Gebäude. Noch während des Einsatzes einer Drohne und der Anfahrt

des hinzugerufenen Spezialeinsatzkommandos verließen die 35-jährige

Wohnungsinhaberin und ihr Freund das Wohnhaus und konnten so vorläufig

festgenommen werden. In der betroffenen Wohnung fanden Beamte eine mutmaßliche

Schreckschusswaffe. Weitere Ermittlungen zu den Hintergründen dauern derzeit

noch an. Die Schüler einer benachbarten Schule sowie die Kinder eines

Kindergartens mussten während der unklaren Lage bis gegen 13.50 Uhr in den

Gebäuden verbleiben.

Bruchsal – Mutmaßlicher Fahrraddieb ermittelt – ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Bruchsal (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe.

Ein mutmaßlicher Dieb mehrerer hochwertiger Fahrräder konnte am

Donnerstagvormittag nach einem Zeugenhinweis in Bruchsal vorläufig festgenommen

werden. Ein aufmerksamer Lehrer eines Bruchsaler Gymnasiums erkannte gegen

Morgen einen Mann wieder, der tags zuvor an der Schule ein hochwertiges Pedelec

entwendet haben soll. Die hinzugerufene Polizei nahm daraufhin den 30-jährigen

mutmaßlichen Täter vorläufig fest.

Im Zuge der Ermittlungen von Beamten des Polizeireviers Bruchsal erhärtete sich

der Verdacht gegen den Mann, weitere Taten begangen zu haben. So soll der Mann

bereits am 9. April in Bruchsal ein Pedelec im Wert von mehreren tausend Euro

entwendet haben. Mutmaßlich da sich an diesem entwendeten Pedelec kein

Fahrradcomputer mehr befand, soll der Beschuldigte einige Tage später in einem

Fahrradgeschäft in Bruchsal ein passendes Gerät entwendet haben.

Der 30-jährige wohnsitzlose Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Karlsruhe am Freitagvormittag dem Haftrichter am Amtsgericht Bruchsal

vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

Karlsruhe – Beleidigungen und Handgreiflichkeiten in der Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Mann beleidigte am Dienstagabend in

der Straßenbahn mehrere Fahrgäste und wurde gegenüber einer jungen Frau

handgreiflich.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Tatverdächtige gegen 17.45 Uhr an der

Haltestelle Marktplatz die Straßenbahnlinie S1 in Fahrtrichtung Bad Herrenalb.

Der offenbar stark alkoholisierte Mann begann sofort die anderen Fahrgäste zu

beleidigen und zu bespucken. Außerdem schlug er gegen eine Plexiglasscheibe in

der Bahn. Eine Frau zwischen 20 und 25 Jahren wurde dabei wohl gezielt von dem

Randalierer beleidigt. Drei Männer gingen dazwischen, um zu schlichten. Als der

Aggressor die Bahn dann an der Haltestelle Poststraße verlassen wollte, riss er

wohl noch an der Handtasche einer weiteren jungen Frau. Offenbar wollte er die

Dame mit nach draußen zu ziehen. Glücklicherweise konnte sie sich noch

rechtzeitig losreißen.

Wer nähere Angaben zu dem Sachverhalt oder dem Mann machen kann, wird gebeten,

unter der Telefonnummer 0721/666-3311 sich an das Polizeirevier

Karlsruhe-Marktplatz zu wenden.

Karlsbad – Taxishuttle fährt Passant über den Fuß

Karlsruhe (ots) – Einen heftig schmerzenden Fuß erlitt in der Nacht auf Freitag

ein Passant in der Hirtenstraße in Langensteinbach, nachdem ein Taxishuttle

darüber rollte und anschließend davonfuhr.

Nach den bisherigen Ermittlungen verhandelte gegen 01.30 Uhr ein 24-jähriger

Passant mit einem bislang unbekannten Taxifahrer über die angedachte Heimfahrt.

Als man sich nicht einigen konnte, wollte der Taxifahrer wohl weiterfahren.

Dabei fuhr er offenbar über den Fuß des 24-Jährigen, der noch neben dem Taxi

stand. Der Fußgänger erlitt hierdurch leichte Verletzungen und musste zur

weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Taxifahrer setzte

seine Fahrt jedoch unbeirrt fort. Ob der Taxifahrer den Unfall überhaupt

bemerkte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall gesehen haben und nähere Angaben

zum schwarzen Taxishuttle machen können. Wer Hinweise hat, kann sich gerne an

die Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/944-840 wenden.

Karlsruhe – Einbruch in Gastronomie Unternehmen

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen

Mittwoch, 19:40 Uhr und Donnerstag, 05:30 Uhr in ein Gastronomie Unternehmen in

der Unteren Straße in Knielingen ein. Zunächst verschafften sich die Diebe

gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diverse Schränke und

Schubladen. Mit einem schwarzen iPad mini und einem blauen JBL-Bluetooth

Lautsprecher verließen die Täter unerkannt die Örtlichkeit. Der geschätzte

Gesamtschaden beziffert sich auf einige hundert Euro.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Telefonnummer

0721-6663611 entgegen.

Offenburg/Karlsruhe – Mutmaßlicher Fahrkartenautomatensprenger in Haft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeipräsidien Offenburg und

Karlsruhe sowie der Staatsanwaltschaft Baden-Baden

Im Zeitraum zwischen Juni und Dezember 2021 kam es in den

Zuständigkeitsbereichen der Polizeipräsidien Offenburg und Karlsruhe zu

insgesamt acht Sprengungen von Fahrkartenautomaten sowie einem weiteren Versuch.

Den Ermittlern des Kriminalkommissariats Rastatt ist es nun in enger

Zusammenarbeit mit Beamten des Kriminalkommissariats Bruchsal gelungen, einen

Tatverdächtigen zu ermitteln.

Die erste Tat ereignete sich am 26. Juni an einer Bahnhaltestelle in Baden-Baden

Haueneberstein, die letzte der Serie am 2. Dezember in Bruchsal.

Kriminaltechniker erkannten bei allen neun Taten die identische Vorgehensweise,

wodurch ein Zusammenhang wahrscheinlich war. Durch die Detonationen wurden die

Automaten vollständig zerstört. Trümmerteile, die in einem Umkreis von bis zu 50

Metern verstreut waren, beschädigten unter anderem mehrere Fahrradabstellplätze

und Beleuchtungseinrichtungen im Umfeld der Automaten. Verletzt wurde durch die

Sprengungen glücklicherweise niemand. Insgesamt ist ein Sachschaden von über

150.000 Euro entstanden. Zudem konnte der Tatverdächtige Bargeld im

fünfstelligen Bereich erbeuten.

Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen den mittlerweile

festgenommenen 36-Jährigen, weshalb das Amtsgericht Baden-Baden auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Baden-Baden Anfang Februar 2022 die Durchsuchung der Wohnung

in Rastatt anordnete. Hierbei konnten umfangreiche Beweismittel wie Tatwerkzeug,

Bekleidung und Geldkassetten aufgefunden und beschlagnahmt werden. Gegen den

Mittdreißiger wurde inzwischen Haftbefehl erlassen, welcher am vergangenen

Dienstag in Vollzug gesetzt wurde. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt

überstellt.

Ein Abgleich der DNA ergab zudem, dass der 36-Jährige kasachische

Staatsangehörige zwischen März 2018 und Juni 2021 offenbar auch an weiteren

ähnlichen Taten in Baden-Württemberg und Bayern beteiligt gewesen sein dürfte.

Pressestellen Polizeipräsidien Offenburg und Karlsruhe

Hambrücken – Verkehrsunfall auf der Landesstraße 556

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Autofahrerin kam

es am Donnerstagnachmittag auf der L556 zwischen Forst und Hambrücken.

Die 44-jährige Fahrerin eines Seat war gegen 15.45 Uhr auf der L556 in Richtung

Hambrücken unterwegs. Kurz nach der Autobahnüberführung wollte sie offenbar ihr

Fahrzeug wenden und übersah scheinbar das entgegenkommenden Auto eines

21-jährigen Honda-Fahrers. Bei der Kollision beider Fahrzeuge verletzte sich die

mutmaßliche Unfallverursacherin.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.