Lobbach-Waldwimmersbach: Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge zwischen Waldwimmersbach und Haag; L 595 voll gesperrt; Unfallhergang und Anzahl der Verletzten noch unklar

Lobbach-Waldwimmersbach (ots) – Wegen eines schweren Verkehrsunfalls ist die L

595 derzeit voll gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen stießen kurz nach 16 Uhr zwei Autos zwischen

Waldwimmersbach und Haag frontal zusammen. Eine Person wurde dabei in ihrem

Fahrzeug eingeklemmt. Die Rettungskräfte befinden sich bereits im Einsatz.

Weitere Erkenntnisse zum Unfallhergang, zum Schadensausmaß sowie zur Anzahl der

Verletzten liegen noch nicht vor.

Schwetzingen: Um 80.000.- Euro betrogen; Schwetzingerin überweist an angebliche Europol-Beamte unglaublich hohe Summe

Schwetzingen (ots) –

Europol meldet sich nicht telefonisch!!!

an Europol wird kein Geld überwiesen!!!

Europolbeamte holen kein Geld vor der Haustür ab!!!

Leider wieder erfolgreich war die Telefonbetrugsmasche, mit der falsche

Mitarbeiter von Europol mehrere tausend Euro erbeuteten. Von einer

Schwetzingerin ergaunerten auf diese Art und Weise rund 80.000.- Euro.

Die 62-Jährige erhielt im Laufe des Donnerstagnachmittages mehrere Anrufe eines

angeblichen Anthony Daniels, der Mitarbeiter bei Europol sei.

Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen brachte er die Frau dazu, eine App auf

ihren Computer herunterzuladen und mehrere hohe Geldbeträge zu überweisen, die

sich schließlich auf 80.000.- Euro summierten.

Als ihr am Donnerstagabend bei einem neuerlichen, langen Telefonat mit Anthony

Daniels plötzlich Zweifel an dessen Identität kamen, holte sie sich

Informationen über eine Suchmaschine im Internet ein und erkannte dabei die

Betrugsmasche.

Das Geld war allerdings bereits überwiesen. Ob es zurückgeholt werden kann,

steht noch nicht fest.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang weisen die Fahnder nochmals

darauf hin:

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen.

Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

Rufen Sie die jeweilige Person oder Institution unter der Ihnen

bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt

bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld, Wertsachen oder sensible Daten von Ihnen fordert:

Ziehen Sie unbedingt eine Vertrauensperson hinzu und besprechen

Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen

nahestehenden Personen.

Geben Sie keine persönlichen Daten, Zugangspasswörter, PINs oder sonstige Bankdaten preis.

sonstige Bankdaten preis.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, legen Sie auf und informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Rhein-Neckar-Raum/Ruhrgebiet: 34-Jähriger, 27-Jähriger und 25-Jährige wegen Verdachts des schweren Bandendiebstahls in mehreren Fällen in Untersuchungshaft

Rhein-Neckar-Raum/Ruhrgebiet: (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Nach intensiven Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen konnten Staatsanwaltschaft

und die für Eigentumsdelikte zuständige Kriminalinspektion der Polizeidirektion

Heidelberg mit Fahndungskräften des Polizeipräsidiums Mannheim am Donnerstag

drei deutsche Staatsangehörige festnehmen, gegen die zuvor vom Amtsgericht

Mannheim Haftbefehle erlassen worden waren.

Die beiden Männer und die Frau stehen im Verdacht, in wechselnder Besetzung und

mit weiteren, bisher unbekannten Tätern, in zumindest vier Fällen ältere

Mitbürger unter Nutzung unterschiedlicher Betrugsmaschen um mehrere Tausend Euro

erleichtert zu haben. Die Tatverdächtigen sollen sich als Mitarbeiter der

Krankenkasse oder des Ordnungsamtes ausgegeben haben und gelangten so unter dem

Vorwand, sie müssten den Impfstatus überprüfen, in die Wohnungen ihrer Opfer.

Hierzu sollen sie zur Legitimierung ihrer Person auch entsprechende Dokumente

vorgezeigt haben. Während eine der Personen die jeweils Geschädigten in ein

Gespräch verwickelte, sollen die weiteren Mitglieder der Bande unbemerkt in die

Räumlichkeiten eingedrungen und Bargeld sowie wertvolle Gegenstände entwendet

haben. Auch sollen sich die Tatverdächtigen als Mitarbeiter der Stadtwerke

ausgegeben oder den Geschädigten vorgegeben haben, als Mitarbeiter des

Gesundheitsamtes Hygienekontrollen durchzuführen.

In drei weiteren Fällen erkannten die potentiellen Opfer den Schwindel, so dass

es zu keinem Vermögensschaden kam.

Nachdem es den Ermittlerinnen und Ermittlern gelungen war, die Tatzusammenhänge

herzustellen und die Identitäten der Tatverdächtigen offenzulegen, wurden durch

die Staatsanwaltschaft Mannheim bei dem zuständigen Amtsgericht Haftbefehle

gegen die drei wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr beantragt und von dort

erlassen.

Nach ihrer Festnahme wurden die drei Tatverdächtigen dem zuständigen

Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher die Haftbefehle in Vollzug setzte. Sie

wurden anschließend in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei zu den weiteren,

bisher noch unbekannten Mittätern sowie weiteren, bisher nicht bekannten Taten,

dauern derzeit noch an. Zudem wird ermittelt, ob Zusammenhänge zu weiteren,

bereits bekannten Taten bestehen.

Geschädigte, welche sich bisher noch nicht an die Polizei gewandt haben, werden

gebeten, dies unter der Rufnummer 0621 174 4444 beim Kriminaldauerdienst zu tun.

Waibstadt / Rhein-Neckar-Kreis: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei – Orhan D. vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Waibstadt / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Seit Donnerstagmorgen etwa 09:00 Uhr wird

der 48-Jährige Orhan D. aus Waibstadt vermisst. Er war zuletzt von Angehörigen

zuhause gesehen worden und ist nun unbekannten Aufenthalts. Eine hilflose Lage

kann bei Orhan D. nicht ausgeschlossen werden, weshalb die Kriminalpolizei

derzeit intensiv nach ihm sucht. Der Einsatz von Personenspürhunden brachte

bisher leider keinen Erfolg, weshalb die Polizei auf Hilfe aus der Bevölkerung

angewiesen ist.

Orhan D. ist etwa 170 cm groß, von normaler Statur und hat braune Haare sowie

braune Augen. Er trägt eine blaue Jeans, graue Schuhe und dunkle Jacke mit

Kapuze. Er führt außerdem eine blaue Umhängetasche mit creme-farbenem Streifen

mit sich und trägt ein schwarzes Armband mit einem Engel am linken Arm. Ein

Lichtbild des Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg

unter dem folgenden Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/waibst

adt-rhein-neckar-kreis-vermisstenfahndung/

Hinweise auf den Aufenthaltsort von Orhan D. werden bei jeder

Polizeidienststelle, dem Polizeinotruf 110, sowie dem Kriminaldauerdienst unter

0621 174 – 4444 entgegengenommen.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit Beteiligung eines Rettungswagens – Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Vier leichtverletzte Personen und

erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen

in Weinheim. Ein 61-jähriger Mann war kurz nach 8 Uhr mit seinem Skoda auf der B

38 stadteinwärts unterwegs. An der Einmündung zur Mannheimer Straße missachtete

er das Sondersignal eines Rettungswagens, der mit Blaulicht und Martinshorn aus

der Mannheimer Straße nach links auf die B 38 in Richtung Autobahn abbiegen

wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Hierbei wurden der 61-jährige Seat-Fahrer sowie der 32-jährige Fahrer des

Rettungswagens und seine beiden Mitfahrerinnen im Alter von 22 und 54-Jahren

verletzt. Ein Patient befand sich nicht im Fahrzeug. Alle Verletzten wurden nach

Erstversorgung vor Ort und zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes

Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen.

Da der genaue Unfallablauf noch nicht abschließend geklärt werden konnte, sucht

die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise

zum Unfallhergang geben können. Diese werden gebeten, sich bei der

Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

Altlußheim / Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit zwei leicht Verletzten

Altlußheim (ots) – Am Donnerstag gegen 15:45 Uhr fuhr auf der L560 eine

59-jährige VW-Fahrerin einer vorausfahrenden 33-jährigen VW-Fahrerin ins Heck,

wodurch beide leicht verletzt wurde. Die beiden Autofahrerinnen waren in

Richtung Neulußheim unterwegs, als die 33-Jährige verkehrsbedingt bremsen

musste. Die nachfolgende 59-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr der

Vorausfahrenden ins Heck. Beide mussten durch den Rettungsdienst in ein

nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die Autos waren so stark beschädigt,

dass sie abgeschleppt werden mussten. Da die Fahrbahn durch auslaufendes Öl

verunreinigt wurde, musste diese durch eine Fachfirma gereinigt werden. Es

entstand ein Sachschaden von mehr als 8.000 Euro.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auf dem Nachhauseweg überfallen – Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 25-jähriger Mann wurde am frühen

Freitagmorgen in Weinheim überfallen. Der Mann war kurz nach Mitternacht vom

Hauptbahnhof in Weinheim zu Fuß auf dem Weg nach Hause. Dabei folgte ihm eine

unbekannte Person. In der Hauptstraße sprach ihn der Unbekannte schließlich an

und forderte, mit der Drohung, ihn mit einem Messer niederzustechen, die

Herausgabe von Bargeld. Der 25-Jährige händige daraufhin sein mitgeführtes

Bargeld aus. Der Unbekannte entriss ihm daraufhin dennoch die Geldbörse und

suchte nach weiterem Bargeld. Als er nicht fündig wurde, warf er den Geldbeutel

zu Boden und flüchtete in Richtung Marktplatz.

Eine sofort nach dem Notruf des 25-Jährigen eingeleitete Fahndung verlief

ergebnislos.

Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben:

Ca. 180 cm groß

Kräftige Statur

War bekleidet mit einem dunkelgrauen Pulli mit über den Kopf

gezogener Kapuze

Trug eine schwarze Maske

Zeugen, die auf die Tat aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Wiesloch: 84-jähriger Fußgänger von Auto angefahren; Fahrerin unter Alkohol zunächst flüchtig

Wiesloch (ots) – Dank eines 14-jährigen Mädchens konnte ein Unfall am

Donnerstagnachmittag schnell rekonstruiert werden. Die junge Zeugin hatte

beobachtet, wie kurz nach 15 Uhr eine Autofahrerin beim Rückwärtsausparken in

der Kirchengrundstraße einen 84-jährigen Mann anstieß, der gerade die Straße

überquerte. Der Mann verletzte sich dabei leicht, die Frau fuhr zunächst weiter.

Anwohner kümmerten sich um den am Boden liegenden Senior. Während der

Unfallaufnahme kam die Autofahrerin jedoch zurück, wobei die aufnehmenden

Beamten feststellten, dass sie unter Alkoholeinwirkung stand. Ein erster Test

ergab über 0,7 Promille.

Da ein Nachtrunk nicht ausgeschlossen war, wurden der 55-jährigen zwei

Blutproben entnommen und ihr Führerschein sichergestellt.

Der 84-Jährige wurde vor Ort versorgt.

Sinsheim: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Sinsheim (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen, kurz nach 7 Uhr,

auf der K 4283, zwischen Adersbach und Steinsfurt wurde ein 35-jähriger

Motorradfahrer leicht verletzt.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, wollte er an einem Lkw vorbeifahren,

der angehalten hatte, um nach links auf einen Waldparkplatz zu fahren. Dabei

prallte er gegen das Vorderrad des Lkw und stürzte. Dabei wurde der Biker leicht

verletzt und nach seiner notärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen in

eine Klinik gebracht.

Seine Kawasaki wurde total beschädigt. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere

tausend Euro belaufen.

Lobbach-Waldwimmersbach: Motorradunfall unter Drogeneinfluss

Lobbach-Waldwimmersbach (ots) – Am späten Donnerstagvormittag kam es auf der L

595, zwischen Schönbrunn-Haag und Lobbach-Waldwimmersbach zu einem

Verkehrsunfall, bei dem der verursachende Motorradfahrer, wie sich bei der

Unfallaufnahme herausstellte, unter Drogeneinfluss stand.

Der 27-Jährige war gegen 11.40 Uhr mit seiner Honda in Richtung Waldwimmersbach

unterwegs und fuhr in Höhe der Haager Mühle auf einen vorausfahrenden Traktor

auf, der von einem 84-Jährigen gefahren wurde.

Durch den Aufprall stürzte der Biker, wobei sich seine 25-jährige Sozia leicht

verletzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik

gebracht.

Der 27-Jährige, dem eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein

sichergestellt wurde, blieb wie der der Traktorfahrer auch, unverletzt.

Der Schaden beläuft sich auf rund 3.000.- Euro.

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte zerkratzen Auto – Zeugen gesucht!

Leimen (ots) – Am Donnerstag zwischen 17:00 Uhr und 20:15 Uhr zerkratzten

bislang unbekannte Täter ein Auto, das in der Festhallenstraße abgestellt war.

Sie beschädigten die gesamte Fahrerseite, die Heckklappe sowie eine

Fensterscheibe. Des Weiteren verteilten die Täter Kieselsteine sowie Erde auf

dem Auto. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.