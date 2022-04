Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 28.04.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Schaufensterscheibe demoliert – Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Zwischen Mittwoch, 27.04.2022, 23:00 Uhr und Donnerstag, 28.04.2022, 09:45 Uhr wurde die Schaufensterscheibe eines Juweliers in der Hauptstraße in Neustadt beschädigt. Die unbekannten Täter schlugen mittels unbekannten Gegenständen mehrfach gegen die Sicherheitsglasscheibe der Auslage. Aufgrund der Beschädigungen wird davon ausgegangen, dass die Unbekannten versuchten, an die Gegenstände in der Auslage zu kommen. Die Scheibe hielt jedoch den Angriffen stand. Der Sachschaden wird auf mindesten 2.500 Euro beziffert. Die Polizei Neustadt sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Diese bitte telefonisch an 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.

Neustadt: Eigene Anzeigenerstattung führt zu Trunkenheitsfahrt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Eine 29-jährige Frau aus Neustadt/W. teilte am 27.04.2022 um 23:30 Uhr mit, dass sie Streit mit ihrer Nachbarin habe und von dieser auch beleidigt und bedroht wurde. Nach Eintreffen der eingesetzten Beamten vor Ort konnte neben der durch die Neustadterin erläuterten Straftaten festgestellt werden, dass diese vor dem Eintreffen der Streife mit ihrem Fahrzeug an die Örtlichkeit gefahren ist. Bei der 29-Jährigen konnten im weiteren Verlauf drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden, welche durch einen Vortest in der hiesigen Dienststelle bestätigt werden konnten. Daher musste diese eine Blutprobe abgeben und ihren Fahrzeugschlüssel einer Bekannten übergeben. Die Dame erwartet nun ein Strafverfahren-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt informiert.

Neustadt: Berauscht auf dem Nachhauseweg

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 28.04.2022 um 02:00 Uhr wurde ein 30-Jähriger aus Neustadt auf der L516 zwischen Neustadt/W. und Maikammer mit seinem Fahrzeug einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Heimweg. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes konnten mehrere Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten. Aufgrund dieser Tatsache musste der Neustadter die Beamten auf die Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel des Mannes wurde beschlagnahmt. Diesen erwartet nun ein Straf- sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

