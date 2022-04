Verkehrsunfallflucht am Parkplatz Center Shop

Kirn (ots)

Am Freitag den 29.04.2022 zwischen 12:45 Uhr und 13:05 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Center Shop in der Bahnhofstraße in Kirn ein Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug einen dort ordnungsgemäß abgestellten Audi A6 möglicherweise beim Ausparken. Die Halterin des Audi A6 befand sich zu diesem Zeitpunkt beim Einkaufen. Der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeuges entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eröffnet. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang oder dem unfallverursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Kirn in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen, 28.04., Saarlandstraße, 08:33 Uhr. Ein Mann bog mit seinem Motorrad aus der Nahestraße in die Saarlandstraße ein. Er beschleunigte, um einem herannahenden Fahrzeug auszuweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Er verletzte sich und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand Sachschaden.

Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen, 28.04., Schloßbergstraße, 06:00 Uhr – 06:45 Uhr. Eine Frau parkte ihren schwarzen Audi A4 Avant in Queraufstellung. Als sie zu diesem zurückkehrte, bemerkte sie einen frisch entstandenen Schaden an der Fahrerseite ihres Fahrzeugs. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen zum Unfallflüchtigen.

Mit 2,5 Promille auf dem Rad

Mainz-Neustadt (ots) – Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wird sich ein

26-jähriger Mainzer strafrechtlich verantworten müssen, der vergangene Nacht

doch „nur“ mit dem Fahrrad unterwegs gewesen war. Gegen 02:00 Uhr fiel der junge

Mann Mitarbeitern des Ordnungsamtes auf, da er in der Taunusstraße

augenscheinlich betrunken Fahrrad fuhr. Eine Funkstreife der Polizeiinspektion

Mainz 2 kam daraufhin zur Unterstützung hinzu und führte einen Atemalkoholtest

mit dem Mann durch. Dieser ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille, sodass der

26-jährige Fahrradfahrer die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe mit auf die

Dienststelle begleiten musste.

Nicht nur für PKW-, sondern auch für Radfahrer gilt es Promillegrenzen zu

beachten. Ab einem Wert von 1,6 Promille gelten Fahrradfahrer als absolut

fahruntüchtig und begehen damit eine Straftat. Neben einer Geldstrafe sowie zwei

Punkten in Flensburg zieht das die Anordnung einer medizinisch-psychologischen

Untersuchung (MPU) nach sich. Sollte diese mit negativem Ergebnis verlaufen, so

kann auch einem Radfahrer die Fahrerlaubnis für Kraftfahrzeuge entzogen werden.

Die Polizei appelliert daher auch an die Vernunft aller Zweiradfahrer: Bitte

lassen Sie Ihre Fahrräder im Zweifelsfall stehen und steigen auf den ÖPNV, ein

Taxi oder andere Alternativen um.

Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein über die Autobahn

A 61/Gundersheim (ots) – Bei der Kontrolle eines 23-jähringen PKW-Fahrers am

Mitfahrerparkplatz in Gundersheim, stellten Beamte der Polizeiautobahnstation

Gau-Bickelheim am 28.4.2022 gegen 11 Uhr Drogeneinfluss fest. Der Mann war einer

Streife zuvor auf der A 61 aufgefallen, da er sehr langsam fuhr. Die Polizisten

stellten zudem fest, dass der 23-Jährige über keine gültige Fahrerlaubnis

verfügt. Außerdem ergaben sich Verdachtsmomente, dass die Eintragungen für die

Hauptuntersuchung manipuliert waren. Der junge Mann musste mit zur Dienststelle,

wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm drohen nun gleich mehrere anzeigen.