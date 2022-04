Heidelberg-Kirchheim: Nach Farbschmierereien Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Vermutlich am Donnerstagvormittag beschmierte ein unbekannter

Täter mit einem kreide-ähnlichen Gegenstand mehrere Stromkästen, ein

Verkehrszeichen und Plakate im Bereich des Stückerwegs. Mit blauer Farbe

kritzelte der Täter dort Symbole auf, die nicht ohne weiteres zu entfernen sind.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen des Geschehens. Diese

werden gebeten, sich unter Tel.: 06221 34180 zu melden.

Heidelberg: Autofahrer flüchtet nach Unfall über Gehweg – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Am Donnerstag gegen 18:15 Uhr flüchtete in der Bismarkstraße

ein bislang unbekannter VW-Fahrer nach einem Zusammenstoß mit einer 63-jährigen

Mini-Fahrerin über den Gehweg und fuhr über eine rote Ampel. Die Mini-Fahrerin

wollte von der rechten auf die linke Fahrspur wechseln, als der von hinten

kommende VW mit dem Mini kollidierte. Nach dem Unfall fuhr der Unbekannte nach

links auf den Gehweg des Bismarkplatzes, überholte die an der roten Ampel

wartenden Autos, missachtete die rote Ampel und flüchtete. Er soll einen

dunkelgrünen VW Golf gefahren sein. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben

oder Hinweise zu dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06221/99-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

Heidelberg: LKW touchiert Radfahrerin – schwer verletzt

Heidelberg (ots) – Am Donnerstag gegen 11:30 Uhr touchierte ein 35-jähriger

LKW-Fahrer in der Speyrer Straße eine 56-jährige Radfahrerin, wodurch diese

stürzte und sich schwer verletzte. Beide waren in Fahrtrichtung Schwetzingen

unterwegs, als der LKW-Fahrer auf Höhe der Straße Langer Anger zu nah an der

56-Jährigen vorbeifuhr und diese zu Fall brachte. Sie musste durch den

Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Heidelberg – Verkehrsunfall zwischen Motorrad- und Fahrradfahrer – Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg (ots) – Wie bereits berichtet, ereignete sich kurz nach 15.30 Uhr, im

Bereich der Haltestelle Stadtbücherei auf der Heidelberger Kurfürstenanlage, ein

Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad- und einem Radfahrer. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand überquerte ein 48-jähriger Radfahrer trotz Rotlicht zeigender

Ampel die Fahrbahn und kollidierte hier mit einem 64-jährigen Motorradfahrer.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Personen verletzt und mit dem angeforderten

Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. An den beteiligten

Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000EUR, davon 4000EUR am

Motorrad der Marke BMW. Die Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen aufgenommen.

Heidelberg: Verkehrsunfall zwischen Roller- und Fahrradfahrer, beide verletzt; Rettungsdienste im Einsatz;

Heidelberg (ots) – Am Donnerstagnachmittag, kurz nach 15.30 Uhr, kollidierten in

Höhe der Stadtbücherei in der Kurfürstenanlage ein Rollerfahrer und ein

Fahrradfahrer miteinander. Beide Zweiradfahrer sind verletzt. Über die Schwere

ist noch nichts bekannt. Die Rettungsdienste sind im Einsatz.

Der Unfallhergang ist noch unklar.

Zeugen werden gebeten, sich mit den Unfallermittlern der Verkehrspolizei

Heidelberg, Tel.: 0621/174-4111 in Verbindung zu setzen.