Mannheim-Rheinau: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer – Zeugen gesucht

Mannheim-Rheinau (ots) – Ein schwerverletzter Motorradfahrer und mehrere tausend

Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am

Freitagmittag auf der B 36 bei Mannheim-Rheinau ereignete. Ein Unbekannter fuhr

gegen 12.15 Uhr mit seinem Auto an der Zufahrt „Rheinau-Süd“ auf die B 36 in

Richtung Mannheim auf. Dabei wechselte er unachtsam und ohne zu blinken vom

Beschleunigungsstreifen direkt vor einem von hinten herannahenden 60-jährigen

VW-Fahrer auf die rechte Fahrspur. Dieser musste infolgedessen auf die linke

Fahrspur ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei stieß er mit einem

69-jährigen Motorradfahrer zusammen, der sich gerade neben ihm im Überholvorgang

befand. Der 69-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen am Becken und

Oberkörper zu. Der unbekannte Unfallverursacher hielt kurz an, fuhr dann aber

einfach davon.

Mit einem Rettungswagen wurde der 69-jährige Motorradfahrer in eine Klinik

eingeliefert. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

Das Motorrad war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

Während der Unfallaufnahme musste die B 36 linke Fahrspur in Fahrtrichtung

Mannheim bis ca. 13.45 Uhr gesperrt werden.

Nach Aussage von Zeugen soll es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um

einen dunklen Fiat gehandelt haben. Näheres zum Fahrer ist nicht bekannt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrers geben können, werden gebeten,

sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

Mannheim / Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis: Mögliches Diebesgut bei Festnahme sichergestellt – Eigentümer gesucht

Mannheim / Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nachdem am 17.03.2022 zwei

Tatverdächtige eines Wohnungseinbruchsdiebstahls festgenommen worden waren (wir

berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5174225), sucht die

Kriminalpolizei nun nach Eigentümern möglichen Diebesguts. Bei den beiden

Tatverdächtigen waren Schmuckstücke aufgefunden worden, deren

Eigentumsverhältnisse bisher ungeklärt sind. Die Kriminalpolizei geht davon aus,

dass diese aus weiteren Taten stammen könnten.

Lichtbilder des vermeintlichen Diebesguts sind unter dem folgenden Link zu

finden: https://ppmannheim.polizei-bw.de/leimen-mutmassliches-diebesgut-schmuck-

sichergestellt/

Personen, die auf den Lichtbildern ihr Eigentum wieder erkennen, werden gebeten,

sich an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621 174 – 4444 zu wenden.

Mannheim-Käfertal: Unfallflucht vorgetäuscht – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Mit dem Anzeigen einer Unfallflucht versuchte ein 24-Jähriger

am Donnerstagmittag einen selbst verursachten Schaden an seinem Auto als

Fremdverschulden zu verschleiern – vergebens.

Wenig plausibel erschienen die Schilderungen des 24-Jährigen, weshalb die

Beamten des Polizeireviers Mannheim-Käfertal das Auto in der

Therese-Blase-Straße genauer unter die Lupe nahmen. Auch die feststellbaren

Schäden in Höhe von knapp 8.000 Euro am Fahrzeug sowie im unmittelbaren Umfeld

ließen den jungen Mann auffliegen, da diese nicht in Einklang mit den

Schilderungen noch einer Unfallflucht in der Straße zu bringen waren. Der

Schaden entstand demnach an einer anderen Unfallstelle. Da der 24-Jährige zudem

offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand und angab, dass Fahrzeug kurze Zeit

zuvor noch „richtig“ geparkt hätte, wurde ihm ein freiwilliger Test angeboten.

Dieser bestätigte den Verdacht, weshalb dem 24-Jährigen in der Dienststelle eine

Blutprobe entnommen. Das Auto, ein VW Golf Kombi mit Wiesbadener Zulassung (WI)

wurde zur weiteren Beweissicherung sichergestellt und abgeschleppt. Die weiteren

Ermittlungen führt nun der Verkehrsdienst Mannheim.

Da nicht auszuschließen ist, dass der 24-Jährige im Zeitraum von Dienstag, den

26.04., bis Donnerstag ein anderes Fahrzeug im Bereich Mannheim bei einem Unfall

beschädigte und anschließend flüchtete, suchen die Ermittler nach Zeugen.

Personen die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621

174-4222 zu melden.

Mannheim-Rheinau: 33-jährige Frau verursacht unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall und verhält sich gegenüber Rettungskräften renitent

Mannheim-Rheinau (ots) – Am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr geriet eine

33-jährige BMW-Fahrerin an der Einmündung „Otterstadter Straße/ Dänischer Tisch“

auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem 65-jährigen VW-Fahrer zusammen.

Hierbei wurde die 33 Jahre alte Frau verletzt. Der 65-Jährige blieb hingegen

unverletzt. Beide Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von

rund 30.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte einen

deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft der 33-Jährigen fest. Als die Frau zu

Untersuchungszwecken sowie zum Zweck der Blutentnahme in eine Klinik gebracht

werden sollte, verhielt sie sich gegenüber den Rettungskräften derart aggressiv,

dass der Transport durch Polizeikräfte begleitet werden musste. Die Ermittlungen

des Verkehrsdienst Mannheim dauern derzeit weiter an.

Mannheim-Neckarstadt: 29-Jähriger verliert Kontrolle über sein Fahrzeug und verursacht Unfall – eine Person verletzt

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Ein 29-jähriger BMW-Fahrer verlor am

Donnerstagabend im Stadtteil Neckarstadt die Kontrolle über sein Fahrzeug und

verursachte einen Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und erheblichem

Sachschaden.

Der Mann war mit seinem 3er-BMW in der Untermühlaustraße stadteinwärts

unterwegs. An der Ampel in Höhe der Hansastraße musste er bei Rotlicht anhalten.

Beim Umschalten auf Grün fuhr der 29-Jährige stark beschleunigend mit

quietschenden und durchdrehenden Reifen los. Anschließend wechselte er mehrfach

von der linken auf die rechte Fahrspur, um Fahrzeuge zu überholen. Als der

schließlich wieder nach rechts wechseln wollte, verriss der Mann das Lenkrand,

verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Er prallte in der Folge gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Kleinlaster und

wurde anschließend gegen eine Hauswand geschleudert. Der Kleinlaster wurde durch

die Wucht des Aufpralls gegen einen davor geparkten Opel geschoben.

Der 29-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die

Feuerwehr mit schwerem Gerät daraus befreit werden. Er hatte Verletzungen

erlitten und wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus

eingeliefert, das er nach ambulanter Behandlung jedoch wieder verlassen konnte.

Der BMW des 29-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf

rund 25.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Mann den Sicherheitsgurt nicht

angelegt hatte.

Gegen den Mann wird nun wegen Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen

Kraftfahrzeugrennen sowie Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des BMW-Fahrers gefährdet wurden

oder sachdienliche Hinweise zu dessen Fahrweise geben können, werden gebeten,

sich beim Verkehrsdienst Mannheim, Tel.: 0624/174-4222 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Farbschmiererei an Gebäudefassade; Täterfestnahme

Mannheim-Innenstadt (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag stellten

Einsatzkräfte des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt auf ihrer Streifenfahrt

eine Person fest, welche gerade dabei war, eine Gebäudefassade in den

O-Quadraten mit roter Farbe zu beschmieren. Daraufhin nahmen die Polizeibeamten

den 20 Jahre alten Mann noch an Ort und Stelle fest. Die Sprühdose mit roter

Farbe wurde außerdem sichergestellt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist

derzeit noch nicht bekannt. Der junge Mann sieht nun einer Strafanzeige wegen

des Verdachts der Sachbeschädigung entgegen.

Mannheim-Vogelstang: Unbekannte dringen in Schulgebäude ein – Zeugen gesucht

Mannheim-Vogelstang (ots) – Am frühen Freitagmorgen drangen unbekannte Täter in

ein Schulgebäude im Stadtteil Vogelstang ein. Kurz nach vier Uhr meldeten

Zeugen, dass sich auf dem Dach des Gebäudes der Werkrealschule im Warnemünder

Weg zwei Personen befinden wurden und er das Geräusch von splitterndem Glas

gehört habe.

Bei der äußerlichen Überprüfung des Gebäudes konnten tatsächlich zwei Personen

im Gebäude gesichtet. Das Gebäude wurde daraufhin durch mehrere Polizeistreifen

umstellt und anschließend mithilfe eines Polizeihunds durchsucht. Dabei konnte

im Obergeschoss eine beschädigte Fensterscheibe festgestellt, ein Einsteigen

durch dieses Fenster kann jedoch ausgeschlossen werden, da dies zu erheblichen

Verletzungen geführt hätte. Zudem wurde durch die Eindringlinge ein

Schlüsselkasten im Gebäudeinneren aufgebrochen. Inwiefern etwas entwendet wurde,

bedarf weiterer Ermittlungen.

Personen konnten im Gebäude nicht mehr angetroffen werden. Bislang ist unklar,

auf welche Weise die Unbekannten ins Gebäude eingedrungen sind und wie sie es

wieder verlassen haben.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

Mannheim-Jungbusch: Rauchentwicklung durch angebranntes Essen – eine verstorbene Person aufgefunden

Mannheim-Jungbusch (ots) – Wegen Rauchentwicklung in einer Wohnung im Stadtteil

Jungbusch wurden am Donnerstagabend Polizei und Feuerwehr alarmiert. Ein Zeuge

stellte kurz nach 20 Uhr, bei der Heimkehr in seine mit einem 71-jährigen Mann

gemeinsam genutzte Wohnung, starke Rauchentwicklung beim Betreten der Räume

fest. In der Küche fand er seinen Mitbewohner leblos am Boden liegend vor. Auf

dem eingeschalteten Herd befand sich eine Pfanne mit verkohltem Essen, das für

die Rauchentwicklung sorgte.

Reanimationsversuche von Rettungskräften und Notarzt verliefen erfolglos. Im

Rahmen weiterer ärztlicher und kriminalpolizeilicher Untersuchungen ergaben sich

keine Hinweise auf eine Rauchgasvergiftung als Todesursache. Vielmehr wurde

ermittelt, dass der 71-Jährige unter Vorerkrankungen litt und bereits am

Vorabend über starke Atemprobleme klagte. Daher ist davon auszugehen, dass der

71-Jährige aufgrund dessen verstorben ist und sich der Rauch durch das

angebrannte Essen erst im Nachhinein entwickelt hatte.

