34-Jähriger fällt erneut auf

Kaiserslautern (ots) – Zum wiederholten Mal fiel ein 34-Jähriger in der

Mannheimer Straße auf (wir berichteten: https://s.rlp.de/qwu2P). Am Donnerstag

machte der Mann erneut Ärger. Er war alkoholisiert und pöbelte Passanten an.

Nach einem eindringlichen Gespräch kam der 34-Jährige einem Platzverweis rund um

die Kindertagesstätte nach. |erf

Bitte nicht weitersagen!

Kaiserslautern (ots) – Wir können es nicht oft genug wiederholen: Bitte geben

Sie am Telefon Fremden NICHT Ihre persönlichen Daten weiter – weder Ihren

Familienstand, noch Ihre finanziellen Verhältnisse und auch nicht Ihre

Bankverbindung oder sonstige Zugangsdaten zu irgendwelchen Online- oder

Kunden-Konten! Bitte NICHT!

Einmal mehr ist es Betrügern gelungen, eine Frau aus Kaiserslautern am Telefon

hereinzulegen. Die Frau glaubte der automatisierten Bandansage, die ihr

erzählte, dass man in einem auf sie zugelassenen Auto Kokain gefunden habe. Und

Sie glaubte auch dem Mann, der sich anschließend als „Mitarbeiter des

Bundesjustizministeriums“ vorstellte und ihr weismachte, dass Betrüger unter

ihrem Namen mehrere Bankkonten eröffnet hätten und man nun die Echtheit der

Konten verifizieren müsse.

Die 35-Jährige folgte den Anweisungen des unbekannten Anrufers, gab ihre

kompletten Personaldaten und Bankverbindungen inklusive Passwörtern und PIN

weiter und gewährte den Unbekannten auch noch den Zugriff auf ihren Computer.

Erst nach dem Telefonat kamen der Frau Zweifel, ob es sich nicht vielleicht doch

um einen Betrug gehandelt haben könnte. Und als sie einen Blick in ihre

Onlinekonten warf, stellte sie Belastungen in Höhe von mehreren tausend Euro

fest. – Daraufhin ließ sie die betroffenen Konten sperren und änderte das

Passwort.

Die gleiche Warnung gilt für Anrufe von angeblichen Mitarbeitern der Firma

Microsoft, die ihren Opfern vorgaukeln, dass sie ihnen helfen wollen, ihren

Computer von angeblichen Viren zu befreien. Alles, was diese Betrüger wollen,

ist das Geld ihrer Opfer. Und an dieses kommen sie heran, indem sie sich zum

Beispiel per „Fernwartung“ Zugriff auf den Computer geben lassen und Bankdaten

ausspähen.

Die zweite Variante – wie im Fall eines 57-jährigen Mannes aus dem Stadtgebiet

in dieser Woche: Sie lassen sich für die „Reinigung“ des Computers und einen

vermeintlichen „Virenschutz“ Geld überweisen.

Wir appellieren noch einmal dringend an alle, die solche Anrufe erhalten: Egal,

ob Ihnen beunruhigende Nachrichten „um die Ohren gehauen“ werden, die Sie erst

einmal schockieren, oder ob jemand Sie unter Druck setzen will, zum Beispiel

wegen angeblich offener Geldforderungen, die jetzt sofort bezahlt werden müssen,

oder ob Ihnen jemand scheinheilig seine Hilfe anbietet, dafür aber Zugriff auf

Ihren Computer oder Ihr Bankkonto haben will – bitte versuchen Sie Ruhe zu

bewahren und bleiben Sie wachsam! Lassen Sie sich nicht so einfach auf

irgendwelche Forderungen ein! Überprüfen Sie zunächst, ob das, was Ihnen gesagt

wurde, überhaupt der Wahrheit entspricht! Und überlegen Sie lieber dreimal, wem

Sie Geld überweisen oder Ihre Daten verraten! |cri

Unterlegplatten an Baufahrzeug gestohlen

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Diebe haben sich zwischen

Montag und Mittwoch an einem Baufahrzeug am Dr.-Leo-Dietzel-Platz zu schaffen

gemacht. Sie hoben die hinteren Stützen des Mercedes an und stahlen zwei

Unterlegplatten. Der Schaden wird auf mindestens 200 Euro geschätzt. Zeugen, die

Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Wer hat auf dem Schillerplatz etwas beobachtet?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht von Donnerstag

auf Freitag im auf dem Schillerplatz unterwegs waren. Hier soll es gegen 0:20

Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen sein. Das

Opfer, ein 30-jähriger Mann, meldete der Polizei, dass er mit einer Gruppe von

ungefähr acht Personen eine Auseinandersetzung hatte. Zuvor habe er beobachtet,

wie die Gruppe eine Frau belästigte. Um der Dame zu helfen, habe er sich

eingemischt. Dabei hätten ihn vier Männer dann attackiert. Er erlitt

Verletzungen im Gesicht und an den Beinen. Der 30-Jährige suchte in einem Lokal

Zuflucht. Dort riefen Mitarbeiter den Rettungsdienst und die Polizei. Eine Suche

in der Umgebung nach den Männern und der unbekannten Frau blieb ohne Erfolg.

Seine Angreifer beschrieb der Mann als circa 20-25 Jahre alt, schlank und dunkel

gekleidet. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der

Nummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |elz

Einbruch in Sportheim

Imsweiler (Donnersbergkreis) (ots) – In der Zeit vom 25. bis 27.04.2022 drangen

unbekannte Täter über ein Fenster in das Sportheim in der Otterberger Straße

ein. Eine seitliche Eingangstür war ebenfalls angegangen worden, hatte jedoch

standgehalten. Aus dem Schankraum wurden mehrere Elektrogeräte entwendet. An

einer angrenzenden Garage wurde das Schloss ebenfalls gewaltsam entfernt.

Entwendet wurde daraus jedoch nichts.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in

Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Autos durchwühlt

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in der

Dessauer Straße in ein Auto eingedrungen. Am Vormittag stellte ein Anwohner

fest, dass an seinem Pkw die Beifahrertür nicht richtig geschlossen war und auch

ein Fenster einen Spalt offen stand. Als er genauer nachschaute, stellte der

Mann fest, dass im Wagen das Handschuhfach durchwühlt und ausgeräumt wurde.

Ersten Überprüfungen zufolge, wurde der Fahrzeugschein gestohlen.

Als der 33-Jährige anschließend sein Fahrzeug ordnungsgemäß verschließen wollte,

ließ sich das Fenster nicht mehr betätigen. Es ist davon auszugehen, dass die

Täter es gewaltsam herunterdrückten. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht

fest.

Zeugen, denen in der Zeit zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 11 Uhr,

verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 / 369- 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Eine weitere Anzeige ging am Donnerstag aus dem südlichen Stadtgebiet ein. In

der Straße „Auf der Pirsch“ hatten sich unbekannte Täter Zugang zu einem

geparkten Auto verschafft und es durchwühlt. Nach Angaben der Fahrzeughalterin

fehlen nun eine Lesebrille, ein Regenschirm sowie die Zulassungsbescheinigung

für den Pkw.

Wann genau die Diebe aktiv waren, konnte die Frau nicht näher eingrenzen, da sie

ihr Auto seit über einer Woche nicht mehr benutzt hatte. Die Tatzeit liegt

demnach zwischen dem 20. April, 12 Uhr, und dem 28. April, 10.15 Uhr. Unklar ist

auch, wie die Täter den Wagen öffnen konnten. Die Halterin war sich sicher, das

Auto verschlossen zu haben, es wurden allerdings keine Aufbruchspuren gefunden.

Hinweise auch hierzu bitte an die Kriminalpolizei unter der oben angegebenen

Telefonnummer. |cri

Motorrad beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben in der Schoenstraße ein Motorrad

beschädigt beschädigt. Die weiße Honda RC74 parkte auf einem Parkplatz im

Hinterhof der FH Kaiserslautern. Die genaue Tatzeit ist unklar, der Schaden fiel

dem Halter am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr auf. Die unbekannten Täter

beschädigten die Kunststoffverkleidung, sowie mehrere Kabel. Der Schaden wird

auf mindestens 600 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Zeugen die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Getränkekasten aus dem Fenster geworfen

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Randalierers ist die Polizei am

Donnerstagabend in die Königsberger Straße gerufen worden. Zeugen hatten kurz

nach 20 Uhr gemeldet, dass ein Mann in seiner Wohnung randaliere und

Glasflaschen und diverse andere Gegenstände, darunter ein Getränkekasten und

einen Gartenstuhl, aus seinem Fenster und von seinem Balkon werfen würde. Die

ausgerückte Streife fand vor Ort sowohl die zerbrochenen Gegenstände auf den

Wegen, Grünflächen und dem Spielplatz, als auch die Wohnung des Verursachers, in

der sich der Verantwortliche gerade aufhielt. Er hatte die Wohnungstür

verbarrikadiert. Um das weitere Werfen von Gegenständen schnellstmöglich zu

unterbinden öffneten die Beamten, nach richterlicher Anordnung, die Wohnungstür

gewaltsam. Der 44-jährige Mann befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand

und wurde in eine Fachklinik gebracht. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher

Körperverletzung ermittelt. |elz