Karlsbad – Fahrschüler auf dem Kraftrad schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich ein 29-jähriger Fahrschüler bei

einem Unfall am Donnerstag auf der Autobahn 8 auf Höhe der Anschlussstelle

Karlsbad zu. Die A8 war in Fahrtrichtung Stuttgart bis 15.45 Uhr gesperrt, ein

Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen kam der Fahrschüler gegen 14.45 Uhr mit dem Kraftrad

aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Die Autobahn

war wegen des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme bis 15.45 Uhr gesperrt.

Der Mann wurde in eine Klinik geflogen. Hier stellte sich heraus, dass die

Verletzungen wohl doch nicht so schwerwiegend waren, er wurde nach ambulanter

Behandlung entlassen.

Karlsruhe – 30-Jähriger widersetzt sich Polizeibeamten

Karlsruhe (ots) – Ein 30-Jähriger widersetzte sich am Mittwoch gegen 21.45 Uhr

auf dem Werderplatz gegen einschreitende Beamte des Polizeireviers

Karlsruhe-Südweststadt.

Die Polizisten kontrollierten nach einer Streitigkeit einen offensichtlich

psychisch auffälligen und aggressiven Kontrahenten. Während der Kontrolle griff

der 30-jährige Mann plötzlich die Polizisten an. Er konnte nur mit erheblichem

Kraftaufwand gebändigt werden. In der Folge wurde er auf das Polizeirevier

Karlsruhe-West und im Anschluss in eine Klinik für Psychiatrie verbracht.

Ferner wurde ihm eine Blutprobe entnommen, da er wohl unter dem Einfluss von

Betäubungsmittel stand.

Der 30-Jährige muss nun mit einer Anzeige unter anderem wegen Widerstand gegen

Polizeibeamte rechnen.

Karlsruhe – Nachtrag zur Meldung vom 27.04.2022: „Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw lebensgefährlich verletzt“

Karlsruhe (ots) – Zu dem Verkehrsunfall am Mittwoch um 16.25 Uhr in der

Bannwaldallee in Karlsruhe bei dem ein 36-jähriger Fahrradfahrer

lebensgefährlich verletzt wurde, sucht die Polizei Zeugen.

Der Radfahrer befindet sich nach wie vor in einem lebensbedrohlichen Zustand.

Wer in diesem Zusammenhang Hinweise zum Unfallhergang geben kann, wird gebeten,

sich mit der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 0721/944840 in Verbindung zu

setzen.

Eggenstein Leopoldshafen – Zwei Einbrecher scheitern an zusätzlich gesicherter Balkontür

Eggenstein Leopoldshafen (ots) – Zwei mutmaßliche Einbrecher sind am Mittwoch

gegen 22.15 Uhr auf dem Balkon einer Wohnung in der Leopoldshafener Enzstraße

vom Bewohner ertappt worden. Sie konnten unerkannt flüchten.

Das Duo suchte zuvor an der Gebäuderückseite eines Mehrfamilienhauses den im

Erdgeschoss gelegenen Balkon auf und wollte dort die Tür aufhebeln. Allerdings

scheiterten die Unbekannten offenbar an einem daran zusätzlich verbauten

Einbruchschutz. Anschließend wollten sie an einem Fenster den Rollladen nach

oben schieben, um schließlich in die Wohnung zu gelangen.

Der 69-jährige Wohnungsinhaber war allerdings durch die Geräusche aufmerksam

geworden. Als er näher nachschaute und den Vorhang beiseiteschob, sah er die

beiden Männer jüngeren Alters. Sie sprangen daraufhin vom Balkon und flüchteten

in Richtung der Neckarstraße.

Sie werden mit einer Größe von 160 bis 165 cm und als muskulös beschrieben.

Beide trugen dunkle Kleidung.

Nachdem die Polizei verständigt war, wurde zwar noch eine Fahndung eingeleitet,

allerdings war keine verdächtige Person mehr auszumachen.

Jedwede Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter

0721/96718-0 entgegen.

Weingarten – Motorrad bei einem Brand zerstört

Karlsruhe (ots) – Ein hochwertiges Motorrad ist am Donnerstagmorgen am Baggersee

Weingarten durch ein Feuer stark beschädigt worden.

Zeugen meldeten der Polizei gegen 03.45 Uhr den Brand eines Motorrades am

Fischerheim in Weingarten. Die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr Weingarten

konnte den Brand rasch löschen. An dem Zweirad, das durch das Feuer offenbar

völlig zerstört worden war, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.

Die Kriminaltechnik sicherte am Brandort Spuren. Die Ermittlungen zur

Brandursache dauern derzeit noch an. Eine Brandstiftung ist nicht

auszuschließen. Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall geben können, werden

gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666-5555 in

Verbindung zu setzen.

Bad Schönborn – Aus sechs unverschlossenen Autos Geld und Wertgegenstände gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten in der

Nacht von Dienstag auf Mittwoch aus sechs geparkten Autos in Langebrücken Geld

oder Wertgegenstände. Alle Fahrzeuge waren wohl nicht abgeschlossen.

Geparkte Fahrzeuge im westlichen Wohngebiet von Langenbrücken wurden wohl in der

Nacht von Dienstag auf Mittwoch von den Tätern angegangen. Offenbar wurde

geschaut, ob geparkte Fahrzeuge nicht abgeschlossen sind. Dann wurden die

Fahrzeuge durchwühlt und in den meisten Fällen geringe Bargeldbeträge, oder auch

eine Brille und ein elektronisches Kleingerät entwendet. In zwei Fällen wurden

die Fahrzeuge lediglich durchwühlt, aber nichts entwendet. Der Diebstahlschaden

beträgt insgesamt mehrere hundert Euro.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei ausdrücklich darauf hin, keine

Wertgegenstände im Fahrzeug zu lassen – ein Auto ist kein Tresor!

Außerdem können sich Anwohner, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht

haben, gerne mit dem Polizeirevier Bad Schönborn unter der Telefonnummer

07253/80260 in Verbindung setzen.

Karlsruhe – Zwei Graffiti-Sprayer auf frischer Tat erwischt

Karlsruhe (ots) – Zwei jugendliche Sprayer beschmierten in der Nacht auf

Donnerstag zwei Gebäude in der Bruchsaler Innenstadt. Ein aufmerksamer Zeuge

konnte die Zwei bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge besprühten gegen 00:30 Uhr eine 16-Jährige und

ein 17-Jähriger offenbar zwei Gebäude in der Straße am Alten Schloss mit

Pentagrammen sowie sogenannten Tags. Ein Zeuge bemerkte die beiden Schmierfinken

und konnte sie bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Jugendlichen konnten zudem zwei Messer

aufgefunden werden. Die Beiden wurden im Anschluss an die Sorgeberechtigten

übergeben.

Ob noch weitere Gebäude betroffen sind sowie die genaue Höhe des Sachschadens

ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Karlsruhe – Motorradfahrerin während der Ausbildungsfahrt lebensgefährlich verletzt

Karlsruhe (ots) – Am Mittwochnachmittag kam es in der Grötzinger Straße in

Karlsruhe zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Motorradfahrerin

lebensgefährlich verletzt wurde. Nach jetzigem Ermittlungsstand fuhr die Frau

(Fahrschülerin während der Ausbildungsfahrt) mit ihrem Motorrad aus einer

Hofeinfahrt. Dabei querte die Motorradfahrerin aufgrund eines Fahr- oder

Bedienfehlers ungebremst die Fahrbahn und kollidierte hierbei mit einem auf

dieser Fahrbahn fahrenden Pkw. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau

lebensgefährlich verletzt. Sie musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus

verbracht werden. Der Pkw-Führer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden

in Höhe von ca. 7000,- Euro.

Zeugen werden gebeten sich an den Verkehrsdienst Karlsruhe unter 0721/944840 zu

wenden.

Karlsruhe – Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw lebensgefährlich verletzt

Karlsruhe (ots) – Am Mittwochnachmittag ereignete sich im Bereich der Karlsruher

Bannwaldallee ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad, bei

welchem der 36-jährige Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Fahrradfahrer einen kombinierten Fuß-

und Radweg von der Bannwaldbrücke kommend. Der Mann bog unachtsam nach links auf

die Bannwaldallee ab und kollidierte hierbei mit dem auf der Fahrbahn fahrenden

Pkw. Zum Unfallzeitpunkt wurde vom Fahrradfahrer kein Fahrradhelm getragen.

Infolge des Zusammenstoßes wurde der Mann ca. 20 Meter weit in die Luft

geschleudert. Hierbei wurde er lebensgefährlich verletzt und musste mit einem

Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Klinik transportiert

werden. Der Pkw-Führer erlitt einen Schock.

Zeugen werden gebeten den Verkehrsdienst Karlsruhe unter 0721/944840 anzurufen.

Karlsruhe – Verkehrsunfall auf der Südtangente führt zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen

Karlsruhe (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache fuhr ein Fahrzeugführer mit

seinem Pkw auf der Südtangente im Bereich der Baustelle des Edeltrud-Tunnels auf

die dortige Baustellenbegrenzung. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug mit den

beiden Fahrzeuginsassen. Der Fahrzeugführer wurde hierbei verletzt und musste in

ein Krankenhaus verbracht werden. Die Beifahrerin erlitt einen Schock. Die

Fahrbahn in Fahrtrichtung Durlach musste kurzfristig gesperrt werden, wodurch es

zu Verkehrsbehinderungen kam.