Vermisster Junge aus Wiesbaden wieder zurück

Wiesbaden-Rheingauviertel, 28.04.2022,

(pl)Die am gestrigen Donnerstag veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einem

15-jährigen Jugendlichen aus Wiesbaden wird zurückgenommen. Der Vermisste kehrte

am Donnerstagabend wohlbehalten zurück.

Wiesbaden (ots) – Vollsperrung nach Protestaktion auf derA3 BAB 3, Wiesbadener Kreuz Freitag, 29.04.2022, 09:15 Uhr

(sc) Auf der Autobahn 3 kam es zwischen dem Wiesbadener Kreuz und der Rastanlage

Medenbach am Freitagvormittag zu einer Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung

Köln. Zwei Personen haben sich im Zuge einer Protestaktion mit Unterstützung

zweier weiterer Personen gegen 09:15 Uhr von einer Brücke über die Fahrbahn

abgeseilt und ein Transparent aufgespannt. Kurz nach 10:00 Uhr kletterten die

Personen selbstständig wieder hoch und beendeten die Aktion, sodass der Verkehr

wieder freigegeben werden konnte. Die Personen wurden vorläufig festgenommen und

für weitere Maßnahmen auf die Dienststelle gebracht. Durch die Sperrung staute

sich der Verkehr zwischenzeitlich auf sechs Kilometern Länge.

Zwei Fußballfans von Personengruppe attackiert, Wiesbaden,

Dotzheimer Straße, 28.04.2022, 23.40 Uhr,

(pl)In der Dotzheimer Straße wurden am späten Donnerstagabend zwei 27 und 28

Jahre alte Fußballfans von einer größeren Personengruppe attackiert und

verletzt. Der 27-Jährige und der 28-Jährige standen gegen 23.40 Uhr gemeinsam

mit einem Freund an der Bushaltestelle Kleinfeldchen und gaben Fußballlieder von

sich. Währenddessen seien sie von drei jungen Männern angepöbelt worden, zu

denen sich dann noch weitere Männer gesellten. Die Gruppe, bestehend aus nun

etwa acht oder neun Personen, sei dann auf die drei Freunde losgegangen und habe

im weiteren Verlauf auf die beiden Geschädigten eingeschlagen. Bei dem Angriff

sei neben Fäusten auch ein Schlagstock zum Einsatz gekommen und ein Messer als

Drohmittel eingesetzt worden. Aufgrund der bei dem Angriff erlittenen

Verletzungen musste einer der Geschädigten stationär in einem Krankenhaus

aufgenommen werden. Der zweite Verletzte wurde ambulant versorgt. Die Angreifer

sollen alle männlich, um die 16 bis 19 Jahre alt gewesen sein und schwarze Haare

gehabt haben. Die Person mit dem Schlagstock und dem Messer habe einen grauen

Pullover, eine blaue Jeans und eine „Gucci“ Baseballmütze getragen. Zwei weitere

Person aus der Gruppe sollen zum einen mit einem rot/orangefarbenen Adidas

Jogginganzug und zum anderen mit einem blauen Trainingsanzug bekleidet gewesen

sein. Zu den anderen Angreifern liegt keine weitere Beschreibung vor. Das Haus

des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen

oder Zeugen des Vorfalls sowie Personen, die Hinweise geben können, sich unter

der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

42-Jähriger von Unbekanntem geschlagen, Wiesbaden, Bismarckring, 29.04.2022,

03.10 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Freitag wurde ein 42-jähriger Mann im Bismarckring von

einem unbekannten Täter angegriffen. Der Angreifer soll den Geschädigten gegen

03.10 Uhr mit Schlägen attackiert haben. Hierbei habe der Täter auch einen

unbekannten Gegenstand als Schlagmittel eingesetzt. Der 42-Jährige wurde

aufgrund seiner Verletzungen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Er

beschreibt den Angreifer als ca. 1,70-1,80 Meter groß. Getragen habe der Täter

eine schwarze, glänzende Steppjacke, eine schwarze Kapuze, eine schwarze Hose

und schwarze Schuhe. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer

(0611) 345-2340 entgegen.

Verdächtige Person löst Polizeieinsatz aus, Wiesbaden, Taunusstraße,

28.04.2022, 21.10 Uhr,

(pl)Ein 49-jähriger Mann hat am Donnerstagabend in der Wiesbadener Innenstadt

einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Polizei wurde gegen 21.10 Uhr von mehreren

Personen gemeldet, dass ein Mann mit einem waffenähnlichen Gegenstand durch die

Taunusstraße laufen und laute Drohungen sowie volksverhetzende Äußerungen von

sich geben würde. Die verständigten Polizeikräfte konnten die beschriebene

Person zeitnah festnehmen und den mitgeführten Gegenstand sicherstellen. Hierbei

handelte es sich um ein Plastikteil welches „Klickgeräusche“ abgibt. Der

49-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Eine psychische Erkrankung kann nicht ausgeschlossen werden.

Großraummülltonnen in Flammen,

Mainz-Kastel und Mainz-Kostheim, 29.04.2022, 04.30 Uhr bis 05.30 Ihr,

(pl)Am frühen Freitagmorgen wurden im Bereich Kostheim und Kastel mehrere

Großraummülltonnen durch drei Brände beschädigt. Gegen 04.30 Uhr wurde im

Otto-Suhr-Ring der Brand einer Großraummülltonne gemeldet. In der Steiner Straße

standen kurz hintereinander an zwei verschiedenen Örtlichkeiten Mülltonnen in

Flammen. Die beiden Brände, bei welchen insgesamt fünf Mülltonnen beschädigt

worden sind, ereigneten sich gegen 05.15 Uhr und 05.30 Uhr. In allen Fällen kann

eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausgeschlossen werden. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen,

sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Baumarkt von Einbrechern heimgesucht, Mainz-Kastel, Kurt-Hebach-Straße,

28.04.2022, 01.20 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag wurde in der Kurt-Hebach-Straße in Mainz-Kastel

ein Baumarkt von Einbrechern heimgesucht. Die Täter verschafften sich gegen

01.20 Uhr Zutritt zum Gartencenter des Marktes und entwendeten diverse

Aufstellpools sowie Poolzubehör im Gesamtwert von über 2.500 Euro. Hinweise

nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

Gebäudefassade mit Graffiti beschmiert, Mainz-Kastel, Boelckestraße,

Festgestellt: 29.04.2022, 08.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Boelckestraße die Fassade eines gewerblichen

Gebäudes mit schwarzer Farbe besprüht und einen Sachschaden von rund 1.000 Euro

verursacht. Der Schriftzug wurde am Freitagmorgen gegen 08.00 Uhr festgestellt.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei

für die kommende Woche:

Freitag: A66, hinter Anschlussstelle Nordenstadt, Fahrtrichtung Rüdesheim

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Baumaschinen von Autobahnbaustelle gestohlen, Wiesbaden,

Bundesautobahn 3, Mittwoch, 27.04.2022, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 28.04.2022,

07:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden Baumaschinen von der

Autobahnbaustelle an der A 3 gestohlen. Unbekannte Täter hatten offensichtlich

in der Baustelle zwischen der Tank- und Rastanlage Medenbach und der

Anschlussstelle Niedernhausen die Tür eines Containers aufgebrochen. Aus dem

Inneren entwendeten sie dann drei schwere Baumaschinen. Wie diese

abtransportiert wurden ist nicht bekannt. Der Einbruch in den Container wurde am

Donnerstagmorgen von den ersten Arbeitern entdeckt. Die Polizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0611/345-4140 um

Hinweise.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Berauscht vor der Polizei geflüchtet, Eltville,

Wilhelmstraße, Donnerstag, 28.04.2022, 19:50 Uhr

(he)Gestern Abend flüchtete in Eltville ein mutmaßlich unter dem Einfluss von

Alkohol stehender Pkw-Fahrer vor einer Polizeistreife, um sich schlussendlich

durch den Sprung vom Dach eines Schuppens selbst zu verletzten. Anschließend

endete die Flucht. Gegen 19:50 Uhr befuhr eine Polizeistreife die

Gutenbergstraße und beabsichtigte einen vorausfahrenden Pkw einer Kontrolle zu

unterziehen. Kaum hatte die Streife entsprechende Anhaltesignale eingeschaltet,

beschleunigte der am Steuer sitzende Fahrer sein Fahrzeug und bog nach rechts in

die Taunusstraße ab. Nach kurzer Weiterfahrt stoppte der Pkw in der

Wilhelmstraße vor einem Grundstück, ein Mann stieg eilig aus dem Fahrzeug,

rannte auf das Grundstück und stieg eine an der Hauswand stehende Leiter nach

oben auf das Dach eines Anbaus. Von dort sprang der Mann nun knapp vier Meter in

die Tiefe auf ein Nachbargrundstück. Als die Streife dieses Grundstück absuchte

versuchte der Mann sich hinter einer Mauer zu verstecken. Die Flucht hatte durch

den Sprung auch ohne Zutun der Streife ihr Ende gefunden, denn der Fahrer klagte

über sehr starke Schmerzen in den Beinen und konnte nicht mehr aufstehen. Sofort

wurde der Rettungsdienst sowie ein Notarzt alarmiert. Der 51-Jährige aus

Eltville wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

Während der Einsatzmaßnahmen konnte bei dem Fahrer ein deutlicher Alkoholgeruch

festgestellt werden. Dementsprechend wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft

im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt.

Scheibe an Pkw eingeschlagen,

Taunusstein, Wehen, Dornbornstraße, Donnerstag, 28.04.2022

(he)Gestern Nachmittag kam es in Taunusstein-Wehen auf einem in der

Dornbornstraße gelegenen Parkplatz zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw, bei

der ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstand. Kurz nach 14:00 Uhr wurde

festgestellt, dass an dem dort abgestellten Renault Megane eine Seitenscheibe

eingeschlagen worden war. Entwendet wurde nichts aus dem Fahrzeug. Täterhinweise

liegen nicht vor. Die Polizei in Bad Schwalbach bittet unter der Rufnummer

(06124) 7078-0 um Hinweise.

Verkehrsunfallflucht – Verursacher hinterlässt unleserliche Notiz, Bad

Schwalbach, Bahnhofstraße, Discounterparkplatz, Dienstag, 26.04.2022, 06:50 Uhr

bis 10:45 Uhr

(he)Am vergangenen Dienstag kam es in Bad Schwalbach in der Bahnhofstraße auf

dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes zu einer Verkehrsunfallflucht, deren

mutmaßlicher Verursacher eine Nachricht hinterlassen hatte, welche jedoch

aufgrund des einsetzten Regens nicht mehr lesbar war. Der Verursacher oder die

Verursacherin werden nun gebeten, sich zu melden. Ein grauer Volkswagen Caddy

wurde gegen 06:50 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Bei der Rückkehr des

Verantwortlichen gegen 10:45 Uhr wurde ein Schaden an der Front des kleinen

Kastenwagens festgestellt. Ein an der Frontschreibe hinterlassener Notizzettel

war durch den Regen schon entsprechend aufgelöst. Der mögliche Verursacher oder

auch andere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter

der Rufnummer (06124)7078-0 zu melden.

Motorradfahrer übersehen – leichtverletzt, Rüdesheim, Aulhausen, Hauptstraße,

L3454, K624 Donnerstag, 28.04.2022, 19:00 Uhr

(he) Gestern Abend kam es in Rüdesheim-Aulhausen zu einem Verkehrsunfall

zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw, bei dem der 31-jährige

Zweiradfahrer leicht verletzt wurde. Gegen 19:00 Uhr befuhr der Motorradfahrer

mit seiner Honda die L3454 aus Richtung Rüdesheim in Richtung Presberg.

Zeitgleich beabsichtigte ein Audi-Fahrer von der K624 auf die L3454 einzubiegen.

Beim Einfahren übersah der 32-Jährige den Zweiradfahrer und es kam zu einem

Zusammenstoß. Hierbei verletzte sich der Motorradfahrer leicht und verzichtete

auf eine Untersuchung vor Ort. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe

von circa 2.500 Euro.

