Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Alleinunfall

Großenlüder. Am Donnerstag (28.04.) kam es gegen 18 Uhr zu einem Alleinunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Eine 18-jährige aus Sickels befuhr mit ihrem Kleinkraftrad die K115 von Großenlüder kommend in Fahrtrichtung Lütterz. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie auf der kurvenreichen Strecke die Kontrolle über ihr Kleinkraftrad und kam nach links von der Fahrbahn ab. Die 18-Jährige überschlug sich, stürzte mehrere Meter eine kleine begrünte Böschung hinab und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Fulda. Am Donnerstag (28.04.) kam es zwischen 12 Uhr und 13:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Straße „Am Emailierwerk“. Ein bisher unbekanntes, helles Fahrzeug stieß beim Ein- beziehungsweise Ausparken gegen einen rechts von ihm abgestellten, schwarzen Mercedes eines 71-jährigen aus Petersberg. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise der Polizeistation Fulda mitzuteilen. Telefon: 0661-105-2300/-2301.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf

Hauneck. Am Donnerstag (28.04.), gegen 8 Uhr, befuhr ein Pkw den Rotenseer Weg und schien nach rechts auf die Hersfelder Straße abbiegen zu wollen. Nach derzeitigen Erkenntnissen übersah der Pkw-Fahrer hierbei vermutlich eine vorfahrtberechtigte 21-jährige Frau aus Niederaula mit ihrem VW Up und fuhr ungehindert auf die Fahrbahn auf. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden leitete die 21-Jährige ein Ausweichmanöver ein, wobei sie auf den stehenden VW Passat einer 36-jährigen Frau aus Hauneck auffuhr. Am Up und dem Passat entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 1.250 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Bei dem Auto soll es sich um einen pink- beziehungsweise rosafarbenen Mitsubishi Spacestar gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Mücke. In der Zeit zwischen Dienstag (26.04.), 5:15 Uhr, bis Mittwoch (27.04.), 16 Uhr, wurde in der Straße „Gottesrain 1“ im Ortsteil Atzenhain ein geparkter Mercedes A 180 beschädigt. Zur Tatzeit stand der Pkw am rechten Fahrbahnrand in Richtung Norden. Vermutlich streifte ein bisher unbekannter Unfallverursacher das Fahrzeug im Vorbeifahren und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro zu kümmern und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Diebstahl

Krichheim. Das Zuleitungskabel eines Turmkrans stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (28.04.) von einer Baustelle an der A7. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Breitenach am Herzberg. Unbekannte entwendeten am Dienstag (19.04.), zwischen 14 Uhr und 19 Uhr, das hintere amtliche Kennzeichen GTH-LB 257 eines roten VW Caravelle. Zur Tatzeit stand das Auto auf dem Gelände der Burg Herzberg. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstähle aus Pkw – Polizei sensibilisiert

Hersfeld-Rotenburg. Seit Beginn des Monats April kam es in Niederaula, Kirchheim sowie Asbach zu mehreren Diebstählen aus Fahrzeugen. Zu den Tatzeiten waren die Fahrzeuge auf öffentlichen Parkplätzen und Straße sowie auf Privatgrundstücken in unverschlossenen Garagen oder sonstigen Unterständen oder Höfen abgestellt. Aus den Autos entwendeten die Langfinger diverse Wertgegenstände sowie Bargeld und Geldkarten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen konnten an keinem der Pkw Einbruchsspuren festgestellt werden, sodass noch unklar ist, wie die Täter in die Fahrzeuginnenräume gelangten.

In diesem Zusammenhang sensibilisiert Ihre Polizei eindringlich:

Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit

abgeschlossen ist – sollte Ihr Pkw in diesem Zusammenhang über automatische Verschlussverhältnisse verfügen, informieren Sie sich bitte eingehend über entsprechende Einstellungen Ihres Autos. Eine händische Überprüfung, ob das Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist, wird angeraten. Lassen Sie niemals Wertgegenstände, Bargeld oder Bankunterlagen

in Ihrem Pkw Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer

Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

LKW geht in Flammen auf /Feuer greift auf Gebäude über eine leichtverletzte Person

Fulda OT Besges (ots)

Am Donnerstag, dem 28.04.22 war ein 33-jähriger Mann aus Fulda neben dem Gebäude einer Kraftfahrzeugwerkstatt in Fulda in der Böckeler Str. mit Reparaturarbeiten an einem Motor eines LKW MAN 7,5 t beschäftigt. Als er gegen 15.30 Uhr im Rahmen der Fehlerdiagnose den Motor startete war dieser plötzlich in Flammen aufgegangen. Erste eigene Löschversuche mittels Feuerlöschers verliefen jedoch erfolglos, so dass umgehend die Feuerwehr Fulda alarmiert wurde.

Bis zu deren Eintreffen jedoch bereitete sich das Feuer rasant aus.

Ein neben dem LKW geparkter PKW VW-Crafter geriet ebenfalls in Brand. Mitarbeiter der Werkstatt konnten diesen noch mit einem Gabelstapler von dem lichterloh brennenden LKW wegtransportieren und mit einem Gartenschlauch, noch vor Eintreffen der Feuerwehr Fulda, selbst löschen. Die Flammen des LKW`s jedoch schlugen bereits auf die Gebäudefassade und die Dacheindeckung des Werkstattgebäudes über.

Durch die schnell vor Ort eingetroffene Feuerwehr Fulda konnte Schlimmeres verhindert werden. Noch bevor das Feuer auf das gesamte Gebäude der Werkstatt übergreifen konnte, konnte es gelöscht werden.

Durch die entstandene Hitzeentwicklung wurde ein weiterer PKW, ein Renault, leicht beschädigt. An dem Fahrzeug schmolzen teilweise Plastikteile.

Bei den Löschversuchen wurde ein Mitarbeiter der Werkstatt, ein 49-jähriger Mann aus Fulda, leichtverletzt. Mit Verdacht auf Rachgasintoxikation wurde er vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Glücklicherweise wurden keine weiteren Personen verletzt.

An den Fahrzeugen und an der Gebäudefassade der Werkstatt entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 55 000,- Euro.

Staunende Gesichter beim Girls’Day im Polizeipräsidium Osthessen

„Mein Traum ist es, später einmal Polizistin zu werden“. „Und ich wollte schon immer wissen, wie man Spuren sichert“. Knapp 60 Mädels nutzten den Girls’Day am Donnerstag (28.04.) im Polizeipräsidium Osthessen, um in die spannende Welt der Polizei einzutauchen. Im Gepäck hatten sie viele Fragen. Mit nach Hause nahmen sie nicht nur die Antworten, sondern auch zahlreiche unvergessliche Eindrücke.

Erstmals fand im Polizeipräsidium Osthessen in Fulda eine zentrale Veranstaltung des Mädchen-Zukunftstages statt. „Der Tag hat sehr viel Spaß gemacht und die Mädels haben sich super eingebracht“, freut sich Einstellungsberaterin und Organisatorin Denise Abersfelder. Die Polizeihauptkommissarin hieß die Mädels mit ihrem Team willkommen und gab einen kurzen Überblick über die Unterschiede der Schutz- und Kriminalpolizei sowie die Einstellungsvoraussetzungen für das duale Studium.

Doch natürlich sollten die Zukunftspolizistinnen die Vielfalt der Polizei vorrangig selbst erkunden. In kleinen Gruppen testeten sie bei der Polizei-Challenge ihr Können an vier unterschiedlichen Stationen. Mit der Rauschbrille tasteten sie sich durch einen Parcours. An einem Tatort mussten sie Spuren sichern, die Beweise – oder eher ihre Fingerabdrücke – durften sie als Andenken mit nach Hause nehmen. „Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei“ hallte es immer wieder über das Gelände, denn natürlich gehören auch die Polizeiautos dazu. Diese – darunter ein Gefangenentransporter – wurden ganz genau in Augenschein genommen. Sportlich wurde es im Trainingszentrum des Präsidiums. Ausgestattet mit einer Schutzweste retteten die Mädels einen verletzten Kollegen. Dabei sollten sie natürlich auch alle potentiell vorhandenen Gefahren wahrnehmen und sich merken.

„Für viele war vor allem die Vorstellung der Diensthundeführer ein Highlight“, resümiert Abersfelder. Die Schutzhunde Rex und Nemo zeigten bei der Vorführung ihr Können. Ihre Streifenpartner alias Herrchen konnten sich vor Fragen kaum retten und entlockten den Hundefans das ein oder andere „wow“ und „cool“.

Gefahren im Netz

Den Tag durften die Mädels natürlich auch fleißig mit Selfies und Fotos festhalten, damit sie ihre Erlebnisse mit ihren Familien und Klassenkameraden teilen können. Doch die Polizei wäre nicht die Polizei, wenn sie die Teenies nicht auch vor der Nutzung der sozialen Netzwerke warnt: Die osthessische Jugendkoordinatorin Alexandra Bachmann sensibilisierte die Schülerinnen über die Gefahren im Netz und erklärte, wie man sich im Ernstfall richtig verhält.

Auf die Frage von Denise Abersfelder, ob der GirlsDay im Polizeipräsidium gefallen hat, gab es eine klare Antwort: Ja! Und auch die Polizistinnen und Polizisten hatten eine Menge Spaß und freuen sich schon jetzt auf den Girls’Day 2023, wenn es am 27. April wieder heißt: Girls-Power im Polizeipräsidium Osthessen.

Interessierte Schülerinnen können sich schon jetzt bewerben unter www.girlsday.ppoh@polizei.hessen.de