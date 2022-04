Verkehrsunfall auf der A6 – Rettungshubschrauber im Einsatz

Feuerwehr Frankenthal (ots) – Am Donnerstag 28.04.2022 gegen 19:10 Uhr wurde die Feuerwehr Frankenthal auf die Autobahn 6 in Rtg. Mannheim zu einem Verkehrsunfall mit zunächst unklarer Lage zwischen 2 PKW´s alarmiert. Die erst eintreffenden Feuerwehrkräfte fanden 2 verunfallte Fahrzeuge vor, wobei sich eine Person noch im Fahrzeug befand, jedoch nicht eingeklemmt war.

Nach einer ersten Sichtung durch den Rettungsdienst wurde vom Notarzt entschieden, dass die Person patientengerecht aus dem Fahrzeug hausgeholt werden soll, da entsprechenden Verletzungen, welche eine schonende Rettung erforderlich machen, nicht ausgeschlossen werden konnten.

Durch die Feuerwehr wurden daher die Vorbereitungen getroffen und der Fahrer des Fahrzeugs schließlich behutsam und Patientengerecht gemeinsam mit dem Rettungsdienst befreit. Er wurde zu weiteren Abklärung mit dem Rettungshubschrauber in einer Klinik geflogen.

Nach Herstellung der Sicherheit an beiden beteiligten Unfallfahrzeugen wurde die Einsatzstelle an die Autobahnpolizei Ruchheim übergeben, welche die Ermittlungen zur Unfallursache und Schadenshöhe aufgenommen hat.

Die Feuerwehr Frankenthal war mit 20 Kräften und 5 Fahrzeugen vor Ort im Einsatz, ebenso der Rettungsdienst mit Rettungswagen und Rettungshubschrauber.

Unfallflucht durch Fahrradfahrer

Frankenthal (ots) – Am 28.04.2022 gegen 15.30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrradfahrer die Welschgasse in Richtung Bahnhofstraße. Etwa in Höhe der Hausnummer 24 kollidierte er mit einem parkenden Pkw und beschädigte diesen im Bereich der Fahrertür.

Der Fahrradfahrer wird als männlich, heller Hauttyp, etwa 35 Jahre alt, dünner dunkler Bart, dunkle Haare, bekleidet mit cremefarbener Bauarbeiterkleidung beschrieben. Er führte einen Rucksack mit sich.

Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.