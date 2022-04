Festnahme und Untersuchungshaft wegen Sprengung von Geldautomaten

Frankfurt/Wiesbaden (ots) In einem gemeinsamen Ermittlungskomplex der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main (Eingreifreserve) und des Hessischen Landeskriminalamts (Besondere Aufbauorganisation (BAO) effectus), ist am Dienstag 26.04.2022 ein deutscher Staatsangehöriger wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion, des schweren Bandendiebstahls und der Sachbeschädigung festgenommen worden.

Bei dem 41-jährigen Beschuldigten soll es sich um den Angehörigen einer Tätergruppe aus dem Rhein-Main-Gebiet handeln, die sich auf Sprengungen von Geldautomaten spezialisiert hat. Der Mann steht im Verdacht, sich an 2 Geldautomatensprengungen der Gruppierung beteiligt zu haben, für die er hochexplosive Gassprengsätze vorbereitete.

Die vom 41-Jährigen zur Verfügung gestellten Gassprengsätze sollen vor rund 2 Jahren, in der Nacht vom 20.05.2019 auf den 21.05.2019. bei der Sprengung eines Geldautomaten in einer Bankfiliale in Friedberg und in der Nacht vom 23.05.2019 auf den 24.05.2019, bei der Sprengung eines Geldautomaten in einer Bankfiliale in Schlüchtern zum Einsatz gekommen sein.

Anders als in Friedberg, gelang es den Tätern in Schlüchtern Bargeld in Höhe von über 230.000 Euro zu entwenden. Bei den Taten entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt über 70.000 Euro. Wegen der Sprengungen in Friedberg und Schlüchtern sowie weiterer Taten verurteilte das Landgericht Gießen im April und Juni 2021 drei weitere Angehörige der Tätergruppierung zu Freiheitsstrafen in Höhe von 1 Jahr bis zu 6 Jahren.

Am Dienstagmorgen (26.04.2022) wurde der Beschuldigte von Ermittlern des HLKA in seiner Wohnung in Eschborn (Main-Taunus-Kreis) festgenommen. Er wurde im Anschluss an die Festnahme dem Haftrichter beim Amtsgericht Offenbach am Main vorgeführt, der gegen ihn die Untersuchungshaft angeordnet hat.

Weitere Hintergrundinformationen zum Kriminalitätsphänomen:

Im Jahr 2021 ist die Anzahl der Geldautomatensprengungen in Hessen gestiegen. Es wurden 56 Geldautomatensprengungen statistisch erfasst, in jedenfalls 27 Fällen konnten Täter an das Bargeld in den Automaten gelangen. Demgegenüber wurden im Jahr 2020 30 Fälle festgestellt, wobei es in 24 Fällen bei einem Versuch blieb.

Die Sprengungen von Geldautomaten haben in Hessen im Jahr 2021 zu einem Sachschaden von insgesamt ca. 2,6 Mio. Euro geführt. Die Täter entwendeten aus den gesprengten Geldautomaten Bargeld in Höhe von über 2,5 Mio. Euro. Im Jahr 2022 kam es in Hessen bislang zu 13 Sprengungen von Geldautomaten.

Quelle: Hessisches Landeskriminalamt

Täter wiedererkannt – Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Ein 23-jähriger Mann aus Darmstadt wurde durch Beamte der Bundespolizei am Donnerstagabend 28.04.2022 wiedererkannt und festgenommen. Der Mann hatte bereits am 23.04.2022 einen 26-Jährigen im Frankfurter Hauptbahnhof mittels einer Glasflasche und einem Taschenmesser Schnittverletzungen zugefügt zu haben. Der Geschädigte musste anschließend in einem Krankenhaus versorgt werden.

Der anhand von Fahndungsbildern wiedererkannte Mann wurde zur Wache mitgenommen. Hier wurden seine Personalien festgestellt und im Rahmen einer Durchsuchung eine geringe Menge Betäubungsmittel sowie ein Taschenmesser, das mögliche Tatwerkzeug, aufgefunden.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 23-Jährige bereits hinreichend wegen gleich gelagerten Fällen polizeibekannt ist. Neben den Ermittlungen wegen einer gefährlichen Körperverletzung trat er nun weiterhin erneut wegen einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetzt ins Visier der Beamten.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

Hohe Anzahl an Gartenhütten aufgebrochen

Frankfurt-Hedderheim (ots)-(ne) – Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 28.04.2022 ihr Unwesen getrieben. Über 20 Gartenhütten sind im Gelände eines Kleingartenvereins in der Herborner Straße mutmaßlich aufgebrochen worden.

Die Gartensaison treibt nicht nur die Kleingärtner in ihre Grünanlagen, sondern auch Einbrecher. Die versuchen in den dazugehörigen Gartenhütten an Wertgegenstände zu gelangen. Die Polizei hat insgesamt 23 aufgebrochene Gartenhütten in dem betreffenden Gelände festgestellt.

Ob und was die Langfinger tatsächlich haben mitgehen lassen, ist noch nicht abschließend festzustellen, da einige Gartenbesitzer noch gar nicht vor Ort waren, um nachzuschauen. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren ein und sicherte vor Ort Spuren und mögliche Beweismittel.

Zeugen, die in dieser Nacht entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem 14. Polizeirevier unter der Rufnummer: 069 – 755 11400 in Verbindung zu setzen.

Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt-Bockenheim (ots)-(ne) – Bei einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstag 28.04.2022 um 07:15 Uhr, ist ein 11-jähriges Kind in der Straße Am Industriehof angefahren worden. Ein 32-jähriger Audifahrer war zuvor in Richtung Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Straße unterwegs.

In Höhe der U-Bahnhaltestelle Am Fischstein trat der Junge plötzlich auf die Fahrbahn, nachdem er aus einem Bus gestiegen war. Der 32-Jährige erfasste das Kind, wodurch der 11-Jährige zu Boden geschleudert wurde. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Vermutlich hatte der Junge vor Betreten der Straße nicht auf den Verkehr geachtet. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache sind eingeleitet worden.

